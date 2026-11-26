Eilerfolg im Maßregelvollzug: Landgericht Marburg stoppt medikamentöse Zwangsbehandlung mangels Einwilligungsunfähigkeit

LG Marburg, Beschluss vom 26.11.2026 – Az.: 11a StVK 30/26 Vollz

Mit Beschluss vom 26.11.2026 hat die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Marburg einer forensischen Klinik im Wege der einstweiligen Anordnung untersagt, die geplante medikamentöse Zwangsbehandlung (Depotspritze) eines untergebrachten Patienten vorläufig fortzusetzen.

Der Sachverhalt:

Der nach § 63 StGB untergebrachte Antragsteller wehrte sich bereits seit Längerem gegen eine gegen seinen Willen durchgeführte antipsychotische Depotmedikation. Nachdem das Oberlandesgericht Frankfurt am Main eine frühere Entscheidung aufgehoben und eine genauere Prüfung der Einwilligungsfähigkeit gefordert hatte, holte das Landgericht ein externes psychiatrisches Sachverständigengutachten ein. Obwohl die Klinik zuletzt eine Verschlechterung des Zustands sowie eine Fremdgefährdung geltend machte und für den 27.11.2026 die nächste Zwangsmedikation ansetzte, kam der Gutachter zu dem Schluss, dass keine akute, die freie Willensbildung aufhebende psychotische Symptomatik nachweisbar sei. Auffällige Verhaltensweisen ließen sich vielmehr maßgeblich auf eine Persönlichkeitsstruktur zurückführen. Auf den daraufhin von Rechtsanwältin Hanna Henning (Hungen) gestellten Eilantrag hin stoppte das Gericht die bevorstehende Injektion noch am Vortag.

Die Entscheidungsgründe:

Das Landgericht Marburg stellte klar, dass eine medikamentöse Zwangsbehandlung nach dem Hessischen Maßregelvollzugsgesetz (§ 7a HMRVG) zwingend voraussetzt, dass der Patient krankheitsbedingt einwilligungsunfähig ist. Diesen Punkt trennte die Kammer strikt von der medizinischen Notwendigkeit der Behandlung, der fehlenden Krankheitseinsicht sowie einer etwaigen Fremdgefährdung (die ggf. durch andere Sicherungsmaßnahmen aufgefangen werden muss).

Da der Antragsteller sich differenziert mit den Wirkungen und Nebenwirkungen der Medikamente auseinandersetzen konnte und sich der Tragweite seiner Ablehnung bewusst war, lag zumindest eine basale Einwilligungsfähigkeit vor. Ohne festgestellte Einwilligungsunfähigkeit fehlt es an einer zentralen gesetzlichen Voraussetzung für den schweren Grundrechtseingriff der Zwangsmedikation – diese musste daher bis zur Entscheidung in der Hauptsache unterbleiben.

Landgericht Marburg

Az.: 11a StVK 30/26 Vollz

Beschluss

In der Maßregelvollzugseilsache

des [Name des Antragstellers], geb. am [Geburtsdatum],

zurzeit untergebracht in der [Klinik für forensische Psychiatrie],

– Antragsteller –

g e g e n

die [Klinik für forensische Psychiatrie], vertreten durch den ärztlichen Direktor,

– Antragsgegnerin –

wegen: Zwangsbehandlung,

hat die 11. Strafkammer – Strafvollstreckungskammer – des Landgerichts Marburg auf den Antrag auf einstweilige Anordnung vom 25.11.2026

am 26.11.2026 beschlossen:

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache [Az. Hauptsacheverfahren] untersagt, die seit dem 07.11.2024 durchgeführte Zwangsmedikation mit einem antipsychotisch wirksamen Medikament fortzusetzen.

Dem Antragsteller wird unter Beiordnung von Rechtsanwältin Hanna Henning aus Hungen Prozesskostenhilfe für das Eilverfahren gewährt.

Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Antragstellers fallen der Staatskasse zur Last.

Der Geschäftswert wird auf 1.500,00 € festgesetzt.

Gründe:

I.

Der Antragsteller wurde mit Urteil des Landgerichts [Ort] vom 15.01.2024 (Az. [Aktenzeichen]), rechtskräftig seit dem 19.06.2024, in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Vor Rechtskraft des Urteils befand er sich seit dem 26.07.2023 auf der Rechtsgrundlage des § 126a StPO in der [Klinik]. Dort ist der Antragsteller auch weiterhin, seit Rechtskraft des Urteils gemäß § 63 StGB, untergebracht. Dem Urteil des Landgerichts [Ort] vom 15.01.2024 lagen zusammengefasst eine Sachbeschädigung, versuchte gefährliche Körperverletzung und versuchte besonders schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung zugrunde.

Der Antragsteller wendet sich erneut gegen eine angeordnete und bereits begonnene Zwangsbehandlung, die durch die Antragsgegnerin durch Depotmedikation mit einem antipsychotisch wirksamen Medikament nebst begleitenden Untersuchungen (EKG, Blutentnahmen) durchgeführt wird.

Die Genehmigung der Zwangsbehandlung durch das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege erfolgte am 30.10.2024. Daraufhin erhielt der Antragsteller am 30.10.2024 (im Original: 30.10.2021) von der Antragsgegnerin ein Schreiben, welches ihm eine Zwangsbehandlung nach § 7a Abs. 1 Ziff. 2 HMRVG beginnend ab dem 07.11.2024 ankündigte. In dem Bescheid, der mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen war und der wegen seiner weiteren Einzelheiten in Bezug genommen wird, heißt es wie folgt:

„Sehr geehrter Herr [Nachname],

Sie befinden sich derzeit auf der Station [Stationsbezeichnung] unserer Klinik und verweigern die dringend notwendige Medikation in ausreichender Dosis. Diese wurde Ihnen mehrfach und durchgängig angeboten.

Es wurde daher die Genehmigung zur Zwangsbehandlung gemäß § 7a Absatz 5 hessisches Maßregelvollzugsgesetz (HMRVG) vom hessischen Ministerium Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege als zuständige Fachaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 08.10.2024 beantragt, was Ihnen ebenfalls bereits angekündigt wurde. Diese wurde mit Schreiben vom 30.10.2024 nunmehr erteilt.

Es ist beabsichtigt, Sie künftig ab dem 07.11.2024 auch gegen Ihren Willen medikamentös zu behandeln bzw. die Blutentnahme und das EKG durchzuführen, sollten Sie diese verweigern.

Aus fachärztlicher Sicht liegt bei Ihnen eine paranoide Schizophrenie vor. Es liegt bei Ihnen eine Einwilligungsunfähigkeit nach § 7 II hessisches Maßregelvollzugsgesetz vor, da Sie krankheitsbedingt nicht fähig sind, Grund, Bedeutung und Tragweite der Behandlung einzusehen und Ihren Willen nach dieser Einsicht zu bestimmen. Einsichtsfähigkeit setzt die Fähigkeit des Betroffenen voraus, im Grundsatz die für und wider sprechenden Gesichtspunkte zu erkennen und gegeneinander abzuwägen. Zu dieser Einschätzung sind Sie in keiner Weise fähig.

Bei Ihnen hat die vorliegende Erkrankung ein Ausmaß angenommen, dass Sie die Fähigkeit nicht mehr besitzen, die ärztlichen Aufklärungen (Notwendigkeit der Behandlung, Art und Umfang der Behandlung, Risiken und Nutzen usw.) zu verstehen, sie in angemessener Weise zu verarbeiten, sie angemessen zu bewerten und den eigenen Willen auf der Grundlage von Verständnisverarbeitung und Bewertung der Situation zu bestimmen.

Nach § 7a I Nr. 2 hessisches Maßregelvollzugsgesetz ist die Behandlung auch notwendig, da diese zur Wiederherstellung Ihrer Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit erforderlich ist. Ohne eine medikamentöse Behandlung ist eine Entlassung nicht möglich.

Damit liegen die Voraussetzungen für eine Zwangsbehandlung nach § 7a I hessisches Maßregelvollzugsgesetz vor.

Auch die weiteren Voraussetzungen des § 7a Absatz 3 hessisches Maßregelvollzugsgesetz sind erfüllt. Es ist mehrmals erfolglos versucht worden, Ihre auf Vertrauen gegründete Zustimmung zu der medikamentösen Behandlung zu erwirken. Sie haben trotz mehrmaliger Aufklärung und Gesprächsversuche die erforderliche Medikation abgelehnt. Auch die von Ihnen zunächst als akzeptiert angegebene Medikation wurde zur Vermeidung einer Zwangsbehandlung angeordnet und Ihnen angeboten. Dennoch nahmen Sie diese nicht ausreichend ein.

Die angedachte Behandlung – diese kann natürlich aus medizinischen Gründen bei Änderungen des Gesundheitszustandes angepasst werden, was dann im Ermessen der leitenden Abteilungsärztin liegt und Ihnen dann erläutert werden wird – ist wie folgt geplant.

