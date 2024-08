Orwellscher Staatssekretär von Michigan droht lokalen Wahlbeamten: Bestätigen Sie Kamalas „Sieg“ oder „wir werden Sie holen“

Der Wahltag ist etwa zwei Monate entfernt und die Außenministerin von Michigan, Jocelyn Benson, droht bereits den örtlichen Wahlbeamten, die Stimmen zu bestätigen, oder sonst.

Basierend auf Bensons früheren Aktionen während der Wahlen 2020 ist es klar, dass sie die Stimmen für Kamala Harris bestätigen soll, die bereits die mutmaßliche “Gewinnerin” ist. Benson teilte das folgende Video, in dem sie allen Wahlbeamten in Michigan befiehlt, zu tun, was sie sagt, oder “wir werden für Sie kommen”:

Stoppen Sie den Diebstahl 2024

Alex Jones hat Videobeweise zusammengestellt, die zeigen, wie Benson am Wahldiebstahl 2020 mitschuldig war. Ihr Staat sah so viele betrügerische Stimmzettel, dass Donald Trump den Staat an Joe Biden “verlor” – und jetzt scheint Benson dasselbe für Kamala zu planen.

Im Jahr 2020 meldeten sich Wahlbeobachter in Michigan, um auszusagen, dass sie aus erster Hand Betrug mit Stimmzetteln gesehen hatten. Das folgende Video zeigt einige ihrer Zeugnisse:

Dana Nessel, die Generalstaatsanwältin von Michigan, hat Benson kürzlich in einem Auftritt auf MSNBC angeprügelt, in dem sie ihre tiefe Sorge geäußert hat, dass Trump und seine Anhänger keinen weiteren Diebstahl wie den im Jahr 2020 zulassen werden.

Sehen Sie unten, wie Nessel andeutet, dass Trump “versuchen wird, die Wahl mit illegalen Mitteln zu untergraben”, was ihrer Meinung nach bedeutet, “so viele republikanische Wahlhelfer, Angestellte und Aktivisten wie möglich zu gewinnen”, um die Umfragen im Auge zu behalten.

Es ist überhaupt nichts Illegales, Wahlbeobachter zu schicken, um sicherzustellen, dass kein Verbrechen stattfindet, aber Nessel und Benson wollen dies anscheinend nicht, weil sie wissen, dass ihr Betrug nur funktionieren wird, wenn niemand schaut, während die Stimmzettel ausgezählt werden.

Generalstaatsanwalt Merrick Garland droht auch, Trump und seine Anhänger zu bestrafen, sollten sie versuchen, in diesem Herbst eine freie und faire Wahl zu gewährleisten. Diejenigen, die dabei erwischt werden, sich mit dem “Übergang der Macht” zu “beeinischen”, werden bestraft, sagte er kürzlich, wobei der Vorschlag besagt, dass Kamala definitiv “gewinnen” werde.

Eines ist sicher: Die Wahlen 2024 werden, gelinde gesagt, umstritten sein. Es könnte am Ende Amerikas am meisten umkämpft werden, da beide “Seiten” angeheizt und bereit für einen Kampf sind, egal in welche Richtung die Dinge gehen – also machen Sie sich bereit.

Wenn die Demokraten ihren Willen durchsetzen, werden die Wahlen 2024 an Kamala gehen, egal was nötig ist, um sie zum “Sieg” zu bringen. Erfahren Sie mehr unter Rigged.news.

