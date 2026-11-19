Symbolfoto – Bild KI-generiert

Nürnberg – Der Unternehmer Carsten Maschmeyer (67) rechnet in einem LinkedIn-Beitrag mit der Bundesagentur für Arbeit ab und wirft der Behörde vor, Menschen bei der Jobsuche im Weg zu stehen. Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles (56) widerspricht seinen Zahlen und lädt ihn per Video in die Nürnberger Zentrale ein.

Die Aussagen stammen nicht aus einem Fernsehinterview, einem Podcast oder einer Talkshow, sondern aus einem Beitrag, den Maschmeyer am Mittwoch, den 18. November 2026, um 08:10 Uhr MEZ auf der Plattform LinkedIn veröffentlicht hat. Die erste Zeile lautet wörtlich: „Die Bundesagentur für Arbeit steht Menschen bei der Jobsuche im Weg.“ In dem Text selbst nennt der Investor Andrea Nahles nicht. Dennoch stellte BILD den Vorgang am selben Abend als persönlichen Job-Zoff dar: Maschmeyer teile „gegen Nahles“ aus und rechne mit „der Behörde von Andrea Nahles“ ab. Der Angriff zielt auf die Behörde, an deren Spitze Nahles als Vorstandsvorsitzende steht – eine persönliche Namensnennung enthält der Beitrag selbst jedoch nicht.

Maschmeyer schreibt weiter: „Knapp drei Millionen Menschen sind in Deutschland arbeitslos.“ Diese Größenordnung trifft die amtliche Lage. Laut Presseinfo der Bundesagentur vom 30. Oktober 2026 waren im Oktober 2.955.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,3 Prozent. Gegenüber September ging die Zahl um 40.000 zurück, im Vergleich zum Oktober 2025 lag sie um 44.000 höher. Saisonbereinigt – also ohne den üblichen Herbstverlauf – stieg die Arbeitslosigkeit sogar um 4.000. Nahles sagte damals in Nürnberg: „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für eine Besserung am Arbeitsmarkt nach wie vor nicht ausreichend. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit fällt im Oktober vergleichsweise schwach aus.“

Zugleich waren im Oktober 654.000 Arbeitsstellen bei der Bundesagentur gemeldet, 31.000 mehr als ein Jahr zuvor. Der Stellenindex BA-X, der Bestand und Zugang gemeldeter Stellen abbildet, sank um einen Punkt auf 102 Punkte. Die Behörde selbst spricht von weiterhin schwacher Arbeitskräftenachfrage. Wichtig bleibt: Nicht jede offene Stelle in der Wirtschaft wird der Agentur angezeigt, die 654.000 erfassen also nicht den gesamten Markt. Dennoch ist die Relation deutlich: Offiziell stehen rund 2,96 Millionen Arbeitslosen gut 650.000 gemeldete Stellen gegenüber. Weitere Zahlen aus derselben Presseinfo unterstreichen die Anspannung: 1.065.000 Personen erhielten im Oktober Arbeitslosengeld, 88.000 mehr als vor einem Jahr. Die Unterbeschäftigung lag bei 3.592.000 und damit 28.000 über dem Vorjahreswert. Die Erwerbstätigkeit war im September mit 45,77 Millionen um 211.000 niedriger als ein Jahr zuvor, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im August mit 34,87 Millionen um 45.000 geringer.

Der eigentliche Kern von Maschmeyers Rechnung folgt im nächsten Satz: „Von denen, die 2025 wieder einen Job gefunden haben, wurden gerade einmal 4,5 Prozent direkt durch Arbeitsagenturen oder Jobcenter vermittelt.“ Diese Prozentzahl ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Bundesagentur bestätigt unter seinem Beitrag, dass er damit auf die sogenannte Vermittlungsquote zielt, genauer auf die „Quote durch Vermittlung nach Auswahl und Vorschlag“. Die Behörde bestreitet also nicht die Höhe dieser 4,5 Prozent, sondern deren Aussagekraft. Sie schreibt, die genannte Quote „bildet nicht ab, wie viele Personen mit unserer Hilfe tatsächlich eine Arbeit aufgenommen haben.“ Erfasst werde damit nur ein eng definierter Weg: ein konkreter Vermittlungsvorschlag, der zur Einstellung führt und so dokumentiert wird. Andere Hilfen – Beratung, Potenzialanalyse, Eingliederungsplan – fließen nach Darstellung der Agentur nicht in diese Quote ein.

