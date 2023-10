Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte schlagen auf Zugbegleiter ein!

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach zwei Tatverdächtigen, welche am 26. November 2022 in einem Regionalexpress einen Bahnmitarbeiter attackiert haben.

Gegen 12:30 Uhr fuhr der RE 11 (Hamm – Düsseldorf) in den Bochumer Hauptbahnhof am Bahnsteig zu Gleis 3 ein. Der 40-jährige Zugbegleiter traf zuvor auf zwei junge Männer im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle. Diese konnten jedoch beide kein gültiges Ticket vorweisen. Als der Bahnmitarbeiter die Bundespolizei verständigen wollte, wurden diese aggressiv und ergriffen die Flucht. Der Geschädigte hinderte einen der Unbekannten daran, woraufhin diese sich mit Schlägen wehrten. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Bochum die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug einer der Männer eine schwarze Jacke, einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine graue Jeans, sowie einen beigen Rucksack. Der Andere war mit einer schwarzen Basecap mit der Aufschrift “Paranoid”, einem grünen Hoodie, sowie einer braunen Jacke bekleidet. Beide Männer sollen 175 bis 180 cm groß sein.

Die Tat ereignete sich am 26. November 2023, zwischen 12:10 Uhr und 12:29 Uhr im RE 11 vor dem Halt im Bochumer Hauptbahnhof. Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: <https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_38_2023.html>