Offenburg – Streit in Gemeinschaftsunterkunft

Am Mittwochmittag sorgte ein 23-jähriger Mann in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Hauptstraße für zwei Polizeieinsätze. Der 23-Jährige soll mit einem Mitbewohner der Anlage gegen 13 Uhr Streit gehabt und sich aggressiv gezeigt haben. Der Polizei gelang es den Streit zu schlichten. Gegen 14 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, da der junge Mann mit Steinen werfen würde. Sachschäden oder Verletzungen aufgrund der Steinwürfe wurden nicht bekannt. Dieses Mal wehrte sich der Mann allerdings aktiv gegen die Anweisungen der Polizei. Die von dem 23-Jährigen getätigten Aussagen und sein Verhalten führten letztendlich dazu, dass er in eine Fachklinik gebracht werden musste. /jo