Im Fall Thomas Krebs drängen sich neue und brisante Fragen auf: Über Jahre hinweg soll der Psychotherapeut Herr Höfling in Stellungnahmen und Berichten immer wieder schwerwiegende psychische Erkrankungen beschrieben und darüber hinaus mögliche künftige Straftaten zum Gegenstand seiner Einschätzungen gemacht haben. Aus Sicht der Kritiker entstand damit ein ausgesprochen düsteres Bild des Patienten – nicht aufgrund tatsächlich begangener neuer Straftaten während der Behandlung, sondern aufgrund von Prognosen, Vermutungen und Befürchtungen darüber, was Krebs möglicherweise irgendwann tun könnte. Genau an diesem Punkt entzündet sich jetzt massive Kritik. Denn wenn einem Patienten über Jahre hinweg mögliche Erkrankungen, Gefährlichkeit und sogar denkbare zukünftige Straftaten entgegengehalten werden, müssen solche Einschätzungen nachvollziehbar, fachlich belastbar und dauerhaft überprüfbar sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass aus Vermutungen Tatsachen werden, die sich anschließend verselbstständigen und weitreichende Konsequenzen für einen Menschen haben. Besonders auffällig erscheint deshalb, dass in den aktuellen Stellungnahmen zur nächsten Lockerungsstufe C drei offenbar gerade jene dramatischen Krankheits- und Gefahrenbilder keine vergleichbare Rolle mehr spielen, die zuvor nach Darstellung der Kritiker immer wieder hervorgehoben worden waren. Damit stellt sich zwangsläufig die Frage: Was ist aus diesen früheren Einschätzungen geworden? Haben sich die damals beschriebenen psychischen Auffälligkeiten tatsächlich verändert, wurden frühere Bewertungen revidiert oder spielen sie bei der aktuellen Beurteilung schlicht keine entscheidende Rolle mehr? Eine nachvollziehbare Erklärung dafür wäre gerade deshalb von erheblicher Bedeutung, weil frühere Prognosen offenbar direkten Einfluss auf die Möglichkeiten von Thomas Krebs hatten, schrittweise mehr Freiheit und Eigenverantwortung zu erhalten.

Der Widerspruch könnte kaum größer wirken: Auf der einen Seite standen nach Darstellung der Kritiker über einen langen Zeitraum Berichte, in denen mögliche psychische Erkrankungen und hypothetische zukünftige Straftaten als Argumente gegen weitergehende Lockerungen angeführt worden sein sollen. Auf der anderen Seite steht nun die Diskussion um die Lockerungsstufe C drei – und plötzlich scheinen genau diese früher so gewichtigen Aspekte zumindest in den aktuellen Ausführungen nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen. Das wirft eine zentrale Frage auf: Waren die früheren Gefahrenprognosen tatsächlich so belastbar, wie sie damals dargestellt wurden? Oder beruhte ein Teil der Einschätzungen auf Annahmen, die sich im weiteren Verlauf nicht bestätigt haben? Gerade bei Entscheidungen im Maßregelvollzug können solche Bewertungen enorme Auswirkungen haben. Sie entscheiden mit darüber, ob ein Patient weitere Lockerungen erhält, ob er sich außerhalb einer Einrichtung bewähren kann und wie schnell eine Rückkehr in ein möglichst selbstständiges Leben möglich wird. Wer über Jahre hinweg mit der Prognose möglicher Straftaten konfrontiert wird, obwohl diese Straftaten noch gar nicht begangen wurden, befindet sich in einer besonders schwierigen Situation: Er soll beweisen, dass eine vorhergesagte Zukunft nicht eintreten wird. Genau deshalb müssen Prognosen immer wieder anhand der tatsächlichen Entwicklung überprüft werden. Hat sich ein Patient über längere Zeit zuverlässig verhalten, Lockerungen eingehalten und keine konkreten Hinweise auf Missbrauch oder Flucht geliefert, muss auch gefragt werden dürfen, welchen Stellenwert frühere Warnungen heute noch besitzen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob jemand rückblickend Recht behalten wollte, sondern ob die aktuellen Tatsachen die früheren Einschätzungen tatsächlich noch tragen.

Besonders schwer wiegt aus Sicht der Kritiker der Vorwurf, dass solche spekulativen Einschätzungen die Resozialisierung und Wiedereingliederung von Thomas Krebs über Jahre erheblich erschwert oder verzögert haben könnten. Sollte sich herausstellen, dass frühere Warnungen überzeichnet, unzureichend belegt oder später nicht mehr aufrechterhalten worden sind, müsste aufgearbeitet werden, welchen Einfluss sie auf Lockerungsentscheidungen und den gesamten Behandlungsverlauf hatten. Denn jede hinausgeschobene Lockerung bedeutet für einen Patienten nicht nur mehr Zeit innerhalb eines streng geregelten Systems, sondern kann auch Auswirkungen auf soziale Kontakte, Selbstständigkeit, psychische Stabilität und die Vorbereitung auf ein Leben außerhalb der Einrichtung haben. Nach Darstellung der Kritiker hatte die jahrelange Situation für Thomas zudem erhebliche gesundheitliche Folgen. Gerade deshalb reicht es nicht, frühere Einschätzungen irgendwann stillschweigend aus aktuellen Stellungnahmen verschwinden zu lassen. Wenn sich die fachliche Beurteilung geändert hat, sollte nachvollziehbar erklärt werden, warum sie sich geändert hat. Wenn bestimmte Diagnosen oder Gefahrenprognosen heute nicht mehr maßgeblich sind, stellt sich ebenso die Frage, auf welcher Grundlage sie früher ein so großes Gewicht erhielten. Und wenn die bisherigen Lockerungen zeigen, dass Thomas verantwortungsvoll mit seinen Freiheiten umgehen kann, muss diese tatsächliche Entwicklung ebenso ernst genommen werden wie frühere theoretische Prognosen. Der Fall wirft damit eine grundsätzliche Frage auf, die weit über einzelne Personen hinausgeht: Wie lange darf eine einmal formulierte Gefahrenannahme das Leben eines Patienten bestimmen, wenn die tatsächliche Entwicklung diese Befürchtungen immer weniger zu bestätigen scheint? Genau hier liegt der Kern der aktuellen Kritik – und genau hier braucht es Transparenz, nachvollziehbare fachliche Begründungen und eine Bewertung, die sich an der heutigen Realität orientiert.

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