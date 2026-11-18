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Washington – Das Pew Research Center legt eine neue weltweite Religionsprognose vor: Wenn sich die jüngsten demografischen Trends fortsetzen, könnten Muslime das Christentum bereits bis 2035 als zahlenmäßig größte Glaubensgemeinschaft der Welt überholen. In der Grafik der am 18. November 2026 veröffentlichten Studie stehen dann 2,57 Milliarden Muslime 2,52 Milliarden Christen gegenüber. Beide Gruppen wachsen weiter, Muslime nur schneller. Die BILD macht daraus die Tatsache „In 9 Jahren gibt es mehr Muslime als Christen auf der Welt“. Genau das ist es nicht: Es ist eine Projektion, kein beschlossener Kalendereintrag – und sie gilt weltweit, nicht für Europa oder Deutschland allein.

Die neue Projektionsstudie des Pew Research Center heißt „The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2020–2070“ und erscheint im Rahmen des Pew-Templeton-Projekts „Global Religious Futures“. Autoren sind unter anderem Conrad Hackett und Marcin Stonawski. Pew arbeitete mit dem Zentrum CASPAR der Wirtschaftsuniversität Krakau zusammen. Grundlage ist eine Kohorten-Komponenten-Rechnung für 201 Länder und Gebiete, in denen laut Pew 99,98 Prozent der Weltbevölkerung leben. Ausgangspunkt sind Schätzungen für 2020 aus Volkszählungen und Umfragen, verknüpft mit den UN-Bevölkerungsaussichten von 2024. Für Wanderungen nutzt Pew unter anderem Daten des Demografen Guy Abel; Religionswechsel werden in 112 Ländern mit beobachteten Raten fortgeschrieben, in den übrigen 89 Gebieten wird kein Wechsel angenommen. Innerhalb eines Landes gilt für alle Religionsgruppen dieselbe Sterblichkeit.

Die zentrale Aussage ist eine Wenn-dann-Rechnung: Wenn sich jüngst beobachtete Muster bei Geburten, Altersaufbau, Wanderung und Religionswechsel im Großen und Ganzen fortsetzen, dann überholen Muslime Christen weltweit bis 2035. In der Grafik des Berichts stehen für 2020 noch 2,27 Milliarden Christen und 2,02 Milliarden Muslime. Bis 2035 dreht sich das Verhältnis in der Projektion auf 2,57 Milliarden Muslime und 2,52 Milliarden Christen. Bis 2070 wären es demnach 3,64 Milliarden Muslime und 2,96 Milliarden Christen – im Fließtext spricht Pew von mehr als 3,6 Milliarden Muslimen und knapp 3 Milliarden Christen. Der Anteil der Muslime an der Weltbevölkerung stiege von 26 Prozent im Jahr 2020 auf 36 Prozent im Jahr 2070. Der Anteil der Christen bliebe mit 29 Prozent ziemlich konstant. Die Weltbevölkerung selbst soll zwischen 2020 und 2070 um 29 Prozent wachsen; Christen halten mit plus 30 Prozent ungefähr Schritt, Muslime wachsen um 80 Prozent. „Größte Religion“ meint hier eine weltweite Kopfzahl, keine Mehrheit in jedem einzelnen Land.

Die BILD-Überschrift „In 9 Jahren gibt es mehr Muslime als Christen auf der Welt“ trifft die neue Studie in einem Punkt und verfehlt sie in einem anderen. Der Zeitpunkt „bis 2035“ und der weltweite Rahmen stimmen: Vom Erscheinungstag 18. November 2026 bis ins Jahr 2035 sind es je nach Stichtag rund acht bis neun Jahre, die Zeitung rundet das auf „in 9 Jahren“. Der Fehler liegt im Ton der Gewissheit. Pew schreibt nicht, dass es diese Mehrheit „gibt“, sondern dass Muslime Christen bis 2035 voraussichtlich übertreffen, falls sich die jüngsten Trends fortsetzen. Die Zahlen 2,57 und 2,52 Milliarden für 2035 sowie 3,64 Milliarden Muslime für 2070 stehen in der Pew-Grafik; „knapp drei Milliarden Christen“ entspricht den dort genannten 2,96 Milliarden.

