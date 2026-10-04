PAUKENSCHLAG NACH GRIECHENLAND-DEBAKEL! Klopp vor dem AUS – Deutschland spielt wieder wie „Flasche leer“! „DFB-ABSTURZ AUF den SPUREN der Politik!“ 

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Was für ein Fußball-Drama, was für eine Ernüchterung, was für ein neuer Tiefpunkt für die deutsche Nationalmannschaft! Nach dem erneut erschreckend schwachen Auftritt gegen Griechenland dürfte auch beim letzten Optimisten die Hoffnung schwinden, dass allein ein großer Trainername aus einer durchschnittlichen Mannschaft plötzlich wieder eine Fußballmacht machen kann. Jürgen Klopp sollte für Aufbruch, Leidenschaft, Tempo und neuen deutschen Fußball stehen – doch nach dieser Vorstellung werden die kritischen Fragen immer lauter. Ist Klopp tatsächlich der große Retter, als der er dargestellt wurde, oder zeigt sich jetzt schonungslos, dass auch der beste Trainer aus einem Kader ohne internationale Spitzenklasse keine Wunderelf formen kann? Deutschland spielt phasenweise wieder wie „Flasche leer“: wenig Ideen, wenig Durchschlagskraft, zu wenig Überraschungsmomente und vor allem viel zu wenig von jener Selbstverständlichkeit, mit der frühere deutsche Mannschaften selbst schwierige Spiele noch drehen konnten. Statt Fußball-Euphorie herrscht Ernüchterung. Statt einer Mannschaft, vor der sich die Konkurrenz fürchtet, sieht man eine Auswahl, die schon gegen Gegner ins Schwimmen geraten kann, die Deutschland in früheren Jahrzehnten mit ganz anderem Selbstbewusstsein empfangen hätte. Besonders bitter: Seit Jahren werden Trainerwechsel, neue taktische Ideen und vermeintliche Hoffnungsträger als großer Neustart verkauft – doch auf dem Platz scheint sich viel zu wenig grundlegend zu verändern. Auch unter Klopp wirkt Deutschland nach dieser Leistung weit entfernt von der internationalen Spitze. Die Kritik wird deshalb zwangsläufig auch den Bundestrainer treffen, denn irgendwann reichen große Namen, erfolgreiche Vergangenheit und Vorschusslorbeeren nicht mehr. Am Ende zählt im Fußball nur das, was auf dem Rasen zu sehen ist – und das war gegen Griechenland für viele Fans erneut viel zu wenig.

Noch härter fällt die Abrechnung mit der Qualität des deutschen Spielermaterials aus. Da wird über riesige Kader, neue Talente und zahlreiche angebliche Hoffnungsträger diskutiert, während sich gleichzeitig die Frage aufdrängt, ob Deutschland momentan überhaupt elf Spieler besitzt, die konstant auf absolutem Weltklasse-Niveau auftreten können. Ein Kader mit vierundvierzig Namen klingt gewaltig – aber Masse ersetzt keine Klasse. Entscheidend ist nicht, wie viele Profis theoretisch für die Nationalmannschaft infrage kommen, sondern wie viele davon in großen Spielen Verantwortung übernehmen, Zweikämpfe gewinnen, Spiele lesen, Tore vorbereiten, selbst treffen und unter Druck ihre Leistung abrufen können. Genau daran fehlt es nach Ansicht vieler Kritiker. Spieler werden nach einigen guten Bundesliga-Wochen zu kommenden Weltstars erklärt, Trainer zu Heilsbringern gemacht und jede kleine Erfolgsserie als Beginn einer neuen Ära gefeiert. Doch sobald der internationale Maßstab angelegt wird, folgt häufig die Ernüchterung. Die deutsche Nationalmannschaft lebt noch immer vom Ruf vergangener Generationen, doch Weltmeisterschaften und große Turniererfolge gewinnt man nicht mit Erinnerungen. Andere Nationen haben Deutschland längst eingeholt oder überholt. Technik, Geschwindigkeit, individuelle Klasse und taktische Flexibilität sind inzwischen überall vorhanden. Der Mythos, dass eine deutsche Mannschaft allein mit Mentalität, Disziplin und Turnierstärke irgendwann automatisch wieder ganz oben landet, funktioniert nicht mehr. Besonders die viel beschworene neue Generation muss sich deshalb Fragen gefallen lassen. Junge Spieler wachsen heute mit perfekten Trainingsbedingungen, Nachwuchsleistungszentren, Datenanalysen und millionenschweren Profiverträgen auf – aber all diese Möglichkeiten garantieren noch lange keine Siegermentalität. Die pauschale Abrechnung mit der sogenannten Generation Z mag zugespitzt sein, doch hinter ihr steckt eine ernsthafte sportliche Frage: Wo sind die Führungsspieler, die eine Mannschaft mitreißen, wenn es schlecht läuft? Wo sind die Typen, die sich gegen eine Niederlage stemmen, Verantwortung übernehmen und auf dem Rasen ein Zeichen setzen? Deutschland braucht keine endlosen Listen vermeintlicher Talente. Deutschland braucht elf Spieler auf dem Platz, die gemeinsam funktionieren und internationalen Gegnern wieder Respekt einflößen.