Vorgesehen ist eine Behandlung mit Haloperidol als Depot-Injektion. Mit diesem Medikament sind Sie in der jüngeren Vergangenheit im August 2024 in der hiesigen Klinik in einer Tagesdosis von 10 Milligramm behandelt worden, bis sie die Weiterbehandlung aus wahnhafter Überzeugung, nicht krank zu sein, nach kurzer Zeit verweigerten. Unter der Behandlung mit Haloperidol zeigten Sie eine langsame Remission der akut psychotischen Symptomatik, wirkten weniger leidend und verhaltensberuhigt. Während der Behandlung mit dem Haloperidol in oraler Applikationsform kam es zu keinen Äußerungen mit wahnhaften Inhalten, so dass davon auszugehen ist, mit dieser Medikation zumindest eine Teilremission erzielen zu können. Die Medikation mit Haloperidol erwies sich in der wenn auch kurzen Behandlung als nebenwirkungsarm. Wir planen eine Behandlung laut Fachinformation und auf der Vormedikation basierend mit 100 mg i.m. alle 14 Tage. An üblichen Nebenwirkungen unter Haloperidol ist mit Müdigkeit, Gewichtszunahme und v. a. Muskelsteifigkeit zu rechnen. Das Auftreten von Nebenwirkungen wie extrapyramidal-motorische Störungen (Muskelsteifigkeit) sowie einer Akathisie (Sitz- und Bewegungsunruhe) kann gut mit 5 mg Biperiden (Akineton®) i.m. oder 2 bzw. 4 mg oral behandelt werden.

Für die erforderliche Ableitung eines EKGs und der Blutentnahmen wurde im Rahmen des genannten Antrages ebenfalls die Genehmigung für eine zwangsweise Durchführung eingeholt.

Die Behandlung ist zur Wiederherstellung der Freiheit, Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit geeignet und für Sie nicht mit unverhältnismäßigen Belastungen und Folgen verbunden. Mildere Mittel stehen in diesem Fall nicht zur Verfügung und versprechen keinen Erfolg. Hierbei ist die medikamentöse Zwangsbehandlung im Hinblick auf das Behandlungsziel geeignet.

Die angedachte Zwangsbehandlung ist nicht mit Belastungen verbunden, die außer Verhältnis zu dem erwartbaren Nutzen stehen.

Die Verantwortung für das gesamte Verfahren liegt bei der leitenden Abteilungsärztin [Name der Ärztin]. Sämtliche Anordnungen werden durch sie getroffen werden. Ihr obliegt die Überwachung des gesamten Verfahrens.

Die antipsychotische Zwangsmedikation wird durchgehend auf die weitere Notwendigkeit überprüft.“

Der Antragsteller hat sich bereits in der Vergangenheit gegen die Zwangsbehandlung gewendet. In den Verfahren [Aktenzeichen] (Eilrechtsschutz) und [Aktenzeichen] sowie [Aktenzeichen] (Eilrechtsschutz) hatte er erfolglos einen Antrag auf einstweilige Verfügung bzw. Antrag auf gerichtliche Entscheidung mit dem Ziel der Beendigung der Zwangsbehandlung gestellt. Zuletzt hat die Kammer mit Beschluss vom 15.10.2026 in dem Verfahren [Aktenzeichen] den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung betreffend die Durchführung der Zwangsbehandlung zurückgewiesen.

Die Antragsgegnerin diagnostiziert bei dem Antragsteller eine paranoide Schizophrenie (ICD-10: F20.0). Nachdem die Zwangsbehandlung zunächst am 13.11.2024 und 27.11.2024 mit 100 mg Haloperidol begonnen worden war, erfolgte am 11.12.2024 eine Aufdosierung auf 150 mg Haloperidol alle zwei Wochen. Nachdem der Antragsteller Mitte Januar 2025 erneut begonnen hatte, deutlich verbale Gegenwehr gegen die Zwangsbehandlung mit Haloperidol zu zeigen, wurde im Rahmen einer Visite mit der Abteilungsleiterin eine alternative Medikation besprochen. Als Resultat wurde am 22.01.2025 mit der oralen zusätzlichen Gabe von Aripiprazol begonnen. Nach entsprechender Aufdosierung (oral) und ausbleibenden Nebenwirkungen sollte diese Medikation ebenfalls als Depotinjektion verabreicht werden und somit langfristig das von dem Antragsteller unerwünschte Haloperidol ersetzen.

Durch die Behandlung konnten zwischenzeitlich erste Ziele der Behandlung, wie die Verlegung auf eine weiterführende Therapiestation (14.07.2025) und erste Lockerungsschritte (02.04.2025 Genehmigung für unbewachten Hofgang, 28.05.2025 klinikinterne Lockerungsstufe 2.1) erreicht werden. Inzwischen sind diesbezüglich doch wieder Rückschritte zu verzeichnen (u. a. Einzelzimmerunterbringung und Rückstufung), die auch Gegenstand weiterer Anträge des Antragstellers sind.

Die Kammer hat in dem Verfahren [Az. Hauptsacheverfahren] den damaligen Antrag auf gerichtliche Entscheidung des Antragstellers auf sofortige Beendigung der Zwangsbehandlung mit Beschluss vom 20.01.2026 zurückgewiesen. Auf die Rechtsbeschwerde des Antragstellers hin hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Beschluss vom 09.06.2026 mit der Begründung aufgehoben, dass es dem dortigen Senat aufgrund unzureichender Sachverhaltsaufklärung und entsprechend unzureichender Darstellung der relevanten Tatsachen im Beschluss vom 20.01.2026 durch die Kammer unmöglich sei, eine rechtliche Prüfung vorzunehmen, ob der Antragsteller (weiterhin) einwilligungsunfähig ist. Das Oberlandesgericht hat für das weitere (Hauptverfahren [Az. Hauptsacheverfahren]) darauf hingewiesen, dass bzgl. der Frage der fortbestehenden Einwilligungsunfähigkeit die Kammer eine weitere Sachverhaltsaufklärung werde vornehmen müssen, etwa durch eine spezifische ärztliche Stellungnahme der Klinik oder Einholung eines Sachverständigengutachtens. Ferner werde – sollte sich im Zuge dessen die fortbestehende Einwilligungsunfähigkeit des Antragstellers erweisen – in die durch ein Sachverständigengutachten vorzubereitende Prüfung mit einzubeziehen sein, ob angesichts des Verlaufs der bereits anderthalb Jahre andauernden Zwangsbehandlung noch mit einer Herbeiführung der Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit zu rechnen sei.

Die Kammer gab daraufhin in dem Verfahren [Az. Hauptsacheverfahren] mit Beschluss vom 26.06.2026 ein Sachverständigengutachten in Auftrag und bestellte [Name des Sachverständigen] zum Sachverständigen. Das Gutachten ging am 27.08.2026 bei Gericht ein. In diesem Gutachten hat der Sachverständige insbesondere Folgendes ausgeführt:

„[…] Grundsätzlich kann der Krankheitsverlauf durch eine konsequente neuroleptische Medikation, insbesondere in Verbindung mit einer komplexen psychiatrischen Versorgung sowohl hinsichtlich der Rückfallhäufigkeit- und Schwere und auch der Entwicklung einer schizophrenen Residualsymptomatik deutlich reduziert werden. In einer Studie nach Fusar-Poli e.a. (2016) zeigte sich in der Gruppe die Ersterkrankten ohne Medikation bereits nach sechs Monaten eine Rückfallrate von 50% und nach zwei Jahren von über 90%, während sich in einer placebokontrollierten Rückfallstudie nach Leucht e.a. (2012) unter kontinuierlicher Medikation nur eine Einjahresrückfallrate von 27% zeigte.

Würdigt man vor diesem Hintergrund den bisherigen Verlauf der Maßregelvollzugsbehandlung, so imponierte hier mit einer neuroleptischen Medikation mit zuerst Olanzapin und Haloperidol und dann mit Risperidon bzw. dem Nachfolgepräparat Paliperidon und zuletzt mit Aripiprazol in jeweils suffizienten Dosierungen, stets eine rasche und deutliche Remission der psychotischen Symptomatik, wobei es nach unzureichender Akzeptanz oder sogar fehlender Akzeptanz des Probanden hinsichtlich der neuroleptischen Medikation dann auch wieder zu raschen Verschlechterungen des psychotischen Zustandsbildes kam. Gleichwohl muss aber auch festgestellt werden, dass es bei dem Probanden im Zuge einer Reduktion der neuroleptischen Medikation seit Februar 2026, mit einem gänzlichen Absetzen der Medikation seit 15.06.2026, zu einer bis zur gutachterlichen Untersuchung anhaltenden Stabilisierung des Krankheitsbildes kam, wenn auch die Verlaufsprognose auf Grund der dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse als ungünstig angesehen werden muss, wobei im individuellen Falle noch hinzukommt, dass bei dem Probanden eine vorbestehende dissoziale Persönlichkeitsstörung und eine polyvalente Konsumstörung bestehen, sodass sich dadurch ein erhebliches Risiko eines erneuten Suchtmittelkonsums nach Entlassung aus einer beschützenden Umgebung ergibt, was sich in hohem Maße ungünstig auf den Verlauf der schizophrenen Psychose auswirken würde. Zudem ist im Rahmen der dissozialen Persönlichkeitsstruktur von einem handlungs- und gegenwartsorientierten Denkstil mit kurzschlüssigen Problemlösungsstrategien und eingeschränkter Reflektionsfähigkeit und auch emotionaler Selbstkontrolle auszugehen, was die Fähigkeit des Probanden zur Wahrnehmung einer erneuten Verschlechterung der psychotischen Symptomatik in erheblichem Maße beeinträchtigen kann, sodass er dann auch zu keiner konsequenten Therapieentscheidung in der Lage ist.

