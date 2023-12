Paukenschlag in Rüsselsheim: Krippenfiguren an der Kirche, nicht zum ersten Mal beschädigt bzw. zerstört! Politik schweigt!

Seit einigen Stunden ist ein Video im Netz, auf dem gezeigt wird, wie die Grippefiguren von Jesus und Maria im geköpften Zustand zu sehen sind! Auch sonst ist die vollkommen zerstörte Grippe zu sehen. Auf Anfrage teilte ein Politiker aus Rüsselsheim gegenüber von Pressecop24 mit, dass dies kein Einzelfall ist. Denn es kam schon mehrmals zu Beschädigungen der Grippe, seitdem sie aufgestellt wurde. Warum die städtische Führung und Verantwortlichen dies bis jetzt verschwiegen hätten, teilte der Politiker nur mit, dass er dies für sich behalten wolle, um sich und seine Familie zu schützen. Soweit sind wir mittlerweile in Deutschland, dass Politiker Angst haben, bestehende Probleme und Tatsachen öffentlich zu benennen bzw. sich dazu zu äußern. Die Politik und die Fehler der Politik der letzten Jahre haben das System der Angst in den Köpfen der deutschen Bürger implantiert. Wir bleiben an der Geschichte und werden nach berichten.