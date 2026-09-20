PAUKENSCHLAG FÜR DIE KANZLERPARTEI! CDU KASSIERT DREI WAHLKLATSCHEN – UND MERZ WILL EINFACH WEITERMACHEN!

Was für ein politischer Absturz für die Partei des Bundeskanzlers: Innerhalb weniger Wochen muss die CDU bei drei wichtigen Länderwahlen schwere Rückschläge verkraften – und ausgerechnet Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz macht deutlich, dass er seinen politischen Kurs trotzdem fortsetzen will. Den Auftakt des schwarzen Wahl-Dramas lieferte Sachsen-Anhalt. Dort stürzte die CDU bei der Landtagswahl auf nur noch 17,2 Prozent ab und verlor gegenüber der vorherigen Wahl satte 19,9 Prozentpunkte. Die AfD dagegen erreichte 43,8 Prozent und wurde mit gewaltigem Abstand stärkste Kraft. Selbst Merz sprach anschließend von der schwersten Wahlniederlage seiner Partei seit Jahren beziehungsweise Jahrzehnten und erklärte, das Ergebnis müsse Konsequenzen haben. Doch personelle Konsequenzen an der Spitze wurden zunächst abgewehrt. Kanzleramtsministerin Nina Warken stellte sich hinter Merz und erklärte, eine Personaldebatte sei falsch; stattdessen müsse die Bundesregierung schneller bei ihren Reformen werden. Merz selbst machte ebenfalls klar, dass Aufgeben für ihn keine Option sei. Damit war die politische Schockwelle aus Sachsen-Anhalt kaum verarbeitet, als bereits die nächsten beiden Wahlabende auf die CDU zukamen.

Dann der nächste doppelte Dämpfer am Wahlsonntag: In Mecklenburg-Vorpommern stürzt die CDU nach der ersten ARD-Prognose auf einen Wert nur knapp oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde ab. Statt um die Staatskanzlei mitzuspielen, muss die Kanzlerpartei damit zeitweise sogar darum bangen, wie stark sie künftig überhaupt noch im Schweriner Landtag vertreten sein wird. An der Spitze liefern sich AfD und SPD ein enges Rennen, während die CDU weit abgeschlagen zurückbleibt. Und auch in Berlin verliert die Union ihre Position als stärkste Kraft: Nach der ersten ARD-Prognose kommt die Linke auf 24,5 Prozent und liegt damit vor der CDU. Noch Anfang September hatte eine ARD-Umfrage die CDU mit 21 Prozent vor der Linken mit 19 Prozent gesehen; wenige Tage später drehte sich das Bild bereits, als die Linke bei 21 Prozent und die CDU bei 20 Prozent lag. Am Wahlabend wird aus dem angekündigten Kopf-an-Kopf-Rennen schließlich ein deutlicher Rückschlag für die CDU. Damit erlebt die Partei nach Sachsen-Anhalt auch bei den beiden folgenden Länderentscheidungen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin keinen Wahlsieg. Besonders bitter für die Union: In beiden Ländern verlieren die bisherigen Regierungsbündnisse nach den ersten Prognosen ihre bisherigen Mehrheiten. Das politische Deutschland wird damit noch komplizierter – und die Frage wird immer lauter, wie viele Warnsignale eine Kanzlerpartei noch benötigt, bevor sie ihren Kurs grundsätzlich überprüft.

Doch aus dem Konrad-Adenauer-Haus kommt unmittelbar nach den neuen Rückschlägen kein Signal für einen grundlegenden Kurswechsel: Friedrich Merz kündigt vielmehr an, an seinem Reformkurs festhalten zu wollen. Nach den ersten Prognosen aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern bekräftigt der Kanzler, die aus seiner Sicht notwendigen Reformen durchsetzen zu wollen. Genau das dürfte die ohnehin aufgeheizte Debatte innerhalb der Union weiter befeuern. Schon nach dem Desaster von Sachsen-Anhalt hatte sich die Kritik an Merz deutlich verschärft. Während führende CDU-Politiker öffentlich Stabilität beschwören, wird innerhalb der Partei längst über Führung, Kurs und Zukunft gestritten. Mitte September zeigte eine bundesweite Sonntagsfrage die Union nur noch bei 21 Prozent, nachdem sie bei der Bundestagswahl rund eineinhalb Jahre zuvor noch 28,6 Prozent erreicht hatte. Acht Unions-Ministerpräsidenten stellten sich kurz vor den jüngsten Wahlen demonstrativ hinter den Kanzler, während andere Stimmen innerhalb der CDU deutlich skeptischer wurden. Nun stehen drei Länderwahlen mit drei schmerzhaften CDU-Ergebnissen im Raum: der historische Absturz in Sachsen-Anhalt, der Einbruch in Mecklenburg-Vorpommern und der Verlust des Spitzenplatzes in Berlin. Merz jedoch will weiterregieren und seinen Reformkurs fortsetzen. Ob diese Strategie die CDU wieder stabilisiert oder den innerparteilichen Streit noch weiter verschärft, ist offen. Fest steht: Für die Kanzlerpartei sind die jüngsten Wahlergebnisse ein unübersehbares Warnsignal – und die politische Debatte darüber, welche Konsequenzen daraus folgen sollen, hat gerade erst begonnen.

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