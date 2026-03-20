Oma gegen Rechts VS AfD Wähler Staiy verliert die Fassung und pöbelt linke Hasstiraden

von

Dirk Lauer

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Kommentare

Ein Kommentar zu „Oma gegen Rechts VS AfD Wähler Staiy verliert die Fassung und pöbelt linke Hasstiraden“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Was für eine Oma, Nachkriegsjahrgang ( oder maximal Kleinkind vor 1945 ). aber die NS-Zeit hautnah erlebt haben wollen ? Was raucht die denn ? Was für ein Bullshit !

    Antworten

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