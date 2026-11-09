PANZER-BEBEN IN BIESDORF! 300 BULLEN STÜRMEN HELLS-ANGELS-NEST!

Ausnahmezustand im Berliner Osten: Schwer bewaffnete Spezialeinheiten haben am Montagabend ein mächtiges Zeichen gegen das organisierte Verbrechen gesetzt. Mit Vollgas, Rammbock und massiver Schutzkleidung rasselten die Einsatzkräfte direkt vor das Clubgelände der Hells Angels. Die nächtliche Razzia sorgte für riesiges Aufsehen in den Straßen der Hauptstadt, als die Beamten schlagartig zuschlugen und den gesamten Bereich rigide abriegelten.

300 KOPF STARK: ELITE-EINHEITEN MACHEN JAGD AUF ROCKER

An der Durchsuchungswelle waren neben regulären Einheiten der Polizei Berlin auch hochspezialisierte Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK), des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) sowie Beamte der Bundespolizei beteiligt.Um jeglichem Widerstand im Rockermilieu sofort den Riegel vorzuschieben, brachten die Ermittler sogar ein tonnenschweres Panzerfahrzeug vom Typ ENOK zum Einsatzort.

ERMITTLER-RAZZIA: GEPACHTE WUT UND SCHUSSWAFFEN-KRIMI

Die schwer bewaffneten Spezialkräfte durchsuchten parallel zum Clubhaus genau 9 weitere Privatwohnungen mutmaßlicher Mitglieder. Das primäre Ziel der Durchsuchungen ist die konsequente Bekämpfung von Schusswaffenkriminalität in der Hauptstadt. Sämtliche polizeilichen Maßnahmen werden von den Spezialisten der Besonderen Aufbauorganisation „Ferrum“ koordiniert.

Die Ermittlungsbehörden nutzen den aktuellen Zugriff, um gleichzeitig verschiedene laufende Ermittlungsverfahren und Vorwürfe gegen die Szene abzuarbeiten. Ob bei dem martialischen Einsatz bereits illegale Waffen oder entscheidende Beweismittel sichergestellt wurden oder es zu vorläufigen Festnahmen kam, blieb am späten Abend noch ungeklärt. Die Ermittler setzen ihre Arbeit an den durchsuchten Orten ununterbrochen fort.

Quellenangaben

BILD Zeitung – Berichterstattung zum Polizeieinsatz in Berlin-Biesdorf Polizei Berlin – Einsatzberichte und Pressemitteilungen Gefahrenabwehr & Polizei-News – Informationen zu SEK- und MEK-Einsätzen

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