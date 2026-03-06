ÖL-KRIEG! Spendenbettler ZELENSKY-BEBEN Drohung und Erpressung ERSCHÜTTERT EUROPA!

Jetzt knallt es richtig! Zwischen Kiew, Budapest und Bratislava brennt die Hütte. Der Dauer-Zoff um die kaputte Öl-Pipeline „Druschba“ wird zum gefährlichen Pulverfass für den ganzen Kontinent. Während Kiew auf russische Angriffe als Grund für den Lieferstopp verweist, kocht die Wut bei den Nachbarn über. In Ungarn und der Slowakei herrscht blanke Angst vor dem Energie-Kollaps, denn ohne das schwarze Gold aus dem Osten stehen dort bald die Fabriken still und die Autos bleiben stehen. Die Stimmung ist so giftig wie nie zuvor.

Mafia-Methoden und Erpresser-Vorwürfe fliegen tief wie Raketen über die Grenze. Der ukrainische Präsident soll laut wütenden Stimmen aus Budapest die Notlage seiner Nachbarn schamlos ausnutzen, um Milliarden-Kredite aus Brüssel zu erzwingen. Von finsteren Drohungen gegen Staatschefs ist die Rede, während die Gegenseite mit dem Stopp von lebenswichtigem Strom für die Ukraine kontert. Es ist ein schmutziges Spiel mit der Angst der Menschen, bei dem Diplomatie längst gegen knallharte Machtpolitik eingetauscht wurde.

Droht uns nun etwa ein neuer Krieg mitten in der EU? Die Zeichen stehen auf Sturm, denn Worte reichen den Beteiligten offenbar nicht mehr aus. Wenn Panzer-Diesel und Heizöl zur Waffe werden, rückt ein friedliches Miteinander in weite Ferne. In Brüssel schrillen alle Alarmglocken, doch eine Lösung für den dramatischen Streit ist nicht in Sicht. Ganz Europa hält den Atem an und starrt gebannt auf das gefährliche Duell der starken Männer, das jederzeit komplett außer Kontrolle geraten könnte.

