NUR 2.500 VON 781.000! GEN-Z-DEMO IN FRANKFURT – BLIEB DIE JUGEND AM SAMSTAG LIEBER IM BETT?

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Frankfurt am Main – Groß angekündigt, klein geblieben?! Fast 14.000 Menschen hatten auf der Website der Initiative „Gen Z regelt“ angeklickt, in Frankfurt mitdemonstrieren zu wollen. Gekommen sind am Samstag laut Polizei rund 2.500. In einer Stadt mit mehr als 781.000 Einwohnern! Und das an einem ganz normalen Samstag ohne Schule, ohne Feiertag, ohne Ausrede. Die große Jugend-Revolte am Main – ein Protest mit angezogener Handbremse?

Der Reihe nach. Am Samstag, dem 31. Oktober 2026, hatte die Initiative „Gen Z regelt“ bundesweit zu Protesten in mehr als 30 Städten aufgerufen. Frankfurt am Main gehörte neben Berlin, Köln und München zu den vier Städten, in denen die Initiative die Versammlungen nach eigenen Angaben selbst organisiert. Gefordert werden laut hr unter anderem bessere Bildung, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, mehr Klimaschutz – und ein klares Nein zur Wehrpflicht. Laut Frankfurter Rundschau richten sich die Initiativen zudem gegen eine Ausweitung staatlicher Überwachung und fordern mehr psychotherapeutische Versorgung.

Angemeldet waren in Frankfurt laut FR sogar zwei Demonstrationszüge: zuerst „Generation Aufbruch“ um 14:15 Uhr, für die laut Stadtverwaltung 1.000 bis 2.000 Teilnehmende angemeldet waren, danach um 14:45 Uhr der Hauptzug von „Gen Z regelt“. Treffpunkt war die Weseler Werft im Ostend, nahe der Europäischen Zentralbank. Am Ende gab es nur einen Zug: Die Organisatoren beschlossen laut hr spontan, gemeinsam durch die Innenstadt zu laufen. Laut FR erklärte „Generation Aufbruch“ die eigene Versammlung für beendet.

Und jetzt zu den Zahlen, um die es geht. Laut hr zählte die Polizei zum Auftakt rund 1.000 Menschen. Laut FR schätzte die Polizei die Menge um 15:08 Uhr auf etwa 2.300. Laut dpa kamen am späteren Nachmittag laut Polizei rund 2.500 Menschen zusammen. Die Zahl von 2.500, die in Frankfurt jetzt die Runde macht, ist also die Zahl der Polizei. Fairerweise muss man dazusagen: Andere Schätzungen lagen höher. Ein hr-Reporter schätzte die Menge gegen 16 Uhr auf rund 4.000. Die FR schrieb um 15:25 Uhr von Schätzungen zwischen 3.000 und 6.000, ohne zu sagen, von wem diese stammen. Eine abschließende Polizeibilanz lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Zum Vergleich mit den Erwartungen: Auf der Website der Initiative hatten bis zum Samstagvormittag laut hr knapp 14.000 Menschen angegeben, in Frankfurt teilnehmen zu wollen, die taz sprach von mehr als 14.000 Zusagen. Die Polizei hatte laut hr im Vorfeld nur mit 2.000 Teilnehmenden gerechnet – und lag damit ziemlich richtig. Die Veranstalter selbst hatten laut FR online mit bis zu 9.000 gerechnet. Selbst die optimistische Schätzung des hr-Reporters von 4.000 liegt damit weit unter den Online-Zusagen.

Jetzt zur Einwohnerzahl, und da müssen wir korrigieren – zu Ungunsten der Demo! In Umlauf ist die Zahl von 700.000 Einwohnern. Tatsächlich hat Frankfurt deutlich mehr: Laut Bürgeramt, Statistik und Wahlen der Stadt Frankfurt waren Ende 2025 genau 781.337 Menschen mit Hauptwohnung gemeldet, ein neuer Höchststand. Davon waren 129.047 unter 18 Jahre alt. Rechnet man nach, kommen die rund 2.500 laut Polizei auf etwa 0,3 Prozent der Einwohnerschaft. Und die Demo zog ja nicht nur Frankfurter an: Laut FAZ reisten viele Teilnehmer per S-Bahn an, die Rhein-Main-Region mit mehreren Millionen Menschen liegt vor der Tür.

Zweite Klarstellung: Der 31. Oktober ist zwar Reformationstag, in Hessen aber kein gesetzlicher Feiertag. Das Hessische Feiertagsgesetz kennt ihn nicht, und auch die Feiertagsliste des Hessischen Innenministeriums für 2026 führt ihn nicht auf. Frei ist der Reformationstag in neun anderen Bundesländern, etwa in Hamburg, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen. In Frankfurt war also ein ganz normaler Einkaufssamstag. Die Polizei Frankfurt schrieb auf X selbst, man sei „zum Schutz des Einzelhandels“ in der Innenstadt präsent und gewährleiste „einen möglichst ungestörten Geschäftssamstag“. Schule war an diesem Tag ohnehin nicht.

