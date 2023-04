Oberursel: Bei Messerangriff zwei Menschen verletzt!

(hol) Wie den Medien bereits bekannt, wurden am frühen Abend in Oberursel, Ortsteil Stierstadt, ein 39-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau bei einem Angriff mit einem Stichwerkzeug verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei war schnell mit zahlreichen Einsatzkräften, darunter die Verhandlungsgruppe sowie ein Spezialeinsatzkommando, vor Ort. Sie lokalisierte den ebenfalls verletzten 25-jährigen Tatverdächtigen in einer Wohnung und nahm ihn fest. Auch er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Gesundheitszustände der drei Verletzten ist derzeit nichts Näheres bekannt.

Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Geschehensablauf sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.