Gleichwohl muss aber auf Grund der aktuellen gutachterlichen Untersuchung davon ausgegangen werden, dass das psychotische Zustandsbild vor allem auch durch die antipsychotische Medikation deutlich gebessert wurde. So ergaben sich bei dem Probanden im Zuge der aktuellen gutachterlichen Untersuchung lediglich geringfügige Beeinträchtigungen der kognitiven Leistungsfähigkeit vor allem im Bereich der visuo-konstruktiven und exekutiven kognitiven Leistungsfähigkeit, wobei sich allerdings keine bedeutsamen Beeinträchtigungen der Auffassungsfähigkeit und der gedanklichen Übersichtlichkeit und Umstellungsfähigkeit ergaben, worauf insbesondere auch die sehr ausführlichen nachhaltigen schriftlichen Äußerungen des Probanden hinweisen, die durchaus ein erhebliches Maß an Problemlösefähigkeit und geistigem Überschauvermögen wiederspiegeln. Eine bedeutsame affektive Beeinträchtigung, die die Freiheit der Entscheidungsfindung und Willensbildung ebenso gravierend wie kognitive Defizite beeinträchtigen könnte, gerade auch im Sinne einer ausgeprägt depressiven oder maniformen Affektivität oder einer Affektverflachung oder Parathymie im Rahmen der schizophrenen Psychose, war bei dem Probanden ebenfalls nicht festzustellen. Bei dem Probanden zeigte sich auch keine soweit gehende Beeinträchtigung der Affektivität, dass dadurch bereits ein unzureichender Zugang zu biographisch gewachsenen Wertvorstellungen oder anbetrachtlich der dissozialen Persönlichkeitsstruktur bereits eine pathologische Verformung des individuellen Wertegefüges festzustellen gewesen wäre. Bedeutsame Beeinträchtigungen des formalen Denkens im Sinne einer aufgelockerten gedanklichen Kohärenz mit Symptomen des Gedankenabreißens, eines Danebenredens, eine Ideenflucht oder von Paraphasien waren ebenfalls nicht festzustellen. Inhaltlich imponierte keine erkennbare und bedeutsam ausgeprägte produktiv psychotische Krankheitssymptomatik, wenn der Proband auch auf Nachfrage angab, dass er der Meinung sei, dass Persönlichkeitsanteile seiner Tochter in ihm vorhanden seien, was jedoch eher einem paralogischen Gedankengang zuzuordnen ist, als einer konkreten psychotischen Ideation, nicht ausschließbar aber auch eine psychotische Restsymptomatik darstellen kann. Beeinträchtigungen der Psychomotorik und auch des Initiativ- und Interessenvermögens waren bei dem Probanden ebenfalls nicht festzustellen. Dieser bis auf die eingeschränkte Krankheitseinsicht im Wesentlichen unauffällige psychopathologische Untersuchungsbefund, wie er im Übrigen auch von der zuständigen Therapeutin berichtet wurde, lässt grundsätzlich die Annahme einer krankheitsbedingten Aufhebung der Fähigkeit zur freien Willensbildung nicht zu.

Würdigt man ergänzend die Angaben der behandelnden Dipl.-Psychologin, [Name der Therapeutin], so zeigte sich der Proband im Zuge der Behandlungsübernahme durch die Therapeutin seit Juli 2025 zwar einerseits hinsichtlich der Diagnose einer überdauernden Psychose bis zuletzt uneinsichtig, wobei er dies auch gegenüber dem Gutachter so äußerte, wobei er allerdings ein durchaus nachvollziehbares Erklärungsmodell für die stattgehabten psychotischen Beeinträchtigungen vortrug und sich auch mit den Vor- und Nachteilen einer Therapie durchaus realitätsgerecht auseinandersetzen konnte; zudem konnte mit dem Probanden inzwischen durchaus eine Behandlungsplanung mit der Erarbeitung von Frühwarnzeichen für das erneute Auftreten einer Psychose erarbeitet werden, wobei der Proband auch bereits gelegentlich die Sorge des erneuten Auftretens eines psychotischen Schubes äußerte. Dies weist in besonderem Maße auf eine zumindest beginnende Krankheitseinsicht hin, wobei der Proband auch gegenüber dem Gutachter einräumte, zumindest in der Vergangenheit an einer, wenn auch nach seiner Ansicht substanzinduzierten Psychose, gelitten zu haben. Der Proband beteiligt sich auch regelmäßig und mit eigenem Antrieb an den angebotenen therapeutischen Gesprächen und zeigt sich, abgesehen von der Ablehnung der medikamentösen Behandlung im Stationsablauf, auch durchaus absprachefähig bis hin zu inzwischen erfolgreichen Lockerungsstufen, was ebenfalls auf ein erhebliches Maß an Realitätsbezug und auch Problembewusstsein hinweist. Würdigt man ergänzend die ausführlichen schriftlichen Äußerungen des Probanden und die Äußerungen gegenüber dem Gutachter so wird hier deutlich, dass sich der Proband durchaus differenziert mit Krankheitsmodellen und auch der Indikation und den Erfolgschancen und Risiken einer neuroleptischen Behandlung auseinandersetzen kann und sie auch in angemessener Weise verarbeiten und bewerten kann. Zusammenfassend kann unter diesen Umständen festgestellt werden, dass bei dem Probanden von einer Aufhebung der Fähigkeit zur freien Willensbildung auf Grund der dargelegten Anknüpfungstatsachen gerade vor dem Hintergrund einer deutlich remittierten psychotischen Dynamik mit allenfalls geringer psychopathologischer Beeinträchtigung derzeit nicht mehr auszugehen ist. Die Voraussetzungen für die Genehmigung einer Zwangsbehandlung mit Neuroleptika erscheinen unter diesen Umständen, trotz der bereits ausführlich dargestellten ungünstigen Verlaufsprognose, derzeit nicht mehr gegeben.“

Die Antragsgegnerin hat in ihrer Stellungnahme vom 18.09.2026 (Verfahren [Az. Hauptsacheverfahren]) Folgendes ausgeführt:

