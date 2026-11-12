NVIDIA-CHEF UNTER DRUCK NACH BERICHT ÜBER ZWEITE AFFÄRE

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Santa Clara – Der Verwaltungsrat von Nvidia hat sich nach übereinstimmenden Berichten in der Nacht zum Donnerstag mit der Zukunft von Konzernchef Jensen Huang befasst. Anlass war nicht nur die bereits laufende Untersuchung zu seiner Beziehung zu einer Geschäftsfrau, die US-Geheimdienste laut Medienberichten als mutmaßliche Agentin Chinas einstufen. Die New York Times berichtete zusätzlich, Huang habe eine außereheliche Beziehung zu einer Vizepräsidentin des eigenen Konzerns gehabt, die ihm unterstellt gewesen sei. Die Zeitung stützt sich auf fünf Personen, die für Nvidia gearbeitet haben. Huang selbst hat diesen zweiten Vorwurf nicht bestätigt. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht unabhängig verifizieren. Eine Entlassung ist nicht amtlich beschlossen.

Was Huang selbst öffentlich gesagt hat, steht in einer Mitteilung an die Belegschaft vom 8. November, die der Konzern auf seiner Newsroom-Seite veröffentlicht hat. Darin schreibt der Gründer und Chef: „I was unfaithful to my wife.“ Seine Handlungen hätten sie und die gemeinsamen Kinder verletzt. Es gebe keine Entschuldigung. Er übernehme die volle Verantwortung und bitte die Familie um Privatsphäre. Zu den in Nachrichtenberichten aufgeworfenen Fragen der nationalen Sicherheit erklärt er, der Verwaltungsrat habe eine unabhängige Untersuchung eingeleitet; er unterstütze sie und werde vollständig kooperieren. In diesem Text nennt Huang weder eine Partnerin noch bestätigt er einen Spionagevorwurf. Wer behauptet, er habe damit bereits eine namentlich bestimmte Affäre mit einer mutmaßlichen Agentin „eingestanden“, liest in die Erklärung mehr hinein, als dort steht.

Am selben 8. November erklärte der Verwaltungsrat laut einer von CNBC wiedergegebenen Stellungnahme, er leite eine unabhängige Untersuchung ein, weil Berichte nahelegten, Huang sei Ziel einer ausländischen nachrichtendienstlichen Anstrengung gewesen. Ein Ausschuss unabhängiger Direktoren werde sie mit externer Rechtsberatung beaufsichtigen. Der Rat habe „no reason to believe, that either national security or NVIDIA secrets were compromised“, werde aber alle verfügbaren Informationen prüfen. Huang kooperiere. Wörtlich hieß es zudem, der Verwaltungsrat habe Vertrauen in Huang und seine Führungsmannschaft. Ein Sprecher sagte CNBC, die Nachrichten würden Nvidia nicht ausbremsen, Huang werde das Unternehmen ohne Unterbrechung weiter führen. Das war der Stand vom Wochenende: Untersuchung ja, Rückhalt ja, Rücktritt nein.