Die Antwort kam schnell. Am Mittwoch um 11:49 Uhr MEZ schrieb die Bundesagentur für Arbeit öffentlich unter Maschmeyers Beitrag. Wörtlich heißt es dort unter anderem: „Unsere Vermittlungsfachkräfte haben 2025 1,9 Millionen Arbeitslosen dabei geholfen, eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Darüber hinaus fanden mit Hilfe unserer Beschäftigten fast 500.000 Menschen eine neue Stelle bevor sie arbeitslos wurden.“ BILD zitierte vor allem diese beiden Größen. Im selben Kommentar führt die Behörde zusätzlich aus, etwas mehr als 400.000 Menschen seien damit aus der Grundsicherung gekommen, die übrigen, etwas mehr als 1,5 Millionen, aus dem Bereich des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, also typischerweise aus dem Bezug von Arbeitslosengeld. Gut 100.000 hätten sich selbstständig gemacht, gut 1,4 Millionen einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Von diesen 1,4 Millionen sei es 43 Prozent nach einem ersten Gespräch mit der Arbeitsagentur gelungen, 39 Prozent nachdem sie gemeinsam mit den Vermittlern eine Potenzialanalyse durchgeführt und einen Eingliederungsplan erarbeitet hätten. Diese Aufschlüsselung stammt von der Behörde selbst; eine eigene Nachrechnung anhand der statistischen Rohtabellen liegt uns nicht vor. Wie eng diese Hilfe im Einzelfall war, legt der Kommentar nicht Fall für Fall offen.

Maschmeyer zielt jedoch nicht nur auf die Statistik. Er schreibt: „Dennoch werden kompetente Menschen teilweise zu Fortbildungen verpflichtet, in denen sie Dinge lernen sollen, die sie längst beherrschen. Da bekommen erfahrene Berufstätige erklärt, wie man eine PowerPoint-Präsentation erstellt?!“ Sein Urteil fällt hart aus: „Das ist für mich bürokratische Beschäftigungstherapie.“ Und weiter: „Sofern es keine sinnvolle Weiterbildung ist, könnte man in dieser Zeit fünf Bewerbungen schreiben. Angesichts der geringen direkten Vermittlungsquote wäre das deutlich sinnvoller.“ Ob und wie oft erfahrene Fachkräfte tatsächlich in solchen PowerPoint-Kursen sitzen, belegt der Beitrag nicht mit einem dokumentierten Einzelfall. Es handelt sich um Maschmeyers Darstellung, nicht um einen von der Bundesagentur bestätigten Vorgang. Verpflichtende Maßnahmen und Weiterbildungen sind im Sozialrecht vorgesehen; der konkrete Vorwurf der Beschäftigungstherapie bleibt seine Wertung.

Auch bei den Stellenvorschlägen rechnet der Unternehmer ab. Wörtlich: „Hinzu kommen Stellenangebote, die kaum zur bisherigen Berufserfahrung passen. Gegen einen Quereinstieg spricht nichts, aber man darf wohl erwarten, dass eine Arbeitsvermittlung die Fähigkeiten der Betroffenen berücksichtigt, statt wahllos Jobs vorzuschlagen.“ Er schließt grundsätzlich: „Eine Behörde, die Menschen zurück in Arbeit bringen soll, sollte ihnen dabei helfen. Arbeitslosigkeit ist ohnehin schon eine enorme finanzielle und seelische Belastung.“ Am Ende stellt er die Frage, was sich ändern müsse, damit Arbeitslose bei ihrer Jobsuche besser unterstützt würden. In diesem Punkt liefert die Bundesagentur in ihrem Kommentar keine direkte Replik auf einzelne Stellenvorschläge oder auf das PowerPoint-Beispiel. Sie konzentriert sich auf die Einordnung der 4,5 Prozent und auf die eigenen, deutlich höheren Unterstützungszahlen.

Noch am selben Nachmittag, um 14:05 Uhr MEZ, zog die Behördenleitung nach und stellte ein 20 Sekunden langes Einladungsvideo der Bundesagentur online. Im Clip spricht Andrea Nahles selbst. Laut Transkript des LinkedIn-Videos sagt sie: „Lieber Herr Maschmeyer, Sie haben heute gepostet, die Bundesagentur für Arbeit steht den Menschen bei der Jobsuche im Wege. Das sehen wir anders und deswegen lade ich Sie ein zur Regensburger Straße 104 nach Nürnberg zu kommen, das ist unsere Hauptzentrale und da können wir mal darüber reden. Ich mein es ernst.“ Der Begleittext der Behörde lautet: „Lieber Carsten Maschmeyer, unsere Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles lädt Sie zu einem persönlichen Gespräch nach Nürnberg ein.“ Der Titel des Beitrags heißt „Einladung an Carsten Maschmeyer“. Nahles paraphrasiert seine Aussage leicht („im Wege“ statt „im Weg“) und weist sie ausdrücklich zurück: „Das sehen wir anders.“

Bei BILD hieß es am Mittwochabend um 20:33 Uhr MEZ, aus dem LinkedIn-Angriff sei ein öffentlicher Job-Zoff geworden. Die Zeitung zitiert zentrale Sätze des Beitrags und den schriftlichen Kommentar der Behörde zu den 4,5 Prozent, den 1,9 Millionen und den fast 500.000 Menschen. Das bereits Stunden zuvor veröffentlichte Einladungsvideo erwähnt der BILD-Artikel jedoch nicht. Auch die weitere Aufschlüsselung im Behördenkommentar – Grundsicherung, Arbeitslosengeld-Bereich, Selbstständigkeit sowie die genannten 43 und 39 Prozent – kommt dort nicht vor. Ob Maschmeyer die Einladung angenommen hat, war am Donnerstagnachmittag, den 19. November 2026, auf seinem LinkedIn-Profil nicht öffentlich erkennbar. Eine spätere eigene Stellungnahme des Unternehmers zu dem Video lag zum Zeitpunkt unserer Prüfung nicht vor.