„Vorweg ist anzumerken, dass die Inhalte des Gutachtens durchaus auch einen Teil unserer Therapieabwägungen darstellen. Insbesondere gehen wir mit den diagnostischen Überlegungen sowie der von [Name des Sachverständigen] dargestellten Behandlungsnotwendigkeit und Prognose des Patienten konform. Allerdings wird aus diesseitiger fachärztlicher und psychologischer Sicht – entgegen des Ergebnisses von [Name des Sachverständigen] – bestritten, dass der Antragsteller zum aktuellen Zeitpunkt zu einer freien Willensbildung tatsächlich in der Lage ist. Der Antragsteller begründet durchgehend, wieso er die antipsychotische Medikation nicht einnehmen möchte (weil er eben nicht krank sei), dies ist aus hiesiger Sicht jedoch lediglich einer bestehenden sog. natürlichen Willensbildung zuzuschreiben. Diese „Haltung“ imponiert reflexhaft und oberflächlich, eine tiefergehende Reflexion des Sachverhaltes ist ihm krankheitsbedingt nicht möglich. Eine tatsächliche freie Willensbildung, also die Fähigkeit eine Entscheidung rational, unbeeinflusst und frei vom Einfluss einer Erkrankung zu treffen, besteht daher nicht. Herr [Nachname] ist, wie nachfolgend näher ausgeführt wird, nicht in der Lage das Für und Wider der Behandlung seiner psychischen Erkrankung abzuwägen. Die fehlende Krankheitseinsicht und damit auch die bestehenden Denkstörungen sind ursächlich auf die schizophrene Grunderkrankung zurückzuführen und sie ist nicht als Ergebnis innerer, realitätsbezogener Abwägungen zu werten. Abweichend zu den Ausführungen des Sachverständigen (Bl. 63 ff. d. GA) stellen wir bei dem Antragsteller Beeinträchtigungen z.B. im formalen Denken fest. Zum einen präsentiert er sich stark haftend und auch eingeengt hinsichtlich der Themenbereiche Erkrankung und Behandlungsbedürftigkeit. Es ist ihm oft nicht möglich, vom Thema abzulassen. Er sucht wiederholt bei wechselnden Ansprechpartnern das Gespräch diesbezüglich und argumentiert immer wieder, weshalb bei ihm keine Schizophrenie vorliegen würde und er eine Fehleinweisung sei und eigentlich ins Gefängnis gehöre. Auch wenn er hierzu angibt, dass ihm bewusst sei, dass er sein Gegenüber nicht überzeugen wird, haftet er an diesen Themen und kann auch kaum zugunsten anderer, ihn im Behandlungsprozess voranbringender Themen (weitere wichtige Therapieinhalte) hiervon ablassen. Zuletzt in der Visite mit der Abteilungsleitung am 15.09.2026 zeigte sich dies, als mit dem Antragsteller vorbesprochen war, dass es darum gehen soll, zu besprechen welche Erwartungen für den Erhalt weiterer Lockerungen an ihn gestellt werden. Hier zeigte er sich erneut haftend bei dem Thema „Fehleinweisung“ und wollte mit der Abteilungsleitung erneut besprechen, ob sie gelesen habe, wie sein Delikt abgelaufen war (Verweis auf seine Angaben im Gutachten). Im Denken des Antragstellers zeigen sich krankheitsbedingt auch willkürliche Schlussfolgerungen in der Form auf, dass es ihm trotz intensiver inhaltlicher Auseinandersetzung mit den Themen Schizophrenie und Psychose nicht gelingt, unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten für seinen Krankheitsverlauf zumindest auf einer hypothetischen Ebene in Erwägung zu ziehen, z. B. dass er womöglich an einer episodischen Verlaufsform der Schizophrenie erkrankt ist, bei der auch nach langer Stabilität erneut akute Krankheitsphasen auftreten können. Auch durch das nun vorliegende Gutachten von [Name des Sachverständigen] zeigt der Antragsteller sich in keiner Weise beeinflussbar und äußerte, dass schon irgendwann ein Gutachter kommen werde, der ihm bestätige, dass er nicht krank sei „und wenn es 10 Jahre dauert“. Seine Begründung beruht im Kern durchgehend darauf, dass er angibt, er wisse, dass er nicht an einer Schizophrenie leide und er wisse ebenso sicher, dass nicht erneut Symptome auftreten. Hierbei beruhen seine Argumente letztlich ausschließlich auf einer emotionalen Beweisführung und eben nicht auf einer inneren, realitätsbezogenen Abwägung, da von ihm allein sein eigenes fehlendes Krankheitsgefühl als Beweis für die Richtigkeit seiner Annahme herangezogen wird. Bis zuletzt vertritt er vehement die aus seiner Sicht schlüssige „Beweiskette“, dass er, wenn er nun nicht erneut symptomatisch wird, auch an keiner Schizophrenie leiden könne. Folglich sei dies gleichbedeutend mit einer „Fehleinweisung“ und er müsse entlassen werden. Für alternative Erklärungsansätze (episodische Verlaufsform, psychotische Symptomatik zum Tatzeitpunkt usw.) zeigt er sich nicht zugänglich und erkrankungstypisch in seinen Annahmen nicht korrigierbar. Auch in der inhaltlichen Diskussion des Sachverhaltes aus dem Gutachten ist es dem Antragsteller nicht möglich, sachlich und logisch zu schlussfolgern. So verwies er bspw. darauf, dass der Sachverständige aufgrund der vorliegenden (aus seiner Sicht falschen) Behandlungsunterlagen eben zur Diagnose der Schizophrenie gekommen sei, ignoriert hier jedoch zugunsten der Bestätigung seiner Annahme (nicht überdauernd krank), dass [Name des Sachverständigen] als unabhängiger Sachverständiger und „Fachmann“ ja durchaus in der Lage ist, selbständig zu schlussfolgern und zu eigenständigen Ergebnissen zu kommen. Bei seiner Auseinandersetzung mit der Erkrankung zeigt sich überdies ein fehlendes Verständnis für den Schweregrad seiner Erkrankung. Dies zeigt sich z. B. bei der Besprechung von nach Aufnahme in die hiesige Klinik von dem Antragsteller getätigten Äußerungen (Herr [Nachname] berichtete damals offen zu seiner Wahnsymptomatik). Nach seiner heutigen Argumentation habe er dort keine Symptome mehr gehabt. Das sei schon „vorbei“ gewesen, er habe nur die Behandler fragen wollen, ob das, was er (wahnhaft) glaubte, so stimmen würde. Zuletzt auch in der Visite am 15.09.2026 versuchte er mit einem „hypothetischen Beispiel“ diese Argumentation – dass seine früheren Aussagen kein Hinweis auf aktuell bestehenden Wahn gewesen seien – zu untermauern. Er meinte „Wenn ich Sie jetzt fragen würde ‚Können Sie mir meine Organe zurückgeben?‘ wäre daran doch nichts psychotisch, oder?“ Unkorrigierbar beschreibt er auch, dass es ja nicht wirklich ein Wahn gewesen sei, was er hatte, er habe sich ja nur erklären wollen, was die Stimmen zu ihm sagten und sei deshalb zu seinen (wahnhaften) Überzeugungen gelangt. Es zeigt sich somit, dass der Antragsteller aufgrund seiner erkrankungsbedingten Einschränkungen nicht in der Lage ist, auch vergangene Symptome (während der Klinikunterbringung) überhaupt zu erkennen und pseudologische Erklärungen hierfür anführt. Hinweise auf fehlende Distanzierung zum psychotischen Erleben sind bei dem Antragsteller ebenso feststellbar. Den enormen Leidensdruck (erkennbar in der Verhaltensbeobachtung und in seinen geäußerten Sorgen), der für ihn in akut psychotischen Phasen bestand, kann er nicht anerkennen und streitet dies ab. Vom Sachverständigen [Name des Sachverständigen] wird im Gutachten berichtet, dass der Antragsteller im Gespräch mit dem Sachverständigen angegeben habe, dass „Persönlichkeitsanteile seiner Tochter in ihm vorhanden seien“. Inhaltlich liegt dies nah an den in akut psychotischen Krankheitsphasen geäußerten wahnhaften Befürchtungen des Antragstellers, dass Wesensteile seiner Tochter in ihm seien und diesen „Teilen“ etwas passieren könnte. Der Ausführung des Sachverständigen, dass die o.g. Aussage von dem Antragsteller nicht ausschließbar psychotische Restsymptomatik darstellen könnte, schließen wir uns an. Diese o.g. schizophreniebedingten Symptome ließen sich über die Behandlungsdauer durch die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Erkrankung in keiner Weise beeinflussen. Darüber hinaus zeigt sich der Antragsteller – im Gegensatz zu anderen – für ihn ebenfalls schwierigen Themenbereichen und bei grundsätzlich sehr guten kognitiven Fähigkeiten, die auch eine kognitive Flexibilität ermöglichen, massiv eingeengt, unkorrigierbar und stark emotional beteiligt.

Der Antragsteller erhält gemäß der mit ihm ausgearbeiteten Therapievereinbarung seit dem 24.06.2026 keine antipsychotische medikamentöse Behandlung mehr. Bislang zeigt er sich psychopathologisch stabil. Eine erneute psychotische Dekompensation wird klinikseitig weiterhin erwartet, was auch die grundsätzliche Erforderlichkeit der medikamentösen Behandlung zeigt und ja auch vom Gutachter so prognostiziert ist.

Zusammenfassend besteht aus hiesiger fachärztlicher und psychologischer Sicht weiterhin Einwilligungsunfähigkeit im Sinne von § 7 II HMRVG bei dem Antragsteller. Er ist krankheitsbedingt nicht fähig, Grund, Bedeutung und Tragweite der Behandlung einzusehen und seinen Willen nach dieser Einsicht zu bestimmen.“

Unter dem 28.09.2026 hat die Antragsgegnerin in dem Verfahren [Az. Hauptsacheverfahren] sodann ergänzend Folgendes mitgeteilt:

„In obiger Sache teilen wir mit, dass die medikamentöse Zwangsbehandlung aufgrund des sich verschlechterten psychopathologischen Zustandes des Antragstellers am 25.09.2026 fortgesetzt wurde.

Am 24.09.2026 wurde dem Antragsteller seitens der Abteilungsleitung rückgemeldet, dass das Behandlerteam eine Veränderung bei ihm in der Form festgestellt habe, dass er kaum mehr zugänglich erscheint, nicht mehr zu einer Perspektivübernahme in der Lage sei und keine Differenzierungen zwischen Personen vornimmt und davon ausgehe, dass die Klinik ihren Patienten schade. Von der Klinik beobachtete Schlafstörungen und durchgehende Angespanntheit verneint er. An dieser Stelle muss auf eine Zwangsbehandlung inklusive Fixierung eines anderen Patienten vom Vortag hingewiesen werden, bei welchem der Antragsteller meinte, dieser habe zurecht Gewalt gegen die Klinikmitarbeiter eingesetzt. Der Antragsteller zeigte keine Einsicht, dass sein eigenes Verhalten in der Form, dass er sich entgegen den Anweisungen der Klinikmitarbeiter nicht in sein Zimmer begeben hat und somit ebenfalls ein Sicherheitsrisiko in einer bereits sehr gefährlichen Situation für alle Beteiligten dargestellt hat. In dem Gespräch zeigte er sich angespannt, dies aber nachlassend und er war noch verhaltenskontrolliert. Er fühle sich psychisch gut und nehme keinerlei Frühwarnsymptome bei sich wahr. Aus der Patientengemeinschaft wurde bekannt, dass der Antragsteller gegen die Mitarbeiter der Klinik hetze. Beispielsweise stellte er den oben erwähnten Vorfall mit einem anderen Patienten so dar, als hätten die Mitarbeiter Freude daran, Patienten zu schädigen. Er schüchtere seine Mitpatienten ein und verbiete ihnen Äußerungen gegenüber den Mitarbeitern. Auch berichteten Mitpatienten, dass der Antragsteller auf diese verändert wirke (arrogant und hochnäsig). Aus Sicherheitsgründen musste der Antragsteller aus der Gemeinschaft genommen werden. Er ließ sich problemlos ins EZ geleiten. Die Gründe wurden besprochen. Ihm wurde Abilify oral angeboten, was er ablehnte. Er gab an, keine Medikation einzunehmen, dann solle man ihn „halt spritzen“. Der vom Antragsteller gewünschte telefonische Kontakt zu seiner Rechtsanwältin wurde ihm gewährt. Auch wurde ihm zugesagt, am Folgetag mit der psychologischen Abteilungsleiterin sprechen zu können.

