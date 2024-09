Oktoberfest-Skandal: Vergewaltigung; Festnahme eines Tatverdächtigen

Am Montag, 23.09.2024, gegen 23:00 Uhr, befand sich eine 22-Jährige aus Großbritannien auf dem Münchner Oktoberfest. Dort besuchte sie mit einer Freundin einen Schaustellerbetrieb. Auf dem dortigen Parcours stürzte sie mehrmals. Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter kam der 22-Jährigen zu Hilfe und hob sie auf. Dabei fasste er ihr unter den Dirndlrock und führte sexuelle Handlungen an ihr aus. Die 22-Jährige wandte sich im Anschluss an ihre Freundin. Zusammen begaben sie sich auf die Wiesnwache und erstatteten Anzeige.Im Rahmen der sofort vom Kommissariat 15 aufgenommenen Ermittlungen ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 34-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der auf dem Festgelände tätig ist.Am Dienstag, 24.09.2024, konnte er gegen 16:30 Uhr auf dem Festgelände festgenommen werden. Er wurde wegen der Tat angezeigt und im weiteren Verlauf der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter entscheidet am heutigen Tag über die Haftfrage.Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizeipräsidium München