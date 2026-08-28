PAUKENSCHLAG AUF DER GAMESCOM IN KÖLN! BUNDESWEHR WIRBT ZWISCHEN VIDEOSPIELEN UND GAMING-HARDWARE UM NACHWUCHS – WAS HAT DAS MILITÄR AUF EINER SPIELEMESSE ZU SUCHEN?

Köln – Zwischen Videospielen, neuer Hardware, spektakulären Messeständen und den neuesten Produktionen kleiner unabhängiger Entwickler taucht auf der Gamescom in Köln auch ein Aussteller auf, der bei manchen Besuchern für Diskussionen sorgt: die Bundeswehr. Deutschlands Streitkräfte präsentieren sich auf der großen Spielemesse mit einem eigenen Stand und nutzen die enorme Aufmerksamkeit der Veranstaltung offenbar auch dazu, junge Menschen über berufliche Möglichkeiten bei der Truppe zu informieren. Für Kritiker wirkt dieses Umfeld allerdings ungewöhnlich. Schließlich kommen viele Besucher nach Köln, um neue Spiele auszuprobieren, technische Innovationen zu bestaunen, Entwickler zu treffen und gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen. Genau deshalb stellt sich für manchen Beobachter die provokante Frage: Was hat die Bundeswehr zwischen Gaming-PCs, Konsolen, Indie-Spielen und virtuellen Welten zu suchen? Die Antwort aus Sicht der Streitkräfte dürfte klar sein: Die Bundeswehr konkurriert wie viele andere Arbeitgeber um Nachwuchs und versucht, Interessierte dort anzusprechen, wo viele junge Menschen zusammenkommen. Doch gerade diese Strategie sorgt regelmäßig für Streit. Kritiker sehen darin den Versuch, militärische Berufe möglichst niedrigschwellig in einem Freizeit- und Unterhaltungsumfeld zu präsentieren. Befürworter halten dagegen, dass die Bundeswehr ein staatlicher Arbeitgeber sei und deshalb ebenso auf Ausbildungsmessen, Karriereveranstaltungen oder großen Publikumsmessen auftreten dürfe wie Unternehmen, Behörden und andere Institutionen.

Besonders emotional wird die Debatte, wenn der Gamescom-Auftritt mit der angespannten Personalsituation der Bundeswehr verbunden wird. Seit Jahren wird öffentlich darüber diskutiert, wie Deutschland ausreichend Soldatinnen und Soldaten gewinnen kann, während gleichzeitig über Verteidigungsfähigkeit, Abschreckung, internationale Verpflichtungen und eine mögliche stärkere Rolle der Streitkräfte gesprochen wird. Kritiker fragen deshalb zugespitzt, ob die Bundeswehr inzwischen gezielt auf großen Jugend- und Freizeitveranstaltungen nach Freiwilligen suchen müsse, weil sich andernorts nicht genügend Interessenten finden. Daraus jedoch unmittelbar abzuleiten, die Besucher würden für einen bevorstehenden Krieg angeworben, wäre eine Behauptung, für die allein der Messeauftritt keinen Beleg liefert. Die Bundeswehr wirbt grundsätzlich für zahlreiche militärische und zivile Laufbahnen, darunter technische, medizinische, logistische und administrative Tätigkeiten. Trotzdem bleibt die politische und gesellschaftliche Frage bestehen, wie offensiv ein Militär gerade gegenüber einem jungen Publikum auftreten sollte. Für manche ist ein Informationsstand auf einer Spielemesse völlig legitim. Andere empfinden gerade die unmittelbare Nachbarschaft zwischen Unterhaltung und militärischer Nachwuchswerbung als irritierend oder unangemessen.

Damit wird der Stand der Bundeswehr auf der Gamescom plötzlich zu weit mehr als einem gewöhnlichen Messeauftritt. Er berührt eine grundsätzliche Debatte darüber, welchen Platz das Militär im öffentlichen Alltag Deutschlands einnehmen soll. Darf und sollte die Bundeswehr überall dort präsent sein, wo sie potenzielle Bewerber erreichen kann? Oder müssen bei Veranstaltungen, die vor allem von Gaming, Unterhaltung und Freizeit geprägt sind, besondere Grenzen gelten? Die Kritik fällt teilweise drastisch aus. Manche Besucher und Kommentatoren reagieren mit Unverständnis und lehnen es entschieden ab, dass militärische Karrierewerbung in einem solchen Umfeld stattfindet. Andere wiederum argumentieren, dass junge Erwachsene selbst entscheiden könnten, ob sie sich informieren, weitergehen oder mit Vertretern der Bundeswehr diskutieren wollen. Genau dieser Gegensatz macht den Gamescom-Auftritt politisch so brisant: Für die einen ist er schlicht modernes Personalmarketing eines staatlichen Arbeitgebers, für die anderen ein Symbol dafür, wie stark militärische Themen inzwischen wieder in den gesellschaftlichen Alltag rücken. Klar ist jedenfalls: Zwischen Games, Grafikkarten und großen Neuerscheinungen sorgt ausgerechnet der Bundeswehr-Stand dafür, dass auf der Kölner Spielemesse nicht nur über virtuelle Schlachten diskutiert wird, sondern auch über eine höchst reale Frage – nämlich darüber, wie und wo Deutschland künftig seine Soldaten gewinnen will.

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