Die angebotene Medikation lehnte der Antragsteller ab. Am 25.09.2026 erläuterte ihm die psychologische Abteilungsleiterin erneut die Gründe für die EZ-Unterbringung (psychopathologische Destabilisierung, Einschüchterung von Mitpatienten, therapieschädigende Äußerungen, Verweigerung der Medikation). Bei der Thematik der Erforderlichkeit der Medikamenteneinnahme erklärte er sich zunächst mit der Einnahme der Medikation einverstanden, wenn er dafür auf der Station [Stationsbezeichnung 1] bleiben und eine Verlegung auf die Krisenstation [Stationsbezeichnung 2] abwenden könne. Diesem Kompromiss wurde zugestimmt. Er wollte vorher noch in den Hof, um zu rauchen. Stift und Papier für die Formulierung der Vereinbarung wurden dem Antragsteller gereicht. Kurze Zeit später teilte er mit, dass er es sich anders überlegt habe und auf die Station [Stationsbezeichnung 2] verlegt werden wolle. Im weiteren Gesprächsverlauf erklärte er mit tränenerstickter Stimme, dass er sich über die Konsequenzen bewusst sei, aber „nicht anders kann“ (sozusagen „aus Prinzip“, weil er eben nicht krank sei). Von daher war die Zwangsbehandlung zu diesem Zeitpunkt erforderlich, um einer weiteren psychopathologischen Verschlechterung entgegenzuwirken. Wie bereits ausführlich – zuletzt in unserer Stellungnahme vom 18.09.2026 – dargestellt, besteht bei Herrn [Nachname] die Einwilligungsunfähigkeit fort.

Die Injektion (Abilify 400mg) erfolgte gegen den Willen des Patienten und ohne Gegenwehr von ihm unter kurzzeitiger Fixierung, welche nach ca. 10 Minuten wieder gelöst werden konnte.“

In dem Hauptsachverfahren [Az. Hauptsacheverfahren] hat die Antragsgegnerin am 25.11.2026 mitgeteilt, dass die Gabe der nächsten Depotspritze mit dem antipsychotischen Medikament für den 27.11.2026 geplant sei.

Der dortige Sachverständige hat in dem Verfahren [Az. Hauptsacheverfahren] unter dem 23.11.2026 auf der Basis der ihm vom Gericht übersandten Unterlagen, die bis einschließlich 27.10.2026 bei Gericht eingegangen waren, wie folgt ergänzend Stellung genommen:

„Auf schriftliches Ersuchen des Landgerichtes Marburg vom 29.09.2026 sowie 27.10.2026 erstatte ich Bezug auf die seitens des Landgerichtes Marburg übersandten Stellungnahmen der [Klinik] vom 28.09.2026 sowie der Rechtsanwaltskanzlei Henning vom 08.10.2026 folgende ergänzende wissenschaftlich begründete psychiatrische Stellungnahme über Obengenannten.

Seit der Begutachtung des Probanden vom 27.08.2026 (im Original: 27.08.2028), die vor allem auf einer ausführlichen persönlichen Untersuchung des Herrn [Nachname] in der [Klinik] am 30.07.2026 sowie auf den Angaben der betreuenden Dipl.-Psychologin [Name der Therapeutin] beruhte, erfolgte keine erneute Untersuchung des Herrn [Nachname] durch den Unterzeichner und es wurden seitens der Klinik auch keine weiteren Behandlungsunterlagen übermittelt. Als Anknüpfungstatsache zur weiteren Entwicklung der psychischen Erkrankung des Probanden kann unter diesen Umständen nur die übermittelte Stellungnahme der Klinik vom 28.09.2026 berücksichtigt werden.

Würdigt man diese Stellungnahme, so wird hier dargestellt, dass das Behandlerteam eine Veränderung bei dem Probanden in der Form festgestellt habe, dass er kaum mehr zugänglich erschienen sei und nicht mehr zu einer Perspektivübernahme in der Lage gewesen sei und auch keine Differenzierung zwischen Personen vorgenommen habe und davon ausgegangen sei, dass die Klinik ihren Patienten schade. Von der Klinik beobachtete Schlafstörungen und durchgehende Angespanntheit habe er verneint. An dieser Stelle sei der Proband auf eine Zwangsbehandlung inklusive Fixierung eines Mitpatienten hingewiesen worden, bei welcher der Proband der Meinung gewesen sei, dass der Mitpatient zurecht Gewalt gegen die Klinikmitarbeiter eingesetzt habe. Der Proband habe keine Einsicht gezeigt, dass sein eigenes Verhalten in der Form, dass er sich entgegen den Anweisungen der Klinikmitarbeiter nicht in sein Zimmer begeben habe und somit ebenfalls ein Sicherheitsrisiko in einer bereits sehr gefährlichen Situation für alle Beteiligten dargestellt habe. Im Gespräch habe er sich angespannt gezeigt, dies aber nachlassend und noch verhaltenskontrolliert. Er habe geäußert sich psychisch gut zu fühlen und keinerlei Frühwarnsymptome bei sich wahrzunehmen. Aus der Patientengemeinschaft sei bekannt geworden, dass der Proband gegen die Mitarbeiter der Klinik gehetzt habe und bspw. den erwähnten Vorfall mit dem Mitpatienten so dargestellt habe, als hätten die Mitarbeiter Freude daran, Patienten zu schädigen. Der Proband schüchtere seine Mitpatienten ein und verbiete ihnen Äußerungen gegenüber den Mitarbeitern. Auch hätten Mitpatienten berichtet, dass der Antragsteller auf diese verändert gewirkt habe im Sinne von Arroganz und Hochnäsigkeit. Aus Sicherheitsgründen habe der Proband aus der Gemeinschaft genommen werden müssen, wobei er problemlos ins Einzelzimmer habe geleiten lassen. Die Gründe seien mit ihm besprochen worden und es sei ihm Abilify oral angeboten worden, was er abgelehnt habe. Er habe angegeben, keine Medikation einzunehmen, dann solle man ihn halt spritzen. Der Proband habe daraufhin telefonischen Kontakt mit seiner Rechtsanwältin gewünscht, der ihm auch gewährt worden sei. Es sei ihm auch zugesagt worden am Folgetag mit der psychologischen Abteilungsleiterin sprechen zu können. Die angebotene Medikation habe der Proband abgelehnt. Am 25.09.2026 habe ihm die psychologische Anstaltsleiterin erneut die Gründe für die Einzelzimmerunterbringung, nämlich psychopathologische Destabilisierung und Einschüchterung von Mitpatienten, therapieschädigende Äußerungen und Verweigerung der Medikation mitgeteilt, wobei sich der Proband zunächst mit der Einnahme der Medikation einverstanden erklärt habe, wenn er dafür auf der Station [Stationsbezeichnung 1] bleiben und eine Verlegung auf die Krisenstation [Stationsbezeichnung 2] abwenden könne. Diesem Kompromiss sei schließlich zugestimmt worden. Kurze Zeit später habe der Proband allerdings mitgeteilt, dass er es sich anders überlegt habe und auf die Station [Stationsbezeichnung 2] verlegt werden wolle. Im weiteren Gesprächsverlauf habe er mit tränenerstickter Stimme erklärt, dass er sich der Konsequenzen bewusst sei, aber nicht anders könne, sozusagen aus Prinzip, weil er eben nicht krank sei. Von daher sei die Zwangsbehandlung zu diesem Zeitpunkt erforderlich gewesen, um einer weiteren psychopathologischen Verschlechterung entgegenzuwirken. Die Injektion von 400mg Abilify sei gegen den Willen des Probanden und ohne Gegenwehr von ihm unter kurzzeitiger Fixierung erfolgt, die nach zehn Minuten wieder habe gelöst werden können.

Ein weiterer ausführlicher psychopathologischer Untersuchungsbefund und eine differenzierte Darstellung der Krankheitsentwicklung seit der Untersuchung durch den Unterzeichner findet sich in der Stellungnahme nicht.

Im Zuge der Begutachtung durch den Unterzeichner ergaben sich dringende Hinweise auf das Vorliegen einer dissozialen Persönlichkeitsstörung im Sinne der internationalen Klassifikation psychischer Erkrankungen ICD-10: (F60.2) sowie eines stattgehabten erheblichen polyvalenten Substanzkonsums sowie einer paranoiden Schizophrenie (F20.0) im Stadium einer deutlichen Remission, die nicht ausschließbar durch den polyvalenten Substanzkonsum aus der Latenz geweckt wurde. Es handelt sich bei dem Probanden damit diagnostisch um eine psychische Mehrfacherkrankung mit konkurrierender Krankheitssymptomatik. Wie bereits im Vorgutachten dargestellt, ist der kognitive Stil von Menschen mit dissozialer Persönlichkeitsstörung durch Impulsivität und fehlende Reflexionsfähigkeit geprägt. Der gesamte Denkstil ist im Konkreten und Anschaulichen verhaftet und handlungs- und gegenwartsorientiert. Dissoziale Persönlichkeiten haben erhebliche Defizite im Erkennen von Problemsituationen, im konsequenzorientierten Denken und Entwickeln alternativer Lösungsstrategien unter realistischen Zweck-Mittel-Abwägungen. Ihre Urteilsbildungsprozesse sind abgekürzt und haben eher impressionistischen Charakter, ihre Problemlösungsstrategien sind kurzschlüssig und folgen rigiden Mustern. Aufgrund der hohen Impulsivität und fehlenden Reflexionsfähigkeit fehlt es dissozialen Persönlichkeiten an emotionaler Selbstkontrolle (Herpertz, Saß 2003).