Eine ältere Pew-Rechnung reicht offiziell nur bis 2050 und sah dort eine fast gleiche Größe von Christen und Muslimen – damals rund 2,9 gegen 2,8 Milliarden, oder 31 zu 30 Prozent. Wenn man jenes Modell von 2015 über 2050 hinaus verlängerte, näherten sich beide Anteile um das Jahr 2070 etwa 32 Prozent, danach wären Muslime etwas größer gewesen. Die neue Studie zieht den weltweiten Wechsel an der Spitze also deutlich vor. Pew selbst warnt jedoch, beide Berichte seien nicht direkt vergleichbar. Der Ausgangspunkt ist jetzt 2020 statt 2010. Fruchtbarkeit, Wanderung und Religionswechsel wurden neu gemessen; Wechsel fließt in 112 statt früher 70 Ländern ein, darunter nun auch China. Vor allem die Messung in China hat sich geändert: Pew zählt dort jetzt die formale Religionszugehörigkeit. Der Anteil der religiös Ungebundenen in China für 2010 lag unter dem alten Verfahren bei 52 Prozent, unter dem neuen bei 87 Prozent. Bei einem Land mit rund einem Sechstel der Weltbevölkerung verschiebt das die globalen Ausgangszahlen erheblich. Wer so tut, als sei nur der Kalender von 2070 auf 2035 gerutscht, unterschlägt diesen Methodenwechsel.

Der wichtigste Motor ist nicht ein massenhafter Übertritt vom Christentum zum Islam. Pew beziffert den natürlichen Zuwachs – Geburten minus Sterbefälle – zwischen 2020 und 2070 auf 1,6 Milliarden Menschen bei Muslimen und 792 Millionen bei Christen. Die zusammengefasste Geburtenziffer liegt im Zeitraum 2020 bis 2025 bei 3,1 Kindern je muslimischer Frau, 2,5 Kindern je christlicher Frau und 1,6 Kindern bei allen übrigen Frauen zusammen. Als Richtwert für den Ersatz einer Generation nennt Pew rund 2,1 Kinder je Frau. Hier irrt die BILD klar: Sie schreibt, muslimische Frauen bekämen im Schnitt 3,1 Kinder, „Nichtmusliminnen dagegen nur zwei“. Nichtmuslime sind in der Studie keine einheitliche Gruppe mit der Zahl zwei. Christinnen liegen mit 2,5 deutlich über diesem pauschalen „nur zwei“, alle anderen Frauen zusammen deutlich darunter. Ein zweiter Treiber ist das Altersprofil. Nach den Schätzungen für 2020 sind sechs von zehn Muslimen weltweit unter 30 Jahre alt; bei den Nichtmuslimen ist es weniger als die Hälfte. In Subsahara-Afrika liegt das Medianalter muslimischer Menschen bei 17 Jahren. Die BILD spricht allgemein von einem niedrigeren Durchschnittsalter – die Richtung stimmt, Pew belegt den Vergleich aber über den Anteil der unter 30-Jährigen.

Religionswechsel verschiebt die Weltzahlen weit weniger als die natürliche Bevölkerungsbewegung. Pew rechnet für 2020 bis 2070 damit, dass 211 Millionen Menschen ihre Religionszugehörigkeit aufgeben und 94 Millionen Ungebundene einer Religion beitreten; unterm Strich gewönnen Konfessionslose durch Wechsel 117 Millionen Menschen. Christen hätten mit einem Minus von 105 Millionen den größten Nettoverlust, vor allem zugunsten der Ungebundenen. Muslime, Hindus und Buddhisten hätten demnach nur mäßige Nettoverluste; in der Regionaltabelle summiert sich das Minus bei Muslimen auf rund 7,7 Millionen Menschen. Selbst in einem fiktiven Szenario ohne jeden Religionswechsel nach 2020 würden Muslime Christen weltweit trotzdem überholen, weil Altersaufbau und Geburtenziffern viel stärker wirken als Übertritte. Pew nennt dieses Szenario selbst unrealistisch. Die Geschichte, das Islamwachstum komme vor allem durch Bekehrungen von Christen, findet in diesen Zahlen keine Stütze.

Auch der Ort des Wachstums wird oft übersehen. Muslime waren 2020 in 53 Ländern die Mehrheit. In genau diesen Ländern erwartet Pew zusätzlich 1,2 Milliarden Muslime bis 2070 – das wären 74 Prozent des gesamten projizierten Zuwachses der muslimischen Weltbevölkerung. Pakistan könnte Indonesien als Land mit den meisten Muslimen ablösen: 227 Millionen im Jahr 2020 stünden 461 Millionen im Jahr 2070 gegenüber; Indonesien lag 2020 bei 239 Millionen. Das christliche Wachstum konzentriert sich ebenfalls vor allem in Ländern, die schon eine christliche Mehrheit haben. Die Demokratische Republik Kongo läge 2070 mit 299 Millionen Christen vor den Vereinigten Staaten, die 2020 noch 217 Millionen Christen zählten und bis 2070 auf 174 Millionen zurückfallen könnten – der größte zahlenmäßige Rückgang in einem einzelnen Land. Subsahara-Afrika würde bis 2070 mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung stellen; dort wachsen Christen und Muslime beide stark. Die weltweite Verschiebung entsteht also vor allem dort, wo heute schon viele junge Menschen und hohe Geburtenziffern leben – nicht dadurch, dass Europa oder die USA „auf einen Schlag muslimisch“ würden.

