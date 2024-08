Parsberg: Aufgriff von über zwei Kilogramm Marihuana!

Vor wenigen Tagen kontrollierten Zollbeamte auf einem Autobahnrastplatz nahe Parsberg den Fahrer eines PKW mit niederländischem Kennzeichen.Auf Befragen gab der polnische Fahrzeuginsasse an, dass er von den Niederlanden auf dem Weg nach Tschechien sei, um anschließend weiter nach Polen zu fahren. Die Frage nach mitgeführten verbrauchssteuerpflichtigen Waren oder Drogen verneinte der 34-Jährige. Diese Angaben entsprachen aber nicht der Realität: Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurden in einer Sporttasche im Kofferraum zwei Plastikbeutel mit Marihuana gefunden. Außerdem befanden sich zwei weitere Plastikbeutel mit Marihuana unter dem Reserverad. Insgesamt wurden 2.370 Gramm Marihuana (brutto) aufgefunden.Auf Nachfrage gab der Beschuldigte an, dass das Marihuana ihm gehöre. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und gegen den Schmuggler wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz in Verbindung mit Bannbruch eingeleitet. Die Zöllner nahmen den Beschuldigten noch vor Ort vorläufig fest. Das Fahrzeug wurde auf dem Parkplatz abgestellt und der Beschuldigte wurde zur Vernehmung zum Hauptzollamt Regensburg gebracht. Die weitere Sachbearbeitung übernahm das Zollfahndungsamt Nürnberg. Von Seiten der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Haftantrag gestellt.