Würdigt man die in dem genannten Schreiben der [Klinik] vom 28.09.2026 genannten Verhaltensweisen, sind diese in bedeutendem Maße der dissozialen Persönlichkeitsstruktur des Probanden zuzuordnen im Sinne eines provokanten, spalterischen und manipulativen Verhaltens und rigider Denkmuster, wenngleich eine durchgängige innere Anspannung in Verbindung mit Schlafstörungen aber auch durchaus als Frühsymptomatik eines erneuten psychotischen Schubes gewertet werden kann.

Gleichwohl werden darüber hinaus jedoch keine konkreten, einer floriden schizophrenen Psychose zuzuordnenden Symptome wie Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung, Gedankenentzug oder Gedankenausbreitung, Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, Gefühle des Gemachten, deutlich bezogen auf Körper- oder Gliederbewegungen oder bestimmte Gedanken, Tätigkeiten oder Empfindungen oder eindeutige Wahnwahrnehmungen oder kommentierende oder dialogische Stimmen, die über das Verhalten des Betroffenen reden oder untereinander über ihn diskutieren oder andere Stimmen, die aus bestimmten Körperteilen kommen oder ein anhaltender kulturell unangemessener, bizarrer oder völlig unrealistischer Wahn beschrieben. Es werden auch keine anhaltenden Halluzinationen jeder Sinnesmodalität, begleitet von flüchtigen oder undeutlich ausgebildeten Wahngedanken ohne deutlichen affektiven Inhalt oder begleitet von lang anhaltenden überwertigen Ideen oder formale Denkstörungen wie Neologismen, Gedankenabreißen oder Einschiebungen in den Gedankenfluss mit Zerfahrenheit oder Danebenreden oder katatone Symptome wie Erregung, Haltungsstereotypien oder wächserne Biegsamkeit, Negativismus, Mutismus und Stupor oder negative Symptome wie auffällige Apathie, Sprachverarmung, verflachte oder inadäquate Affektivität genannt.

Inwieweit bei dem Probanden darüber hinaus kognitive Störungen vorlagen, wurde ebenfalls nicht beschrieben, wobei sich letzteres aber auch im Zuge der gutachtlichen Untersuchung nicht in bedeutsamem Maße feststellen ließ.

Außerhalb eines akuten schizophrenen Krankheitsschubes, der sich aufgrund der vorliegenden Anknüpfungstatsachen nicht objektivieren lässt, oder alternativ einer schwerwiegenden schizophrenen Residualsymptomatik mit einer ausgeprägten Minussymptomatik im Sinne eines nivellierten Affektes und einer erheblichen Antriebsminderung ergeben sich auch bei Vorliegen einer chronifiziert verlaufenden schizophrenen Psychose grundsätzlich keine konkretisierbaren Anknüpfungstatsachen, die die Annahme einer gänzlich aufgehobenen Fähigkeit zur freien Willensbestimmung rechtfertigen könnten. Eine fehlende Krankheitseinsicht kann vor diesem Hintergrund für sich alleine nicht als Ausweis einer krankheitsbedingten Einwilligungsunfähigkeit angesehen werden. In diesem Zusammenhang muss auch die Angabe gewertet werden, dass der Proband selbst geäußert habe, dass er sich psychisch gut fühle und keinerlei Frühwarnsymptome bei sich wahrnehme, was darauf hinweist, dass er sich durchaus zumindest ansatzweise mit der getroffenen Krisenvereinbarung auseinandersetzen kann. Weiter wird in dem genannten Schreiben auch erwähnt, dass der Proband im Gesprächsverlauf mit tränenerstickter Stimme erklärt habe, sich über die Konsequenzen seines Handelns bewusst zu sein, dass er aber aus Prinzip, weil er eben nicht krank sei, Behandlungsmaßnahmen verweigere, was ebenfalls einen Hinweis gibt auf eine zumindest in Ansätzen vorhandene Reflexionsfähigkeit. Im Zuge der gutachtlichen Untersuchung ergab sich darüber hinaus auch, dass der Proband sich mit den Wirkungsweisen einer antipsychotischen Medikation und den potentiell auftretenden unerwünschten Arzneimittelwirkungen durchaus auseinandersetzen konnte, was ebenfalls auf eine zumindest im Wesentlichen erhaltene Reflexionsfähigkeit hinweist.

Hinzu kommt, dass sich bereits zum Zeitpunkt der gutachtlichen Untersuchung zahlreiche schriftliche Äußerungen des Probanden fanden, in denen er sich durchaus in der Lage zeigte, Bedenken, Wünsche und Anliegen hinsichtlich der Behandlung in nachvollziehbarer Weise zu formulieren. Es ergaben sich im Rahmen der gutachtlichen Untersuchung auch keine Hinweise darauf, dass der Proband nicht in der Lage gewesen wäre, einer Aufklärung über das Wesen und das Ausmaß seiner psychischen Erkrankung und die Notwendigkeit der Ausgestaltung einer Behandlung einschließlich der damit verbundenen Risiken verständig zu folgen.

Nachdem sich aus dem vorliegenden Schreiben der Behandlungseinrichtung vom 28.09.2026 (im Original: 28.09.2028) keine ausreichenden Anknüpfungstatsachen ergeben, die auf das Vorliegen eines erneuten schizophrenen Schubes mit produktiv psychotischer Krankheitssymptomatik schließen ließen und sich vielmehr deutliche Hinweise auf dissoziale Verhaltens- und Reaktionsweisen ergeben, die keine sichere Annahme einer Aufhebung der Fähigkeit zur freien Willensbestimmung zulassen, ergeben sich unter diesen Umständen auch keine weiteren Anknüpfungstatsachen, die die Annahme einer krankheitsbedingt aufgehobenen Fähigkeit zur freien Willensbestimmung sicher objektivieren ließen.“

Nach Übersendung dieser letztgenannten gutachterlichen Stellungnahme an die Prozessbevollmächtigte des Antragstellers stellte sie am 25.11.2026 den Eilantrag im hiesigen Verfahren.

Der Antragsteller beantragt,

der Antragsgegnerin bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache zu untersagen, die seit dem 07.11.2024 durchgeführte Zwangsmedikation fortzusetzen.

Die Antragsgegnerin hat mangels Anhörung im hiesigen Verfahren aufgrund besonderer Eilbedürftigkeit – die nächste Spritzengabe soll am 27.11.2026 erfolgen – keinen Antrag gestellt.

Die Antragsgegnerin hat aber – unter Bezugnahme auf ihre vorangegangenen Stellungnahmen, insbesondere in dem Verfahren [Az. Hauptsacheverfahren] – unter dem 05.11.2026 ausgeführt, dass der Antragsteller keinen Sachverhalt vorgetragen habe, welcher eine andere rechtliche Würdigung der Voraussetzungen der Zwangsbehandlungen als die in dem Beschluss der Kammer vom 15.10.2026 ([Aktenzeichen]) zulasse. In dem Verfahren [Az. Hauptsacheverfahren] hatte die Antragsgegnerin unter dem 14.10.2026 Folgendes ausgeführt:

„Nach wie vor präsentiert sich Herr [Nachname] in einem verschlechterten psychopathologischen Zustand. In der oberärztlichen Visite mit [Name der Ärztin] am 08.10.2026 stellte er zunächst angemessen seine Frage und bat um Erläuterung und Begründung der durchgeführten Zwangsbehandlung am 25.09.2026, der Einzelzimmer-Unterbringung, der Rückstufung und der Verlegung auf die Krisenstation. Ihm wurden alle diese Fragen ausführlich beantwortet und teilweise darauf verwiesen, dass ihm dies schon durch die abteilungsleitende Psychologin [Name der Psychologin] erläutert worden sei. Herr [Nachname] kann die Erläuterungen seiner verschlechterten Psychopathologie nicht nachvollziehen und beharrt darauf, sich nicht verändert zu haben. Sein Fehlverhalten und die dadurch erhöhte Gefährdungslage, v. a. im Zusammenhang mit der Zwangsbehandlung des Mitpatienten, kann er nicht einräumen und die Rückmeldungen der Mitpatienten, dass er sich verändert habe, versucht er mit „Neid“ und deren psychischen Erkrankungen zu erklären. Im Gesprächsverlauf ist Herr [Nachname] hoch psychopathologisch auffällig: gereizt, haftend, logorrhöisch, schwer eingrenzbar, aufbrausend, schlechte Impulskontrolle, sprunghaft im Denken bei gleichzeitigen Schwierigkeiten, die Gedankengänge der Oberärztin nachvollziehen zu können, affektinkontinent, formal gedanklich beschleunigt und inkohärent. Im Gesprächsverlauf wird er bedrohlich und ausfallend in der Wortwahl gegenüber der Oberärztin, so dass das Gespräch deeskalierend vorzeitig beendet werden muss. Ergänzend ist zu berichten, dass Herr [Nachname] die Wand des Einzelzimmers mit dem Satz: ‚Wer sich nicht wehrt ist es nicht wert. [Vorname] [Ortsangabe]‘ mit Bleistift beschriftet hat. Während seiner mehrfachen psychotischen Phasen in der Vergangenheit auf der Krisenstation (damals [Stationsbezeichnung]) schrieb Herr [Nachname] immer wieder Botschaften auf den Handtuchspender im Gemeinschaftsbad. Auch dieses Verhalten wird als psychopathologische Verschlechterung gewertet. Wie bereits mehrfach ausführlich dargestellt, besteht bei Herrn [Nachname] die Einwilligungsunfähigkeit weiterhin fort, weshalb an der Fortführung der Zwangsmedikation festgehalten wird, zudem hat Herr [Nachname] sich nicht an den mit der Klinik geschlossenen Vertrag gehalten, wonach mit Herrn [Nachname] die freiwillige Einnahme der Medikation vereinbart war, im Falle des Feststellens psychopathologischer Veränderungen durch die Behandler.“

