Original Schriftsatz zur Pressekonferenz im Fall Thomas Krebs in Goldbach, am 11.07.2026! „Die Fassade der Rechtsstaatlichkeit und das Karlsruher Machtwort!“

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Dirk Lauer

in

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Autor: Thomas Henning!

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