Andrea Nahles ist nicht bloß umgangssprachlich „BA-Chefin“, sondern laut der eigenen Presseinfo der Bundesagentur die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Die Zentrale sitzt in Nürnberg, an genau der Adresse, die sie in dem Video nennt: Regensburger Straße 104. Der öffentliche Schlagabtausch spielt sich damit nicht irgendwo im Netz ab, sondern zielt auf die Spitze jener Behörde, die den Arbeitsmarkt verwalten und Menschen in Arbeit bringen soll. Maschmeyer ist Unternehmer und Investor; die Altersangaben 67 und 56 entsprechen den in der Berichterstattung genannten öffentlichen Lebensdaten. Der Ton seines Beitrags ist scharf, die Form aber eine offene Frage an eine Behörde, nicht ein gerichtliches Verfahren. Entsprechend bleiben seine Vorwürfe zu Pflichtkursen und „wahllos“ vorgeschlagenen Jobs seine Behauptungen, solange einzelne Fälle nicht belegt sind.

Der Streit um die 4,5 Prozent ist deshalb weniger ein Streit um eine falsche Ziffer als um die Definition von Erfolg. Die enge Kategorie „Vermittlung nach Auswahl und Vorschlag“ zählt nur dokumentierte Fälle, in denen ein konkreter Vorschlag gemacht und die Einstellung festgehalten wurde. Andere Wege lässt diese Quote nach Darstellung der Behörde außen vor. Die weite Zählung der Bundesagentur nennt dagegen 1,9 Millionen unterstützte Arbeitslose plus fast 500.000 Menschen, die noch vor Beginn der Arbeitslosigkeit eine Stelle gefunden hätten. Beide Seiten greifen zu einer Zahl, die ihre Lesart stützt. Unstrittig bleibt die amtliche Oktoberstatistik: Die Arbeitslosigkeit liegt nahe an der Drei-Millionen-Marke, die Herbstbelebung fiel schwach aus, die gemeldete Nachfrage ist begrenzt. Daran ändert weder ein zugespitzter LinkedIn-Satz noch ein höfliches Video etwas.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Behörde, deren Auftrag die Vermittlung in Arbeit ist, darf sich nicht hinter Fachbegriffen verstecken. Wenn erfahrene Leute in Kursen sitzen, deren Stoff sie schon können, ist das keine Förderung, sondern Zeitverbrauch. Bürokratie, die Bewerbungen verhindert, statt sie zu ermöglichen, stellt sich selbst in den Weg. Das muss die Politik ändern, nicht schönreden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein freundliches Video aus der Zentrale ist noch keine Reform. Die Einladung nach Nürnberg klingt verbindlich, bleibt aber ein Auftritt, solange sich an Pflichtkursen, Stellenvorschlägen und Formularlagen nichts ändert. Wer jahrelang Berichte, Pläne und Maßnahmen stapelt, darf sich über den Vorwurf der Beschäftigungstherapie nicht wundern. Ernst wird das Gespräch erst, wenn Regeln und Praxis folgen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Menschen ohne Arbeit sind keine Kulisse für einen Promi-Schlagabtausch. Wenn nur ein schmaler Teil der Jobfunde als direkte Vermittlung gilt, muss die Behörde erklären, was ihre Arbeit wirklich bewirkt – oder die Politik muss die Vermittlung so aufstellen, dass sie messbar mehr Menschen in passende Stellen bringt. Zuständig ist nicht das Netzwerk, zuständig sind Behörde und Bundesregierung.

Was meinen Sie: Steht die Bundesagentur der Jobsuche im Weg – oder trifft Maschmeyers Rechnung die Behörde zu hart? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

LinkedIn-Beitrag von Carsten Maschmeyer, 18. November 2026, 08:10 Uhr MEZ: https://de.linkedin.com/posts/carsten-maschmeyer_die-bundesagentur-f%C3%BCr-arbeit-steht-menschen-activity-7528716192518184961-dDDx

Bundesagentur für Arbeit, „Arbeitsmarkt im Oktober 2026“, Presseinfo Nr. 41, 30. Oktober 2026; Kommentar und Einladungsvideo auf LinkedIn, 18. November 2026: https://www.arbeitsagentur.de/presse/2026-41-arbeitsmarkt-im-oktober-2026

BILD, „Maschmeyer teilt gegen Nahles aus: Bundesagentur steht der Jobsuche im Weg“, 18. November 2026, 20:33 Uhr: https://www.bild.de/unterhaltung/stars-und-leute/maschmeyer-teilt-gegen-nahles-aus-bundesagentur-steht-der-jobsuche-im-weg-6afdbf62ff9ae12be89e1268

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