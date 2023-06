Ober-Olm, Kopf eines Rehbockes aufgefunden

Am Mittwoch, den 31.05.2023 gegen 18:00 Uhr wurde durch einen Landwirt auf einem Feld nahe der L 426 und & L427, der abgetrennte Kopf eines Rehbockes aufgefunden. Das Gebiet befindet sich unterhalb von Ober-Olm in Richtung Mainz-Lerchenberg. Der Kopf des Tieres wies ein Loch auf, das möglicherweise von einem Schuss her stammen könnte, der Körper des Tieres konnte nicht mehr aufgefunden werden. Da beide Jagdpächter des Revieres das Erlegen des Rehbockes verneinten, ermittelt nun die Mainzer Kriminalpolizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.