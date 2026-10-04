PAUKENSCHLAG IM BKH LOHR! WURDE BEI EINEM TV-BERICHT EINE MITARBEITERIN ALS PATIENTIN PRÄSENTIERT?

Im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main stehen neue schwere Vorwürfe im Raum. Nach Angaben eines Patienten soll bei einer Fernsehberichterstattung über die Psychiatrie eine Frau vor der Kamera als Patientin aufgetreten sein und sich positiv über die Einrichtung geäußert haben, obwohl es sich nach seiner Darstellung tatsächlich um eine Ergotherapeutin des BKH gehandelt haben soll. Der Patient bezeichnet die Frau als „Frau W.“ und behauptet, sie aus dem Klinikalltag zu kennen. Eine unabhängige Bestätigung dafür liegt bislang nicht vor.

Brisant wird die Schilderung dadurch, dass nach Angaben des ersten Patienten ein weiterer Patient dieselbe Frau erkannt haben soll. Dieser habe zudem auf einen früheren beziehungsweise einen Mädchennamen der Frau verwiesen und sie mit dem Namen „Frau Z.“ in Verbindung gebracht. Sollten sich diese Angaben bestätigen, würden sich erhebliche Fragen an die Verantwortlichen stellen: In welcher Funktion trat die Frau tatsächlich vor die Kamera? Wusste der Fernsehsender von einer möglichen Beschäftigung im BKH? Wurde sie gegenüber den Zuschauern ausdrücklich als Patientin dargestellt – und falls ja, von wem? Genau diese Punkte müssten anhand des ursprünglichen Fernsehbeitrags und einer Stellungnahme von Klinik und Sender überprüft werden.

Für die Öffentlichkeit ist vor allem Transparenz entscheidend. Bislang handelt es sich um Aussagen von Patienten und nicht um einen belegten Nachweis einer inszenierten Berichterstattung. Doch gerade bei einer psychiatrischen Einrichtung, in der Patienten und Klinikleitung in einem erheblichen Abhängigkeitsverhältnis stehen können, wäre eine solche Darstellung besonders erklärungsbedürftig. Klinikleitung und Fernsehsender sollten deshalb offenlegen, unter welchen Umständen der Beitrag entstand, welche Funktion die betreffende Frau zum Zeitpunkt der Aufnahmen hatte und wie sie den Zuschauern vorgestellt wurde. Erst danach lässt sich beurteilen, ob tatsächlich eine Täuschung stattgefunden hat oder ob es für die geschilderten Beobachtungen eine andere Erklärung gibt.

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https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/information-anlaesslich-der-deutschen-uebersetzung-des-berichts-des-sonderberichterstatters-ueber-folter

https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html