+++ Paukenschlag +++ NRW verbrennt für 33,3 Millionen Euro Corona-Schutzausrüstung!

Es ist nicht zu verstehen, was in diesem Absurdistan Deutschland alles so passiert! NRW alleine verbrennt Corona-Schutzausrüstung im Wert von 33 Millionen Euro und keiner wird zur Rechenschaft herangezogen! Wie viel hunderte Millionen kommen dann in ganz Deutschland zusammen? Wie viel kostet dann noch die Entsorgung der abgelaufenen Impfstoffe für ganz Deutschland? Die Politik hat versagt und die Bürger müssen den entstandenen Schaden bezahlen. Corona ist und war von Anfang an ein Debakel, wobei die Politik vollkommen überdreht und überfordert war. Diese Missstände müssen aufgeklärt und bestraft werden!

Masken, Kittel, Anzüge und Co.: NRW verbrennt Corona-Schutzausrüstung für 33,3 Millionen Euro https://t.co/piyJsqq2TD. — Eddie Graf (@Eddie_1412) November 2, 2023

Quelle: Netzfund: Twitter