Der Spionagevorwurf selbst bleibt ein nachrichtendienstlicher Verdacht, den vor allem die New York Times unter Berufung auf informierte Kreise erhoben hat – kein rechtskräftiges Urteil. Nach späteren Berichten derselben Zeitung führen die US-Ermittlungen unter anderem auf Einschätzungen zurück, eine Geschäftsfrau sei angeworben worden, um Informationen über Huang und den Zugang zu fortschrittlichen KI-Chips zu gewinnen. Das ist die Darstellung von Geheimdienstkreisen in der Zeitung, nicht das Ergebnis eines öffentlichen Verfahrens. China hat die Spionagevorwürfe nach späteren Times-Berichten zurückgewiesen. Die betroffene Geschäftsfrau hat sich öffentlich nicht erklärt. Ob und was Huang dem Board intern zu dieser Beziehung gesagt hat, geben Zeitungsberichte wieder; seine veröffentlichte Erklärung bleibt allgemein. Auch Angaben, US-Präsident Donald Trump sei früh unterrichtet worden und habe Huang trotzdem den Rücken gestärkt, stammen aus dieser Berichtslage, nicht aus einem amtlichen Untersuchungsbericht. Eine persönliche Schuld der Frau oder ein nachgewiesener Geheimnisverrat ist damit nicht festgestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Neu und davon zu trennen ist der Bericht der New York Times über eine zweite Beziehung. Autorinnen und Autoren der Zeitung schrieben, fünf Personen, die im Unternehmen gearbeitet hätten und anonym über sensible Vorgänge sprechen wollten, schilderten eine außereheliche Beziehung Huangs zu einer Vizepräsidentin im Gesundheitsbereich, die ihm unmittelbar unterstellt gewesen sei. Zwei dieser Personen gaben demnach an, beide seien im März während einer Nvidia-Konferenz in einem Hotel in San José in Kalifornien in einer zärtlichen Situation festgehalten worden. Die Times schreibt ausdrücklich, sie habe dieses Video nicht gesehen. Sowohl Huang als auch die Managerin sind den Angaben zufolge anderweitig verheiratet. Laut Times weist der Verhaltenskodex des Konzerns Mitarbeiter an, Situationen zu vermeiden, in denen ihr Handeln Konflikte schafft, einschließlich „personal relationships“; der Konzern erkläre, Hinweise auf Fehlverhalten umgehend zu untersuchen. Die Times nannte zudem die US-Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen und Katz als führend in der Board-Untersuchung zur ersten Berichtslage. Republikanische Vorsitzende einflussreicher Ausschüsse des Repräsentantenhauses hätten Huang zu einem vertraulichen Briefing über seine Kontakte zu der Geschäftsfrau aufgefordert. Als die Times Huang am 11. November telefonisch auf die behauptete Beziehung zur Konzern-Vizepräsidentin ansprach, sagte er laut Zeitung: „I don’t think you should be talking to me directly.“ Dann legte er auf. Nvidia lehnte eine Stellungnahme ab, die betroffene Managerin antwortete zunächst nicht.

Reuters schrieb, der Bericht lasse sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Gleichwohl berichten mehrere große US-Medien übereinstimmend über den Times-Text. Das Wall Street Journal berichtete, der Konzern bereite eine Absetzung Huangs vor. Reuters und CNBC meldeten unter Berufung auf informierte Kreise beziehungsweise eigene Bestätigung, der Verwaltungsrat tagte am späten Mittwoch, um zu entscheiden, ob Huang seines Amtes enthoben werden soll. Eine öffentliche Beschlussmeldung des Boards lag zunächst nicht vor. Nvidia reagierte auf Anfrage von Reuters zum Board-Termin nicht umgehend. Reuters berichtete zugleich, Präsident Trump habe gesagt, er habe die Vorwürfe nicht mit Huang erörtert, ihm aber Unterstützung ausgesprochen. Das ist eine politische Äußerung, kein Untersuchungsergebnis. Ob der Verwaltungsrat in jener Nacht bereits eine Entscheidung getroffen hat, war am frühen Donnerstagmorgen mitteleuropäischer Zeit nicht öffentlich dokumentiert. Der bloße Umstand einer Sitzung ist also besser belegt als die Behauptung, die Ablösung sei bereits beschlossen oder „das Maß voll“. Unter Nvidias Regeln kann der Chef nach Medienberichten mit Mehrheit der Direktoren abberufen werden; das ersetzt keine dokumentierte Abstimmung.