Der Absturz der Nationalmannschaft wird damit für ihre Kritiker längst zum Symbol einer viel größeren deutschen Krise: Viel wird angekündigt, viel wird schöngeredet, aber viel zu selten wird konsequent reagiert, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Genau dieses Gefühl überträgt sich nun wieder auf den Fußball. Seit Jahren heißt es nach enttäuschenden Spielen, man müsse analysieren, Prozesse entwickeln, Geduld haben und den eingeschlagenen Weg weitergehen. Doch irgendwann muss die Frage erlaubt sein, wohin dieser Weg eigentlich führen soll. Deutschland kann nicht dauerhaft von früheren Erfolgen leben und gleichzeitig so tun, als gehöre man automatisch noch zur Weltspitze. Nach dem Griechenland-Spiel muss spätestens klar sein: Die Nationalmannschaft ist derzeit kein Team, das allein aufgrund seines Namens irgendjemanden einschüchtern kann. Sie muss sich jeden Erfolg neu erarbeiten. Auch Jürgen Klopp besitzt keinen Zauberstab. Sollte es ihm nicht gelingen, aus den vorhandenen Spielern eine Mannschaft zu formen, die wieder Leidenschaft, Mut, Tempo und Widerstandskraft zeigt, werden die Diskussionen um seine Zukunft zwangsläufig lauter werden. Das wäre die vielleicht bitterste Erkenntnis dieses Fußball-Abends: Das Problem war möglicherweise nie ausschließlich der jeweilige Bundestrainer. Weder der Trainer auf der Bank noch irgendein neues System kann Qualität herbeizaubern, die auf dem Platz nicht vorhanden ist. Deutschland muss sich deshalb ehrlich fragen, wo es im Weltfußball tatsächlich steht. Nicht dort, wo Fans, Funktionäre oder Medien die Mannschaft gerne sehen würden, sondern dort, wo die Leistungen sie derzeit einordnen. Und nach einem Auftritt wie gegen Griechenland lautet die unbequeme Diagnose vieler enttäuschter Anhänger: Deutschland ist momentan nur noch Mittelmaß. Die große Fußballnation lebt noch – aber ihr Glanz verblasst. Wenn jetzt erneut alles schöngeredet wird, droht die nächste Enttäuschung schon beim nächsten großen Spiel. Die Notbremse besteht deshalb nicht zwangsläufig im nächsten Trainerwechsel, sondern endlich in einer schonungslosen Bestandsaufnahme des gesamten deutschen Fußballs – von der Nachwuchsarbeit über Mentalität und Spielerausbildung bis hin zu der Frage, warum Anspruch und Wirklichkeit inzwischen so erschreckend weit auseinanderliegen.

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