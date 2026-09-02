Ein neuer Paukenschlag rund um das Bezirkskrankenhaus Lohr am Main: Pressecop24.com liegt nach eigenen Angaben inzwischen die Doktorarbeit von Prof. Dr. med. D. Bönsch vom BKH vor. Damit könnte ein Dokument in den Mittelpunkt einer genaueren Untersuchung rücken, das bislang außerhalb wissenschaftlicher und universitärer Kreise kaum öffentliche Aufmerksamkeit bekommen haben dürfte. Für Pressecop24 beginnt damit eine neue Phase der Recherche. Denn entscheidend soll nicht sein, welchen Titel eine wissenschaftliche Arbeit trägt oder welcher akademische Grad später damit verbunden wurde, sondern ob Inhalt, Quellenarbeit, Zitate, wissenschaftliche Methodik und formale Anforderungen einer intensiven Überprüfung standhalten. Noch ist ausdrücklich kein Ergebnis festgestellt. Genau deshalb sollen nach Angaben von Pressecop24 in den kommenden Tagen Spezialisten mit einer umfassenden Prüfung beauftragt werden. Dabei soll offenbar untersucht werden, ob die wissenschaftliche Arbeit nach den maßgeblichen Standards sauber erstellt wurde, ob fremde Inhalte korrekt gekennzeichnet wurden, ob Quellen nachvollziehbar angegeben sind und ob sich bei einer detaillierten Analyse Auffälligkeiten ergeben. Der Ausgang dieser Überprüfung ist derzeit völlig offen. Bis belastbare Ergebnisse vorliegen, wäre es daher falsch, aus dem bloßen Beginn einer Prüfung bereits Vorwürfe oder gar wissenschaftliches Fehlverhalten abzuleiten.

Die Spannung dürfte dennoch steigen. Denn Doktorarbeiten stehen nicht nur für jahrelange wissenschaftliche Beschäftigung mit einem Fachgebiet, sondern bilden häufig auch einen wichtigen Teil einer akademischen Karriere. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Eigenständigkeit und korrekte wissenschaftliche Arbeitsweise. Genau diese Kriterien sollen nun offenbar auf den Prüfstand kommen. Pressecop24 kündigt an, die Arbeit nicht lediglich oberflächlich durch eine Software laufen zu lassen, sondern eine weitergehende fachliche Kontrolle anzustoßen. Dabei können etwa Quellenangaben, Fußnoten, Literaturverzeichnis, Übernahmen aus anderen Veröffentlichungen, sprachliche Übereinstimmungen, Zitierweise, methodische Aussagen und der wissenschaftliche Eigenanteil betrachtet werden. Ob sich daraus überhaupt Beanstandungen ergeben, muss die Untersuchung zeigen. Auch auffällige Textähnlichkeiten wären für sich allein noch kein Beweis für ein wissenschaftliches Fehlverhalten, weil Zitate, Fachbegriffe, methodische Standardformulierungen oder korrekt gekennzeichnete Übernahmen ebenfalls zu Übereinstimmungen führen können. Eine seriöse Prüfung müsste deshalb jeden möglichen Fund im Zusammenhang betrachten und zwischen zulässigem wissenschaftlichem Arbeiten und möglichen Regelverstößen unterscheiden.

Damit steht für Pressecop24 eine Recherche bevor, deren Ergebnis erst nach Abschluss der angekündigten Überprüfung bewertet werden kann. Sollte die Analyse keinerlei relevante Beanstandungen ergeben, wäre auch das ein eindeutiges Ergebnis und müsste genauso veröffentlicht werden wie mögliche kritische Feststellungen. Sollten Spezialisten dagegen konkrete Auffälligkeiten entdecken, wären diese anschließend sorgfältig zu dokumentieren, fachlich einzuordnen und gegebenenfalls den zuständigen wissenschaftlichen Stellen zur Bewertung vorzulegen. Denn über die akademische Gültigkeit einer Dissertation oder eines Doktorgrades entscheiden nicht Medien oder einzelne Prüfer im Internet, sondern die jeweils zuständigen Hochschulen und institutionellen Verfahren. Bis dahin gilt: Die Doktorarbeit liegt vor, die Prüfung ist angekündigt und das Ergebnis ist offen. Die kommenden Tage könnten zeigen, ob die wissenschaftliche Arbeit eine intensive Kontrolle ohne wesentliche Beanstandungen übersteht oder ob Fragen entstehen, die weitere Antworten verlangen. Pressecop24 will nach eigenen Angaben genau hinschauen und die Ergebnisse der angekündigten Untersuchung dokumentieren.

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https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/information-anlaesslich-der-deutschen-uebersetzung-des-berichts-des-sonderberichterstatters-ueber-folter

https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html