An den Märkten war die Unruhe messbar, die Zahlen weichen jedoch ab. Reuters zufolge verlor Nvidia in zwei Sitzungen rund 430 Milliarden Dollar an Börsenwert, als die Berichte über die erste Beziehung und die Geheimdienstvorwürfe durchschlugen. Nach dem Times-Text und der Journal-Meldung zur möglichen Absetzung notierte die Aktie im Nachhandel laut Reuters und der Times um etwa 8 Prozent leichter, laut CNBC um mehr als 9 Prozent. Die BILD schrieb von zeitweise 14 Prozent im Nachhandel und von bis zu 450 Milliarden Dollar früherem Verlust. Diese Zeitung übernimmt die höheren BILD-Angaben nicht als gesichert, weil die von Reuters, der Times und CNBC genannten Größenordnungen darunter liegen und unabhängig nachvollziehbarer dokumentiert sind. Ein Analystenkommentar, den die BILD für sich in Anspruch nimmt, wonach Huangs Tage gezählt seien, lag uns nicht in originaler Form vor und wird hier nicht als Beleg geführt.

Die BILD rahmt den Vorgang als aufgeflogenen „Sexskandal“ und als bevorstehenden Sturz. Das überzieht den gesicherten Stand. Richtig ist: Huang hat öffentlich Untreue eingeräumt, ohne in der Konzernmitteilung eine Person zu benennen. Richtig ist auch, dass die New York Times eine zweite Beziehung zu einer Untergebenen berichtet, gestützt auf anonyme Unternehmensquellen, und dass Huang diesen Punkt nicht bestätigt hat. Richtig ist ferner, dass der Verwaltungsrat am Wochenende noch Vertrauen aussprach und wenige Tage später nach übereinstimmenden Berichten über die Führungsfrage beriet. Nicht belegt ist, dass bereits feststeht, Huang werde abgelöst. Nicht belegt ist ein gerichtlich festgestellter Spionagefall. Private Personen, die in diesen Berichten vorkommen, werden hier nicht namentlich ausgebreitet; ihre Persönlichkeitsrechte und die Unschuldsvermutung gelten unabhängig vom öffentlichen Interesse an der Konzernspitze. Änderungen an der Führung eines der wichtigsten Hersteller von KI-Chips können Märkte bewegen – das rechtfertigt keine vorweggenommene Absetzung und keine Vermengung von bestätigter Erklärung, unbestätigtem Bericht und nachrichtendienstlichem Verdacht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Konzernchef, der Untreue einräumt, muss sich gefallen lassen, dass die Aufsicht genauer hinsieht. Das ist keine Hexenjagd, sondern das Mindestmaß an Kontrolle, wenn nationale Sicherheit und die Glaubwürdigkeit eines Vorstands in einem Atemzug genannt werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Genauso falsch ist der Boulevardreflex, aus einem Zeitungsbericht schon den Sturz zu machen und aus einem Geheimdienstverdacht schon die überführte Spionage. Solange niemand bestätigt, solange ermittelt wird, bleibt vieles Vorwurf. Wer das fest als Urteil verkauft, arbeitet mit dem Spektakel, nicht mit der Beweislage.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und die privaten Menschen um ihn herum sind kein Freiwild. Eine Untersuchung braucht Fakten, keine Namensjagd und keine Familienfotos als Trophäe. Wer Führung verlangt, darf Härte zeigen. Wer Journalismus verlangt, muss die Grenze zur Vorverurteilung kennen.

Was meinen Sie: Muss ein Konzernchef schon bei unbestätigten Berichten gehen – oder zählt zuerst die Untersuchung des Verwaltungsrats? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

NVIDIA Newsroom: A Message to Our Company (Erklärung von Jensen Huang, 8.11.2026): https://nvidianews.nvidia.com/news/a-message-to-our-company

New York Times: Jensen Huang said to have had a relationship with an Nvidia executive who reports to him (Ryan Mac, Tripp Mickle, Georgia Gee, 11./12.11.2026): https://www.nytimes.com/2026/11/11/technology/jensen-huang-nvidia-affair.html

CNBC: Nvidia board meets to decide CEO Jensen Huang’s fate (11.11.2026); Stellungnahme des Verwaltungsrats vom 8.11.2026: https://www.cnbc.com/2026/11/11/nvidia-jensen-huang-affair-employee.html

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