Offenbach: Zwei Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdelikts!

(lei) Nach dem Tod einer 54 Jahre alten Frau in einer Wohnung in der Eschstraße am Montagabend haben die zuständigen Ermittler der Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – und der Offenbacher Kriminalpolizei Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdelikts gegen einen 26-jährigen dringend Tatverdächtigen aufgenommen, der noch am Tatort festgenommen werden konnte.

Gegen 21.30 Uhr, so der bisherige Kenntnisstand, hatte der Mann selbst den Polizeinotruf gewählt und mitgeteilt, dass er mit einem Messer auf die 54-Jährige eingewirkt hatte, bei der es sich um seine Mutter handelte. Polizeibeamte, die sofort zu dem Hochhaus im Stadtteil Lauterborn eilten, konnten den sich stellenden 26-Jährigen noch im Haus widerstandslos festnehmen. Für die 54-Jährige, die mit Stichverletzungen in der Wohnung aufgefunden wurde, kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen durch einen ebenfalls hinzugerufenen Notarzt noch am Tatort.

Im Zuge der Tatortaufnahme fanden mit Unterstützung von Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamts noch am Montagabend umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort statt. Dabei wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

Im Laufe des Tages soll, neben der Obduktion des Leichnams, auch die Vorführung des Festgenommenen beim zuständigen Amtsgericht in Offenbach erfolgen. Die Hintergründe sowie das Motiv sind noch unklar und nun Teil der umfassenden und andauernden Ermittlungen, die aktuell wegen des Verdachts des Totschlags geführt werden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei Hinweisen an die Offenbacher Kriminalpolizei zu wenden (Telefon: 069 8098-1234).

2. Zeugensuche nach versuchtem Tötungsdelikt: 14-Jähriger schwer verletzt – Offenbach

(cb) Die Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – und die Polizei ermitteln aktuell wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil eines 14-Jährigen aus Offenbach.

Am Montagvormittag, gegen 10.45 Uhr, ging bei der Rettungsleitstelle ein Notruf ein. Bei ihrem Eintreffen in der Ludwigstraße fanden die Einsatzkräfte den Jugendlichen mit einer stark blutenden Bauchverletzung vor. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Junge im “City-Center” unvermittelt durch einen 15 bis 16 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Unbekannten mit einem Messer angegriffen wurde. Der dunkel gekleidete Täter mit Oberlippenbart flüchtete anschließend in Richtung Ludwigstraße.

Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert; er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Hintergründe sowie das Motiv sind Teil der andauernden Ermittlungen, die aktuell wegen Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes geführt werden. Die Ermittler der Offenbacher Kriminalpolizei erbitten nun weitere Hinweise von Tatzeugen unter der Rufnummer 069 8098-1234.