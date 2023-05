Oldenburg: 21-Jähriger fährt mit 1,83 Promille auf E-Scooter!

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:55 Uhr, werden die Polizeibeamten während ihrer Streife auf der Ofener Straße, auf einen 21-jährigen, männlichen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, welcher mittels E-Scooter den Radweg in leichten Schlangenlinien befährt. Bei einer Kontrolle des jungen Mannes stellt sich heraus, dass die unsichere Fahrweise auf eine Alkohlbeeinflussung zurückzuführen ist. Nach mehreren Versuchen gelingt es dem jungen Mann einen Atemalkoholtest durchzuführen, dieser ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,83 Promille, so dass weitere Maßnahmen wie die Durchführung einer Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines auf der Polizeidienststelle folgen.