Wie lief es auf der Straße? Der Start verzögerte sich. Laut Polizei Frankfurt auf X hatten sich einzelne Personen in der Versammlung vermummt, was gegen die Beschränkungen der Versammlungsbehörde verstieß. „Das Ablegen der Vermummung ist Voraussetzung für den Start des Aufzugs“, schrieb die Polizei um 15:20 Uhr. Um 15:32 Uhr meldete sie: „Alle Vermummungen wurden abgelegt und der Aufzug ist gestartet.“ Laut FAZ handelte es sich zum Teil um Kostümierungen, die nach Polizeiangaben als Vermummung galten – es war schließlich auch Halloween. Die Route führte laut FAZ von der Weseler Werft über Mainkai, Untermainkai, Neue Mainzer Straße, Eschenheimer Tor und Kurt-Schumacher-Straße zurück zum Main. Die Einkaufsmeile Zeil wurde laut FR nicht direkt passiert.

Das Polizeiaufgebot war gewaltig. Laut FR waren knapp 1.000 Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs, Wasserwerfer, Drohnen und Aufklärungskräfte standen bereit, ein Spezialeinsatzkommando war in Bereitschaft. Laut hessischem Innenministerium gab es Erkenntnisse, dass rund 80 gewaltbereite Linksextremisten anreisen könnten. Zahlreiche Geschäfte, darunter viele Luxusläden in der Goethestraße, hatten ihre Schaufenster laut hr vorsorglich mit Holzplatten verbarrikadiert. Handelsverband Hessen und Dehoga riefen zu einem friedlichen Verlauf auf. Bis Redaktionsschluss am Nachmittag berichteten Polizei und Medien von einem friedlichen Verlauf, laut FR wurde vor allem „Merz“-kritisch skandiert.

Und was sagten die Demonstranten selbst? Laut FAZ distanzierten sich die Teilnehmer, die mit Reportern sprachen, klar von Gewalt. „Wir sind nicht Paris“, sagte eine Zwanzigjährige laut FAZ. Viele bewege besonders das Thema Wehrpflicht. Laut FR kritisierten Redner die Milliarden für die Bundeswehr, während an Schulen und im Sozialbereich gespart werde, außerdem ging es um BAföG, Mieten und Rassismus. Mubarik Sabir, einer der Anmelder von „Generation Aufbruch“, hatte dem hr vorab gesagt: „Wir schließen Gewalt ganz klar aus und distanzieren uns auch von Gewaltaufrufen.“

Frankfurt ist mit seiner Bilanz nicht allein. Laut n-tv meldete die Polizei zum Auftakt in Berlin 2.700 Teilnehmer, in München 1.800 und in Frankfurt rund 1.000. In Köln lag die Zahl laut einer Polizeisprecherin gegenüber dpa „deutlich“ unter den angemeldeten 15.000, genaue Zahlen nannte die Polizei dort nicht. In Mainz zählte die Polizei laut FAZ zu Beginn rund 1.200 Menschen, in Hamburg lag die Zahl laut Polizei gegenüber dpa „im niedrigen vierstelligen Bereich“. Allein in den vier Hauptstädten der Initiative hatten sich laut einer Agenturmeldung zuvor mehr als 50.000 Menschen online angemeldet. Bundesweit zählte n-tv bis zum Protestbeginn um 14 Uhr mehr als 182.100 Zusagen – abgegeben, so n-tv, „mit einem einfachen Mausklick“.

KOMMENTAR / MEINUNG: Da wird wochenlang die große Revolte der Jugend herbeigeredet, Juweliere vernageln ihre Schaufenster, die Polizei fährt Wasserwerfer auf – und dann kommt am Main nur ein Bruchteil derer, die online so begeistert zugesagt hatten. Ein Klick auf „Ich bin dabei“ kostet nichts. Auf die Straße gehen kostet einen Nachmittag. Genau da zeigt sich, wie wichtig einem ein Anliegen wirklich ist. Unsere Meinung: Wer so viel Wut auf die Politik behauptet, aber in einer der größten Städte des Landes nur eine überschaubare Menge mobilisiert, sollte die eigene Bedeutung nicht überschätzen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und man darf auch mal frech fragen: Hätte die Demo an einem Schultag stattgefunden, wäre die Wiese an der Weseler Werft dann voller gewesen? Wir vermuten: ja. Unterrichtsausfall für die gute Sache ist eben attraktiver als ein freier Samstag, an dem man ausschlafen, shoppen oder sich für die Halloween-Party schminken kann. Beginn war zwar erst am frühen Nachmittag – aber offenbar war selbst das für viele noch zu früh, um sich aus dem Bett zu quälen. Revolution? Gern – aber bitte nicht vor dem Brunch!

KOMMENTAR / MEINUNG: Bei aller Häme gehört aber auch dazu: Wer friedlich, unvermummt und ohne Krawall für seine Überzeugungen auf die Straße geht, nimmt sein Grundrecht wahr – und verdient Respekt, auch wenn man die Forderungen nicht teilt. Die Sorgen um Mieten, marode Schulen und die Wehrpflicht sind real. Nur: Wer von der Politik ernst genommen werden will, muss mehr liefern als Herzchen und Klicks im Netz. Die Generation, die angeblich alles regelt, hat in Frankfurt jedenfalls noch Luft nach oben!

Fazit: Laut Polizei kamen am Samstag rund 2.500 Menschen zur Gen-Z-Demo in Frankfurt, ein hr-Reporter schätzte gegen 16 Uhr rund 4.000 – bei knapp 14.000 Online-Zusagen. Frankfurt hat nicht 700.000, sondern laut Stadt 781.337 Einwohner. Der Reformationstag ist in Hessen kein Feiertag, es war ein normaler Einkaufssamstag ohne Schule. Der Protest verlief nach bisherigen Berichten friedlich, der Start verzögerte sich wegen Vermummungen. Die große Jugend-Welle blieb am Main aus!

Quellen:

tagesschau.de/hr – Gen-Z-Demo in Frankfurt: Mehr als 2.000 Teilnehmer (31.10.2026): https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-gen-z-demo-in-frankfurt-tausende-demonstrierende-bei-protesten-in-innenstadt-erwartet-100.html

tagesschau.de/hr – Zwei Gen-Z-Demos in Frankfurt: Tausende Teilnehmer und ein Polizei-Großaufgebot: https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-gleich-zwei-gen-z-demos-am-samstag-in-frankfurt-polizei-mit-grossaufgebot-100.html

FAZ/dpa – Mehrere Tausend bei Demo in Frankfurt (31.10.2026): https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/mehrere-tausend-bei-demo-in-frankfurt-201639335.html

FAZ – Liveblog: Rund 2500 Demonstranten in Frankfurt (31.10.2026): https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/gen-z-demos-in-frankfurt-2500-demonstranten-aktuelle-nachrichten-aus-frankfurt-hessen-faz-19735361.html

Frankfurter Rundschau – Gen-Z-Protest in Frankfurt: Tausende Menschen demonstrieren (Live-Ticker, 31.10.2026): https://www.fr.de/frankfurt/gen-demo-in-frankfurt-im-live-ticker-polizei-grosseinsatz-zr-94567626.html

Polizei Frankfurt auf X – Vermummungen (31.10.2026): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116535774883590614

Polizei Frankfurt auf X – Aufzug gestartet (31.10.2026): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116538786796429769

Polizei Frankfurt auf X – Präsenz zum Schutz des Einzelhandels (31.10.2026): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116528817258786834

Stadt Frankfurt, Statistikportal – Bevölkerung Ende 2025: 781.337 Einwohner (16.04.2026): https://statistikportal.frankfurt.de/statistik_aktuell/2026/fsa_2026_04.html

Hessisches Innenministerium – Gesetzliche Feiertage: https://innen.hessen.de/buerger-staat/feiertage

Hessisches Feiertagsgesetz (HFeiertagsG), § 1: https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/19572

n-tv – Tausende Menschen gehen bei Gen-Z-Protesten auf die Straßen (31.10.2026): https://www.n-tv.de/politik/Tausende-Menschen-gehen-bei-Gen-Z-Protesten-auf-die-Strassen-id31479954.html

SZ/dpa – Gen Z-Demos in Nordrhein-Westfalen haben begonnen (31.10.2026): https://www.sueddeutsche.de/politik/demonstrationen-am-31-oktober-gen-z-demos-in-nordrhein-westfalen-haben-begonnen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-261031-930-923242

n-tv/dpa – Gen-Z-Demo in Hamburg gestartet – alles störungsfrei (31.10.2026): https://www.n-tv.de/regionales/hamburg-und-schleswig-holstein/Gen-Z-Demo-in-Hamburg-gestartet-alles-stoerungsfrei-id31479246.html

Berliner Volks-Zeitung (Agenturmeldung) – Nur wenig Zulauf zu "GenZ"-Protesten: https://www.berlinervolkszeitung.de/Politik/796639-nur-wenig-zulauf-zu-genz-protesten-bisher-friedlicher-verlauf.html

taz – Live-Ticker: GenZ-regelt: https://taz.de/Live-Ticker-GenZ-regelt/!6226335/

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