Zuletzt hat die Antragsgegnerin in dem Verfahren [Az. Hauptsacheverfahren] mit Stellungnahme vom 02.11.2026 Folgendes ausgeführt:

„Der Vollständigkeit halber weisen wir auf die sich seit unserer letzten Stellungnahme vom 28.09.2026 stetig fortsetzende Verschlechterung des psychopathologischen Zustandes des Antragstellers hin. Die folgenden Ausführungen wurden bereits in anderen Verfahren auf einstweiligen Rechtsschutz gemacht, sollen jedoch auch in diesem Verfahren vorgetragen werden. Nach der letzten EZ-Unterbringung vor der aktuellen seit dem 16.10.2026 andauernden EZ-Unterbringung konnte der Antragsteller am 02.10.2026 wieder in Gemeinschaft genommen werden. Der Antragsteller zeigte sich im weiteren Verlauf zunächst formal angepasst und vordergründig um ein kooperatives Verhalten bemüht, jedoch präsentierte er sich nach wie vor in einem verschlechterten psychopathologischen Zustand. In der Abteilungsleitervisite mit [Name der Ärztin] am 08.10.2026 stellte er zunächst angemessen seine Fragen und bat um Erläuterung und Begründung der durchgeführten Zwangsbehandlung am 25.09.2026, der Einzelzimmer-Unterbringung, der Rückstufung und der Verlegung auf die Krisenstation. Ihm wurden alle diese Fragen ausführlich beantwortet und teilweise darauf verwiesen, dass ihm dies schon durch die abteilungsleitende Psychologin [Name der Psychologin] erläutert worden sei. Der Antragsteller kann die Erläuterungen seiner verschlechterten Psychopathologie nicht nachvollziehen und beharrt darauf, sich nicht verändert zu haben. Sein Fehlverhalten und die dadurch erhöhte Gefährdungslage, v. a. im Zusammenhang mit der Zwangsbehandlung eines Mitpatienten, bei dem er durch die Verweigerung der Anweisung der Klinikmitarbeiter sowohl sich als auch weitere Personen in Gefahr gebracht hat, kann er nicht einräumen und die Rückmeldungen der Mitpatienten, dass er sich verändert habe, versucht er mit „Neid“ und deren psychischen Erkrankungen zu erklären. Im weiteren Gesprächsverlauf präsentierte er sich hoch psychopathologisch auffällig (gereizt, haftend, logorrhoisch, schwer eingrenzbar, aufbrausend, schlechte Impulskontrolle, sprunghaft im Denken bei gleichzeitigen Schwierigkeiten, die Gedankengänge der Oberärztin nachvollziehen zu können, affektinkontinent, formal gedanklich beschleunigt und inkohärent). Im Gesprächsverlauf wurde er bedrohlich und ausfallend in der Wortwahl gegenüber der Oberärztin, so dass das Gespräch deeskalierend vorzeitig beendet werden musste. Ergänzend ist zu berichten, dass der Antragsteller die Wand des Einzelzimmers mit dem Satz ‚Wer sich nicht wehrt, ist es nicht wert. [Vorname] [Ortsangabe]‘ mit Bleistift beschriftet hat. Während seiner mehrfachen psychotischen Phasen in der Vergangenheit auf der Krisenstation (damals [Stationsbezeichnung]) schrieb er immer wieder Botschaften auf den Handtuchspender im Gemeinschaftsbad. Auch dieses Verhalten wird als psychopathologische Verschlechterung gewertet.

Im weiteren Behandlungsverlauf wurde offen und transparent mit der nächsten Depotinjektion am 16.10.2026 umgegangen und wiederholt durch das gesamte Behandlungsteam versucht, dahingehend auf den Antragsteller einzuwirken, sich bei der Depotgabe kooperativ zu verhalten und gewissermaßen mitzuwirken. Er äußerte selbst zu wissen, dass die Depotgabe erneut an der Reihe sei und wolle keine Gegenwehr leisten, keinen schlagen oder verletzen, er wisse um mögliche negative Konsequenzen bei solch einem Verhalten. Er sicherte auf Nachfrage zu, dass sich das Behandlungsteam auf seine Worte verlassen könne, betonte in diesem Zusammenhang jedoch nochmal, dass er die Depotinjektion nicht wolle und diese gegen seinen Willen sei, ‚er hoffe auf das Gericht‘ bzw. deren Entscheidung, dass die Zwangsmedikation beendet werde. Hier wurde ihm mitgeteilt, dass solange wie die Entscheidung des Gerichtes noch nicht gegen die vorliegende Behandlung ergangen ist, eine weitere Behandlung angestrebt wird.

In einem erneuten Gespräch am 16.10.2026 wurde der Antragsteller nochmals zu der an diesem Tag bevorstehenden Zwangshandlung befragt. Er versicherte, hierbei niemanden verletzen oder schlagen zu wollen. Auf die Nachfrage, dass er im letzten Gespräch geäußert habe, sich kooperativ verhalten zu wollen, gibt er zu verstehen, dass er dies damit gemeint habe. Er habe aber mit keinem Wort erwähnt, ‚seine Arschbacke‘ freiwillig hinzuhalten. Es wurde versucht, den Antragsteller zu motivieren, sich kooperativ zu verhalten und bei der Zwangsmedikation mitzuwirken, was sich schwierig gestaltete. Er sei nicht krank und wolle deshalb auch keine neuroleptische Medikation erhalten, weshalb er sich die Depotinjektion nicht einfach freiwillig verabreichen lassen könne. Vor der direkten Gabe der Depotinjektion wurde erneut versucht, ihn zu überzeugen, sich kooperativ bei der Depotinjektion zu verhalten. Dies lehnte er ab und wehrte sich massiv mit Schlägen und Tritten gegen die Verabreichung der Depotgabe. Unter Druckalarm wurde die Depotgabe durchgeführt. Der Antragsteller wurde durch die erhöhte Personalpräsenz zu Boden gebracht und anschließend in das gesicherte Einzelzimmer getragen. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Antragsteller befindet sich seither im gesicherten Einzelzimmer, da er sich weiter diskussionsfreudig und vor allem nicht einschätzbar zeigt, was eine Fremdgefährdung begründet. Er ist weiter nicht einsichtig in sein Fehlverhalten und bleibt bei seiner drohenden Haltung ‚hätte ich Personen verletzen wollen, hätte ich dies auch getan‘, diese Worte begleitet er mit der körperlichen Geste, wie er eine imaginäre Person mit beiden Händen am Kopf fasst und das Knie ins Gesicht stößt. Er gibt an, er halte das Handeln der Klinik für ‚schizophren‘ – Rückstufung, Verlegung und Zwangsmedikation würden alle keine Grundlage haben.

Im weiteren Verlauf zeigte sich der Antragsteller weiterhin sehr diskussionsfreudig. Er spricht schnell und lässt sich nur schwer unterbrechen. Die ihm immer wieder angebotene Medikation Haloperidol (2-2-2mg) lehnt er nach wie vor ab. Auch auf eine Entschuldigung gegenüber den Klinikmitarbeitern hat er sich bisher nicht einlassen können. Die Einsicht in sein Fehlverhalten liegt nach wie vor nicht vor. Er ist nicht in der Lage, die Gefahr für sich und andere Personen im Rahmen der Zwangsbehandlung zu erkennen. Der Antragsteller wurde zunächst 2:1 mit Handfesselung und Bauchgurt ausgeführt und dies im weiteren Verlauf kleinschrittig zurückgenommen. Seit 23.10.2026 erfolgt die Ausführung ohne Bauchgurt und seit 26.10.2026 ohne Handfesselung, was bisher zwischenfallfrei verläuft.

Bei aktuell nicht vorhandener Krankheits- und Behandlungseinsicht in Kombination mit der beschriebenen Fremdgefährdung aufgrund der vorliegenden Nichteinschätzbarkeit und einem instabilen psychopathologischen Zustand des Antragstellers ist derzeit lediglich eine kleinschrittige Erprobung und Ausführung des Antragstellers möglich. Bezüglich dieser EZ-Unterbringung sind zwei Verfahren unter den Aktenzeichen [Aktenzeichen] bei dem Landgericht Marburg anhängig.

Wie bereits mehrfach ausführlich dargestellt, besteht bei dem Antragsteller die Einwilligungsunfähigkeit weiterhin fort, weshalb an der Fortführung der Zwangsmedikation festgehalten wird, zudem hat er sich nicht an den mit der Klinik geschlossenen Vertrag gehalten, wonach mit ihm die freiwillige Einnahme der Medikation vereinbart war, im Falle des Feststellens psychopathologischer Veränderungen durch die Behandler.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Antragsschriftsatz vom 25.11.2026 Bezug genommen (Bl. 1 ff. d. A.).

II.

1. Der Eilantrag auf gerichtliche Entscheidung ist als vorläufiger Aussetzungsantrag zulässig nach § 7a Abs. 5 Satz 3 HMRVG i. V. m. § 138 Abs. 3 i. V. m. §§ 114 Abs. 2, 109 ff. StVollzG.

