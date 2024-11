Pestizidgiganten verstärken politische Beiträge auf staatlicher Ebene, um vollständige rechtliche Immunität vor Klagen zu streben

Pestizidunternehmen haben ihre politischen Beiträge auf staatlicher Ebene erheblich erhöht, da sie mit steigenden rechtlichen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Roundup und anderen Produkten zu kämpfen haben.

Politische Aktionskomitees (PACs), die mit großen Pestizidherstellern wie Bayer und Corteva verbunden sind, haben in den letzten Jahren Hunderttausende von Dollar in die Staatspolitik gespeist.

Dies stellt einen krassen Kontrast zu 2016 dar, als diese Unternehmen weniger als fünf Prozent ihrer gesamten politischen Spenden an Kandidaten auf Landesebene spendeten. In diesem Wahlzyklus gingen etwa 30 Prozent ihrer politischen Beiträge an staatliche Kandidaten, was einen wachsenden Fokus auf die Beeinflussung der staatlichen Gesetzgeber widerspiegelt. (Verwandt: Steuergelder werden zur Finanzierung einer geheimen Kampagne verwendet, um Aktivisten für chemische Pestizide zu sentrieren.)

Zu den wichtigsten Staaten, die von diesem Anstieg der PAC-Spenden von Big Ag-Unternehmen profitieren, sind Kalifornien, New Jersey, Iowa, Idaho, Illinois, Hawaii, North Carolina und Texas.

Diese Beiträge gehen oft an einzelne Kandidaten, die kleine Summen erhalten, wie z. B. 500 oder 1.000 $. Experten sagen jedoch, dass selbst kleine Spenden Beziehungen und politische Prioritäten prägen können. Bob Stern, ehemaliger General Counsel der California Fair Political Practices Commission, stellte fest, dass Spenden dazu beitragen, persönliche Verbindungen herzustellen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Politiker auf diese Interessen hören.

Bayer und Corteva haben relativ ruhig über die spezifischen Ziele ihrer Beiträge auf staatlicher Ebene geschwiegen, betonten jedoch, dass die PACs es den Mitarbeitern ermöglichen, Gesetzgeber zu unterstützen, die auf ihre Interessen ausgerichtet sind, insbesondere in Staaten, die wichtige Gesetze im Zusammenhang mit Pestiziden in Betracht ziehen.

Eines ihrer Hauptanliegen ist die Begrenzung der finanziellen Auswirkungen von Klagen mit Pestiziden, insbesondere in Fällen, in denen Verbraucher, Landwirte und Grundbesitzer Schäden durch chemische Produkte geltend machen.

Zu den weiteren Themen gehören Bemühungen, Neonikotinoide-Pestizide zu verbieten, und Vorschläge, die Staaten daran zu hindern, strengere Gesetze zur Kennzeichnung von Pestiziden aufzuerlegen, als sie von der Bundesregierung gefordert werden.

Big Ag nutzt gemeinnützige Organisationen oder Briefkastenfirmen, um ihre PACs zu finanzieren

Die Beiträge wurden strategisch an einflussreiche Gesetzgeber gerichtet, insbesondere an diejenigen, die Landwirtschafts- und Umweltausschüsse in den staatlichen Gesetzgebern leiten. In einigen Staaten sind diese Spenden an aufstrebende politische Stars gegangen, die einen erheblichen Einschwung über die Pestizidgesetzgebung haben.

Zum Beispiel erhöhte Bayers PAC seine Spenden von weniger als 25.000 USD in den Wahlzyklen 2016 und 2018 auf zwischen 70.000 und 144.000 USD in den Zyklen 2020, 2022 und 2024. In ähnlicher Weise hat Cortevas PAC, das 2016 und 2018 nichts gab, seitdem zwischen 9.800 und 48.000 Dollar pro Wahlzyklus beigetragen.

Diese finanziellen Beiträge sind nur ein Teil der umfassenderen politischen Strategie der Pestizidindustrie. Neben Wahlkampfspenden betreiben Unternehmen Lobbyarbeit und nutzen häufig „Dark Money“-Gruppen – gemeinnützige Organisationen oder Briefkastenfirmen, die Geld an Super-PACs weiterleiten, ohne die ursprünglichen Spender offenzulegen. Daher stellen direkte Spenden an Kandidaten nur einen Teil des Einflusses der Branche dar.

Bayers PAC erklärte, dass es am politischen Prozess teilnimmt, um seine Geschäftsinteressen und Kunden zu unterstützen, während Syngentas PAC ähnliche Gefühle zum Ausdruck brachte und sagte, dass es Gesetzgebern helfe, die die Agrarpolitik unterstützen.

Diese Rhetorik betont den Fokus der Unternehmen auf den Schutz ihrer Interessen inmitten zunehmender rechtlicher Herausforderungen bei Produkten wie Roundup, einem weit verbreiteten Herbizid, das mit dem Non-Hodgkin-Lymphom in Verbindung gebracht wird. Während Bayer behauptet, dass Glyphosat – der Wirkstoff von Roundup – sicher ist, wenn es wie angegeben verwendet wird, war das Unternehmen mit Tausenden von Klagen konfrontiert, und der finanzielle Tribut ist hoch – Bayer hat 2023 6,3 Milliarden US-Dollar für Glyphosat-Klagen bereitgestellt.

Pestizidunternehmen drängen auf Gesetze, die Schäden in pestizidbedingten Verletzungen begrenzen würden. Bayer hat den Agricultural Labeling Uniformity Act unterstützt, ein Bundesgesetz, das die Kennzeichnung von Pestiziden standardisieren und die Staaten daran hindern soll, strengere Anforderungen zu erleden. In Iowa wurden Gesetze eingeführt, um Hersteller von Pestiziden vor der Haftung zu schützen, die jedoch nicht verabschiedet wurden. Dennoch erwarten Brancheninsider, dass solche Rechnungen in zukünftigen Sitzungen zurückkehren werden.

In Staaten wie Kalifornien und Hawaii sind die Sicherheit und Regulierung von Pestiziden nach wie vor ein heißes Thema. Kalifornien hat kürzlich Gesetze verabschiedet, die sich mit der Verwendung von Pestiziden in Schulen befassen und die Sicherheitsüberprüfungen von Neonicotinoiden erweitern, während Hawaii sich für eine verstärkte Offenlegung von Pestiziden mit eingeschränkter Verwendung und bessere Sicherheitsmaßnahmen für Arbeitnehmer einsetzend. Trotz starker Befürwortungen von Umweltgruppen stoßen solche Gesetzesentwürfe oft auf Widerstand von von der Industrie unterstützten Gesetzgebern.

Kritiker argumentieren, dass der zunehmende politische Einfluss der Pestizidindustrie – unterstützt durch erhebliche PAC-Spenden und Lobbyarbeit – die Bemühungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt untergräbt. Während Bayer und andere Unternehmen daran arbeiten, ihr finanzielles Engagement in Pestizidverletzungen zu begrenzen, verlagern sie ihren Fokus mehr auf staatliche Häuser, wo sie die Gesetzgebungslandschaft gestalten und die mit ihren Produkten verbundenen rechtlichen Risiken reduzieren können.

Für Gesetzgeber in Agrarstaaten stellen diese Beiträge eine komplexe Herausforderung dar, den Einfluss von Unternehmen mit den Bedürfnissen ihrer Wähler in Einklang zu bringen, insbesondere derjenigen, die sich mit der Sicherheit und Rechenschaftspflicht von Pestiziden befassen.