Genau hier überzieht die BILD, wenn sie schreibt, Europa verliere „seinen christlichen Charakter“. Im Kapitel zur Zukunft der Religion in Europa bleibt das Christentum in der Hauptprojektion bis 2070 knapp die größte Gruppe: Der Anteil sinkt von 67 Prozent im Jahr 2020 auf 52 Prozent im Jahr 2070, die absolute Zahl von 505 Millionen auf 324 Millionen. Die BILD rundet die 505 Millionen auf „rund 500 Millionen“ und übernimmt 324 Millionen korrekt, deutet den Rückgang aber als Verlust des christlichen Charakters. Eine knappe Mehrheit ist kein Verschwinden. Die religiös Ungebundenen wachsen von rund einem Viertel auf etwa ein Drittel – der Satz, jeder dritte Europäer könne dann konfessionslos sein, trifft Pew grob. Muslime stiegen von 6 auf 13 Prozent, von 46 Millionen auf 80 Millionen Menschen; sie bleiben damit hinter den Ungebundenen zurück, wären aber unter den Menschen mit einer Religionszugehörigkeit die zweitgrößte Gruppe. In Deutschland stiege der Anteil laut derselben Tabelle von 6,5 Prozent im Jahr 2020 auf 14,3 Prozent im Jahr 2070. Für Frankreich nennt Pew 9,1 Prozent im Jahr 2020 und 20,0 Prozent im Jahr 2070, für Schweden 8,1 und 19,3 Prozent, für die Schweiz 6,1 und 12,4 Prozent. Die von der BILD genannten rund 20, 19 und „gut zwölf“ Prozent für 2070 stimmen, sobald man sie als Projektion liest.

Bei der Zuwanderung nach Europa ist die BILD ungenau, nicht völlig falsch. Pew erwartet zwischen 2020 und 2070 den größten Wanderungszuwachs von Muslimen in Europa: 27 Millionen Menschen würden zuwandern, 2 Millionen würden wegziehen. Netto bleiben also rund 25 Millionen, und der Zeitraum beginnt 2020 – er umfasst also auch schon vergangene Jahre, nicht nur „die kommenden Jahrzehnte“ ab 2026. Ohne Wanderung stiege der muslimische Anteil in Europa laut Pew nur von 6 auf 9 Prozent, nicht auf 13 Prozent. Pew betont, ein Szenario ohne jede Migration sei unrealistisch und diene nur zur Einordnung. In der Europa-Studie von 2017 lag die mittlere Variante für West- und Mitteleuropa im Jahr 2050 noch bei 11,2 Prozent oder 58 Millionen Muslimen; die neuen Zahlen für dieselbe Ländergruppe liegen bei 9,6 Prozent oder 49 Millionen. Die globale Spitzenposition rückt vor, die europäische Projektion fällt gegenüber 2017 eher zurück.

In den Vereinigten Staaten ist die Zeitangabe der BILD etwas grob. Pew projiziert, dass Christen dort bis 2065 keine Bevölkerungsmehrheit mehr stellen; 2070 bleiben sie die größte einzelne Gruppe, während rund 41 Prozent der Einwohner ohne Religionszugehörigkeit leben könnten. Die BILD schreibt, 2070 könne es „keine christliche Bevölkerungsmehrheit mehr geben“, und nennt 41 Prozent Ungebundene. Der Endstand 2070 ist in der Richtung richtig, den Mehrheitsverlust datiert Pew aber auf 2065. Muslime bleiben auch dann eine vergleichsweise kleine Gruppe: In den USA stiege ihr Anteil mit fortgesetzter Zuwanderung von 1,2 Prozent im Jahr 2020 auf 3,7 Prozent im Jahr 2070, ohne Zuwanderung nur auf 1,6 Prozent.

