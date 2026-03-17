PFEFFERSPRAY-ALARM IM SWINGERCLUB! MASKIERTE RÄUBER SCHLAGEN ZU – BETREIBER GEKNEBELT UND BEDROHT

Schock in Sprockhövel! Mitten auf dem Gelände eines bekannten Swingerclubs eskaliert ein brutaler Überfall: Drei maskierte Täter dringen in das Objekt ein und treffen dort auf das Betreiber-Paar, das nichtsahnend zurückkehrt. Als die Frau gemeinsam mit ihrem Hund ankommt, geraten die Eindringlinge offenbar in Panik – doch statt zu fliehen, setzen sie eiskalt Pfefferspray ein. Die Situation eskaliert innerhalb von Sekunden, das Paar wird attackiert und verletzt. Kurz darauf rasen die Täter in einem Fahrzeug mit Kölner Kennzeichen davon – zurück bleiben zwei geschockte Opfer und ein Tatort voller Chaos.

Nur wenig später geht der Notruf ein. Die Frau alarmiert die Polizei, Einsatzkräfte rücken mit mehreren Streifenwagen an. Auch ein Rettungswagen steht bereit, denn die Folgen des Überfalls sind deutlich sichtbar: Beide Betreiber sind verletzt, stehen unter Schock und müssen medizinisch versorgt werden. Sanitäter bringen sie ins Krankenhaus. Vor Ort sichern Ermittler Spuren, während Nachbarn und Schaulustige das Geschehen kaum fassen können. Die Idylle des abgelegenen Geländes ist plötzlich Schauplatz eines brutalen Verbrechens geworden.

Nach ersten Erkenntnissen gingen die Täter äußerst skrupellos vor. Der männliche Betreiber wurde mit einer Schusswaffe bedroht, gefesselt und hilflos zurückgelassen, während die Räuber den Club durchsuchten. Ob sie Beute machen konnten, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet mit Hochdruck nach den flüchtigen Tätern. Klar ist: Dieser Überfall hat tiefe Spuren hinterlassen – bei den Opfern und in einer ganzen Region, die nun auf Antworten wartet.

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