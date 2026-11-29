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Otting – In der schwäbischen Gemeinde Otting zahlen Eltern ab Januar 2027 für den Kindergartenplatz 100 Euro mehr im Monat. Der Gemeinderat streicht den bisherigen Abzug des staatlichen Beitragszuschusses aus der Satzung. Die Gemeindegebühren selbst bleiben vorerst unverändert. Ähnliches droht in vielen bayerischen Kommunen, weil der Freistaat den Zuschuss nicht mehr fest an die Entlastung der Eltern bindet.

Stand: 09:21 Uhr MEZ

Nach einem Bericht der Augsburger Allgemeinen hat der Gemeinderat beschlossen, zum Jahreswechsel jenen Satzungspassus zu streichen, wonach monatlich 100 Euro vom Kindergartenbeitrag abgezogen werden. Bürgermeister Wolfgang Lechner (Freie Wähler) sagte der Zeitung: „Wir können die 100 Euro nicht herschenken.“ Das Defizit des Kindergartens werde für die kleine Kommune immer größer und habe 2025 bei gut 130.000 Euro gelegen. Die Beiträge an sich blieben vorerst unverändert. Die Gemeinde kündigt einen Elternbrief und einen Elternabend an.

Hintergrund ist die Reform des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes. Der Landtag verabschiedete sie am 22. Juli 2026, sie tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. Bis Ende 2026 erhält jedes Kind in einer gesetzlich geförderten Kindertageseinrichtung in der Kindergartenzeit einen staatlichen Beitragszuschuss von 100 Euro im Monat. Ab 2027 wird diese gesondert ausgewiesene Entlastung nach Angaben des Familienministeriums in den Qualitätsbonus überführt. Das bisherige Mittelvolumen solle vollständig im Kita-System bleiben, sei aber nicht mehr fest dafür vorgesehen, den Elternbeitrag zu senken.

Familienministerin Ulrike Scharf weist den Vorwurf zurück, der Zuschuss werde gestrichen. Die Kita-Finanzierung werde lediglich umgestellt, alle bisherigen staatlichen Mittel blieben erhalten. Der Freistaat stocke seine Betriebskostenförderung einseitig um 25 Prozent auf; bereits 2026 sei sie über den Qualitätsbonus um mehr als 10 Prozent bzw. 280 Millionen Euro erhöht worden. Ziel sei, dass Elternbeiträge bezahlbar bleiben. Die Höhe der Beiträge legt das Gesetz jedoch nicht fest: Kinderbetreuung ist eine kommunale Aufgabe, Träger dürfen Beiträge erheben.

In der Praxis fällt die automatische Entlastung damit weg, sobald Kommunen den Betrag nicht aus eigener Tasche ersetzen. Die Stadt Nürnberg stellt klar, ihre Elternbeiträge nicht zu erhöhen; es entfalle ausschließlich die bisherige staatliche Entlastung. Einen Ausgleich aus kommunalen Mitteln hält die Verwaltung wegen der Haushaltslage für nicht möglich; der Stadtrat sollte darüber Ende November entscheiden. Auch für Krippenkinder entfällt dort die bisherige, einkommensabhängige Entlastung von 100 Euro, für Hortkinder ändert sich nichts. Die Landeshauptstadt München dagegen verlängert die bisherigen Ermäßigungen in städtischen und städtisch geförderten Einrichtungen bis zum 31. August 2027, also bis zum Ende des laufenden Kitajahres.

KOMMENTAR / MEINUNG: Von einem plötzlichen Schock kann kaum die Rede sein. Das Gesetz liegt seit dem Sommer vor, Kommunen und Träger hatten Zeit zur Vorbereitung. Für die betroffenen Familien bleibt die Mehrbelastung trotzdem spürbar, sobald der Zuschuss auf der Rechnung fehlt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Staatsregierung hat recht, wenn sie sagt, das Geld bleibe im System. Aber wenn der Zuschuss nicht mehr fest an die Entlastung der Eltern gebunden ist, fühlen Familien die Differenz unmittelbar. Umschichten ist etwas anderes als Entlasten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Viele Gemeinden stecken in einem echten Dilemma: Die Kassen sind knapp, die Einrichtungen schreiben Verluste, und ein Ausgleich aus eigener Tasche ist oft nicht zu leisten. Den Streit zwischen Freistaat und Kommunen sollten jedoch nicht die Familien austragen.

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Quellen:

Bayerisches Familienministerium: https://www.stmas.bayern.de/themen/kindertagesbetreuung/finanzierung/beitragszuschuss.php

Augsburger Allgemeine: https://www.augsburger-allgemeine.de/donauwoerth/kindergarten-in-otting-eltern-muessen-vom-1-januar-2027-an-monatlich-100-euro-mehr-zahlen-115773680

Stadt Nürnberg: https://www.nuernberg.de/presse/mitteilungen/pm_28461.html

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