Bei den übrigen Religionsgruppen verkürzt die BILD ebenfalls. Das Judentum legt der Studie zufolge in der Kopfzahl zu, von rund 15 Millionen auf knapp 18 Millionen Menschen – der Weltanteil sinkt aber leicht von 0,19 auf 0,17 Prozent. Der Buddhismus verliert sowohl an Zahl als auch am Anteil; Pew beziffert den Rückgang der Anhängerzahl zwischen 2020 und 2070 auf 23 Prozent. Hindus wachsen in der Zahl, verlieren aber als Anteil an der Weltbevölkerung. Global geht der Anteil der religiös Ungebundenen von 24 Prozent im Jahr 2020 auf 17 Prozent im Jahr 2070 zurück – ein Gegensatz zu Europa und den USA, weil das Weltwachstum vor allem in religiös geprägten Regionen mit hoher Geburtenziffer stattfindet. Nur im asiatisch-pazifischen Raum wechselt bis 2070 die größte Gruppe: Muslime lägen dort vor den Ungebundenen. Die BILD-Formel, in Japan, Südkorea und China wendeten sich viele junge Menschen von den Traditionen ihrer Eltern ab, ist als Kurzformel zu glatt. Pew beschreibt für Südkorea den Weg in eine klarere Mehrheit Ungebundener und diskutiert die schwierige Messung in China – eine pauschale Jugend-Abkehr in genau diesen drei Ländern ist keine zentrale Studieaussage.

Pew nennt die Grenzen der Rechnung deutlich. Die Ergebnisse sollen nicht alle möglichen Veränderungen der Welt vorhersagen. Kriege, Katastrophen, Seuchen sowie wirtschaftliche und soziale Umbrüche sind nicht modelliert. Religionswechsel und Wanderung werden mit kürzlich beobachteten Niveaus fortgeschrieben. Wie sich Bildung, Verstädterung oder Wohlstand auf Zugehörigkeit auswirken, rechnet die Studie nicht eigens aus. In einem Test ohne unterschiedliche Geburtenziffern innerhalb der Länder würden Muslime Christen weltweit erst bis 2040 überholen, fünf Jahre später als in der Hauptrechnung. Das Datum reagiert also empfindlich auf Annahmen. Die BILD erwähnt am Ende immerhin, es handle sich nicht um garantierte Vorhersagen – diesen Vorbehalt hätte man in der Überschrift brauchen können. Unterm Strich erwartet Pew unter fortgeschriebenen Trends, dass Muslime Christen weltweit bis 2035 in der Kopfzahl überholen, während beide Religionen weiter wachsen. Wer „in 9 Jahren“ als feststehende Tatsache verkauft oder den weltweiten Vergleich mit einem Charakterverlust Europas gleichsetzt, geht weiter als die Studie.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Projektion ist ein Modell unter Annahmen, keine Prophetie. Wer aus einer Wenn-dann-Rechnung schon eine feststehende Zukunft macht, nimmt den Lesern die Möglichkeit, Unsicherheit und Bedingungen zu erkennen. Genau darin liegt die journalistische Pflicht: den Unterschied zwischen einer Rechnung und einer Tatsache nicht zu verwischen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Weltweite Kopfzahlen sind nicht dasselbe wie die religiöse Zusammensetzung eines einzelnen Landes. Wer den globalen Vergleich von Muslimen und Christen so erzählt, als würde daraus automatisch ein anderes Europa oder ein anderes Deutschland folgen, vermischt zwei Ebenen. Die Studie selbst trennt diese Ebenen – die Berichterstattung sollte das auch tun.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wachstum durch Geburten und eine junge Altersstruktur in bereits mehrheitlich muslimischen Ländern ist etwas anderes als eine kollektive Bekehrung oder eine kulturelle Überwältigung. Wer die Zahlen als Kampf zweier Blöcke inszeniert, legt in die Demografie eine Feindschaft, die die Forscher so nicht belegen. Nüchtern bleiben heißt nicht, Veränderungen zu verschweigen. Es heißt, sie nicht in ein Feindbild zu pressen.

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Quellen:

Pew Research Center: The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2020–2070 (Hauptbericht und Grafik zur weltweiten Projektion): https://www.pewresearch.org/religion/2026/11/18/the-future-of-world-religions-population-growth-projections-2020-2070/

Pew Research Center: The Future of Religion in Europe (Länderanteile, Wanderung und christliche Mehrheit in Europa): https://www.pewresearch.org/religion/2026/11/18/the-future-of-religion-in-europe/

Pew Research Center: The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050 (Vorgängerprojektion von 2015): https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/

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