Bei der Ankündigung, Anordnung und Durchführung einer Zwangsbehandlung handelt es sich unzweifelhaft um Maßnahmen mit Regelungscharakter, welche die Rechtssphäre des Antragstellers berühren, weil sie bei Durchführung der medikamentösen Zwangsbehandlung nebst den begleitenden Blutuntersuchungen in erheblicher Weise in seine Grundrechte eingreift und seine Lebensverhältnisse konkret gestaltet. Die Antragsberechtigung nach § 109 Abs. 2 StVollzG ist gegeben. Form- und Fristerfordernisse nach § 112 StVollzG sind erfüllt, insbesondere bezeichnet der Antrag die angefochtene Maßnahme nach Inhalt, Zeitpunkt und Begründung vollständig. Auch die rechtskräftigen Entscheidungen über die Zwangsbehandlung in den Verfahren [Aktenzeichen] und [Aktenzeichen] stehen der Zulässigkeit ebenso wie das anhängige Hauptsacheverfahren [Az. Hauptsacheverfahren] hier nicht entgegen.

2. Auch in der Sache hat der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung Erfolg, da hier das Aussetzungsinteresse des Antragstellers das Vollzugsinteresse der Antragsgegnerin überwiegt. Dies beruht auf folgenden Erwägungen der Kammer:

Da sich der Antragsteller gegen die erneute Medikation im Rahmen der angeordneten Zwangsbehandlung wendet, ergibt sich die Eilbedürftigkeit bereits aus der unmittelbar bevorstehenden Anwendung der Medikation (Depotspritze am 27.11.2026). Ein grundsätzliches Rechtsschutzbedürfnis ergibt sich somit aus dem Sachverhalt selbst.

Die vorgenommene Interessenabwägung ergibt hier nunmehr – nach dem Inhalt der ergänzenden gutachterlichen Stellungnahme des im Verfahren [Az. Hauptsacheverfahren] beauftragten Sachverständigen –, dass das Aussetzungsinteresse des Antragstellers das Vollzugsinteresse der Antragsgegnerin jedenfalls derzeit überwiegt. Zwar hat die Antragsgegnerin für die Kammer überzeugend dargelegt, dass sich der psychopathologische Zustand des Antragstellers nach einer mehrmonatigen „Pause“ der Zwangsbehandlung – wie von der Antragsgegnerin und von dem externen Sachverständigen erwartet – wieder derart verschlechtert hat, dass eine erneute Medikation erforderlich ist. Zweifellos – so sieht es letztlich auch der Sachverständige – liegt hier eine psychopathologische Verschlechterung bei dem Antragsteller vor. Auch ist der Antragsteller zweifellos weiterhin in keiner Weise krankheitseinsichtig. Die Kammer folgt der Antragsgegnerin auch in deren Einschätzung, dass der Antragsteller in seinem derzeitigen psychopathologischen Zustand eine Gefahr für andere Menschen darstellt, was auch nach derzeitiger vorläufiger Einschätzung – ohne den Entscheidungen in den entsprechenden anhängigen Verfahren vorzugreifen – Sicherungsmaßnahmen gegen den Antragsteller vorübergehend rechtfertigt. Ferner ist die Kammer auch davon überzeugt, dass die antipsychotische Medikation dem Antragsteller wie in der Vergangenheit, wo sie ihm zu Lockerungen im Vollzug und zu deutlich unauffälliger Psychopathologie verholfen hat, auch heute hilft, die Symptome der bei ihm eindeutig vorliegenden Schizophrenie zu verbessern.

All dies ist jedoch strikt von der – hier letztlich entscheidenden – Frage der fehlenden Einwilligungsfähigkeit des Antragstellers in die antipsychotische medikamentöse Behandlung zu trennen. Insoweit folgt das Gericht den Ausführungen des Sachverständigen, wonach es derzeit keine eindeutigen Zeichen dafür gibt, dass dem Antragsteller Tragweite, Auswirkungen usw. seiner Entscheidung, die antipsychotische Medikation abzulehnen, vollständig fehlen. Mit dem Sachverständigen wertet das Gericht das frühere (auch bereits im OLG-Beschluss erwähnte) und aktuelle schriftliche Verhalten des Antragstellers (er hat beispielsweise in zwei Eilverfahren nach entsprechendem gerichtlichen Hinweis jeweils die Eilanträge zurückgenommen) und auch tatsächliche Verhalten wie von der Antragsgegnerin beschrieben und vom Sachverständigen oben angeführt, als deutliche Zeichen dafür, dass jedenfalls derzeit ein Rest einer Einwilligungsfähigkeit bei dem Antragsteller erhalten ist. Auch die Fähigkeit des Antragstellers (früher und auch aktuell), sich kritisch mit den Wirkungen und Nebenwirkungen der Medikation auseinanderzusetzen, stellt ein Indiz für eine (jedenfalls basal) erhaltene Einwilligungsfähigkeit dar. In der Gesamtschau liegen damit sämtliche Voraussetzungen der Zwangsmedikation weiterhin vor, mit Ausnahme der Einwilligungsunfähigkeit.

Zweifel an der von der Antragsgegnerin (im Original: Antragstellerin) gestellten Diagnose bestehen nicht. Sie erscheint in Anbetracht des geschilderten bisherigen Behandlungsverlaufs plausibel.

Das Gericht kommt nach alledem im Rahmen der summarischen Prüfung zu dem vorläufigen Ergebnis, dass der Antragsteller jedenfalls in seinem derzeitigen psychopathologischen Zustand nicht aufgrund seiner Erkrankung einwilligungsunfähig im Sinne des § 7 Abs. 2 HMRVG ist. Daher hat sie derzeit zu unterbleiben.

Die Behandlung ist nach derzeitiger Einschätzung aber weiterhin notwendig im Sinne von § 7a Abs. 1 Nr. 2 HMRVG, um eine Entlassung des Antragstellers – also eine Wiederherstellung seiner Freiheit – zu ermöglichen, der Antragsteller wird also die wohl abgewogenen Konsequenzen seiner Verweigerung in Form möglicher Sicherungsmaßnahmen und eines mit hoher Wahrscheinlichkeit langsameren Vorankommens im Behandlungsprozess im Maßregelvollzug tragen müssen. Ferner muss sich der Antragsteller darüber im Klaren sein, dass die Antragsgegnerin bei der zu erwartenden psychopathologischen Verschlechterung aufgrund der fehlenden Medikation jederzeit erneut wird prüfen müssen, ob die Voraussetzungen der Zwangsmedikation erneut vorliegen.

Die Antragsgegnerin hat auch seit der Aufnahme des Antragstellers mehrmals und in angemessener Weise im Sinne von § 7a Abs. 3 HMRVG erfolglos versucht, die auf Vertrauen gegründete Zustimmung des Antragstellers zu der medikamentösen Behandlung nebst Begleituntersuchungen zu erwirken, indem sie seit Beginn der Unterbringung wiederholt auf die Notwendigkeit der nunmehr angeordneten Behandlungen hingewiesen und versucht hat, den Antragsteller durch einen Arzt oder eine Ärztin über Art, Umfang und Dauer der Maßnahme aufzuklären (zuletzt am 24.09.2026, vgl. Stellungnahme der Antragsgegnerin vom 28.09.2026).

Der zu erwartende Nutzen der Zwangsbehandlung überwiegt darüber hinaus deutlich den möglichen Schaden einer Nichtbehandlung, da jedenfalls eine erneute Teilremission nach den bisherigen Erfahrungen der medikamentösen Behandlungen des Antragstellers zu erwarten ist und die Nebenwirkungen voraussichtlich wirksam aufgefangen werden können. Bei längerer Nichtbehandlung drohen demgegenüber eine weitere Verfestigung und Vertiefung der Erkrankung des Antragstellers. Insoweit ist – nach vorläufiger Einschätzung der Kammer – der Versuch des Aus- bzw. Absetzens der Medikation als gescheitert anzusehen.

Abschließend weist das Gericht sicherheitshalber die Beteiligten nochmals darauf hin, dass es im hiesigen Verfahren um eine vorläufige Entscheidung handelt. Im Hinblick auf die Anhörung am 04.12.2026 im Hauptsacheverfahren [Az. Hauptsacheverfahren] können sich – zwar unwahrscheinlich nach derzeitigem Stand, aber nicht unmöglich – neue Gesichtspunkte ergeben, die eine andere Entscheidung bedingen. Dies gilt umso mehr für die weitere Zukunft.

Eine vorherige Anhörung der Antragsgegnerin im hiesigen Verfahren war untunlich, da die nächste Depotspritzengabe bereits morgen erfolgen soll und sich bis dahin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine neuen Gesichtspunkte ergeben, abgesehen davon, dass das Gericht diese Entscheidung bei Vorliegen neuer Tatsachen jederzeit für die Zukunft aufheben kann. Die Antragsgegnerin hat in dem Hauptsacheverfahren [Az. Hauptsacheverfahren] bis zuletzt Gelegenheit, Stellung zu nehmen.

Die hiesige Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutzverfahren ist nicht anfechtbar (§ 114 Abs. 2 Satz 3 StVollzG).

Die Beiordnung der Prozessbevollmächtigten unter Gewährung von Prozesskostenhilfe beruht auf § 120 Abs. 2 StVollzG i. V. m. §§ 112 ff. ZPO.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus der entsprechenden Anwendung des § 467 StPO. Die Wertfestsetzung ergibt sich aus Nr. 3830 Kostenverzeichnis, Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 GKG.

[Unterschrift]

Richter am Landgericht

Quelle:

https://www.rechtsanwältin-hanna-henning.de/zwangsmedikation-eilantrag