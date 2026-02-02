PAUKENSCHLAG IM MAßREGELVOLLZUG – ZEUGE BESTÄTIGT SKANDALÖSE GUTACHTER-AUSSAGE: Wir sehen uns in 10 Jahren wieder!

Was hier ans Licht kommt, lässt den Glauben an einen fairen Rechtsstaat erzittern. Nach der Berichterstattung von Pressecop24 meldet sich eine Person aus dem unmittelbaren Umfeld eines begutachteten Patienten und schildert der Redaktion ein Gespräch, das sprachlos macht. Demnach habe der Gutachter in einer Videounterhaltung eine Bemerkung fallen lassen, die wie eine Drohung wirkt und jede Unvoreingenommenheit vermissen lässt: Habe über Skype mit dem begutachteten Patienten wegen der Aussage des Gutachters Dr. B. M. vom 29.01.2026 gesprochen! Er hat auch noch einmal bestätigt, dass der Gutachter gesagt hatte: Wir sehen uns in zehn Jahren wieder! Solche Gutachter gehören aus dem Verkehr gezogen!

In der Klinik BKH Lohr am Main verdichtet sich damit der Eindruck eines Systems, in dem Gutachten nicht neutral entstehen, sondern als Machtinstrument eingesetzt werden. Kritiker sprechen von einer Atmosphäre der Vorfestlegung, in der Worte zu Urteilen werden und Patienten ihre Stimme verlieren, noch bevor sie gehört wurden.

Der Kern des Skandals liegt tiefer und trifft die Justiz mit voller Wucht. Die Strafvollstreckungskammer in Würzburg habe über lange Zeit unabhängige Vorschläge ignoriert und stattdessen Sachverständige berufen, die dem Klinikbetrieb gefährlich nahestehen. Warnungen wurden laut, Rechtsauffassungen lagen auf dem Tisch, doch Konsequenzen blieben aus. Selbst als das Oberlandesgericht Bamberg unmissverständlich klarstellte, dass Gutachter aus demselben betrieblichen Umfeld tabu sind und diese Linie vom Bundesverfassungsgericht gestützt wurde, folgte kein echter Neuanfang. Stattdessen entstand der Eindruck eines Ausweichmanövers: Ein beanstandeter Gutachter verschwindet, ein anderer rückt nach, näher vernetzt als zuvor. Die Klinik verteidigt öffentlich den Kritisierten und liefert damit selbst den Beleg für jene Nähe, die angeblich nicht existiert.

Besonders brisant wird der Vorgang durch interne Abläufe, die Fragen nach Legalität und Ethik aufwerfen. Ausgewählte Unterlagen sollen ohne wirksame Freigabe den Weg zum Gutachter gefunden haben, Aussagen wirken vorverurteilend, der Tonfall einschüchternd. Dass parallel dazu Entscheidungen des Landgericht Würzburg als widersprüchlich zu übergeordneten Vorgaben wahrgenommen werden, gießt weiter Öl ins Feuer. Anwälte sprechen von institutioneller Befangenheit, Beobachter von einem Justizmanöver, das rote Linien bewusst überschreitet. Zurück bleibt ein juristisches Pulverfass und eine drängende Frage, die immer lauter wird: Wer schützt die Betroffenen, wenn Gutachter, Kliniken und Gerichte in einem Geflecht agieren, das Kontrolle ersetzt und Vertrauen zerstört.

