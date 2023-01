Pfizer-Führungskraft gibt Verbrechen gegen die Menschlichkeit, illegale Funktionsforschung und den Bau von Biowaffen offen zu

Jetzt, da die meisten Menschen sich der Tatsache bewusst zu sein scheinen, dass Covid eine Farce ist, ist der Drogenriese Pfizer damit beschäftigt, neue Wege zu finden, um die Welt mit seinen pharmazeutischen Sorceries zu täuschen.

Gewinne sind die oberste Priorität von Pfizer, und die einzige Möglichkeit, diese Gewinne am Laufen zu halten, besteht darin, dass die Menschen weiterhin die neuesten mRNA-„Booster“-Aufnahmen erhalten, die um die neuesten Covid–Stämme herum entwickelt werden, die Pfizer kundenspezifisch entwirft und veröffentlicht.

„Eines der Dinge, die wir erforschen, ist, warum mutieren wir es nicht einfach selbst [covid], damit wir neue Impfstoffe schaffen können, oder?“ nahm Pfizer-Manager Jordon Trishton Walker zu einem verdeckten Project Veritas-Reporter auf.

Walker, ein weiblicher Mitarbeiter bei Pfizer, der Forschung und Entwicklung (F&E), strategische Operationen und wissenschaftliche Planung von mRNA beaufsichtigt, enthüllte, dass das Unternehmen Covid absichtlich mit einem modifizierten Funktionsgewinn namens „gerichtete Evolution“ manipuliert.

„Also müssen wir das tun“, sagte Walker. „Wenn wir das jedoch tun, besteht die Gefahr, wie Sie sich vorstellen können – niemand möchte, dass ein Pharmaunternehmen f***ing Viren mutiert.“ (Verwandt: Das gesamte Geschäftsmodell von Pfizer konzentriert sich auf die Schaffung der Krankheit, um die „Heilung“ zu verkaufen.)

Sehen Sie sich das Video unten an:

Pfizer infiziert Affen absichtlich mit Covid, so dass sie sich ständig mit neuen „Varianten“ neu infizieren

Da jeder, der wollte oder gezwungen war, für die früheren Covid-Stämme gestolgt zu werden, dies bereits getan hat, muss Pfizer neue Stämme entwickeln, um seine Gewinnströme maximal am Laufen zu halten.

Walker sagte dem Undercover-Reporter, dass die Art und Weise, wie das Unternehmen dies tut, darin besteht, „das Virus in Affen zu stecken“, die sich weiterhin „ander infizieren“, damit Pfizer „Serienproben von ihnen sammeln“ kann.

„Sie müssen sehr kontrolliert sein, um sicherzustellen, dass dieses Virus [Covid], das Sie mutieren, nicht etwas schafft, das einfach überall hingeht“, sagte Walker. „Was, vermute ich, die Art und Weise ist, wie das Virus in Wuhan begann, um ehrlich zu sein. Es macht keinen Sinn, dass dieses Virus aus dem Nichts aufgetaucht ist. Es sind Bullen“.

Im Moment, so Walker, gab Pfizer zu, ist dabei, diesen absichtlichen Covid-Mutationsprozess zu „optimieren“, damit er weiterhin neue mRNA-Injektionen – wahrscheinlich für immer – erzeugen kann, die die Menschen genau wie saisonale Grippeimpfungen einnehmen werden.

„Nach dem, was ich gehört habe, ist, dass sie [Pfizer-Wissenschaftler] es optimieren [Covid-Mutationsprozess], aber sie gehen langsam voran, weil alle sehr vorsichtig sind – offensichtlich wollen sie es nicht zu sehr beschleunigen“, enthüllte Walker.

„Ich denke, sie versuchen auch nur, es als explorative Sache zu tun, weil Sie offensichtlich nicht dafür werben wollen, dass Sie zukünftige Mutationen herausfinden.“

Auf die Frage, ob dieser Prozess einen illegalen Gewinn an Funktionsforschung beinhaltet, erklärte Walker zunächst nein, beschrieb aber einen Prozess, der in der Tat eine modifizierte Form des illegalen Gewinns an Funktionsforschung ist.

„Wir können diese ausgewählten Strukturmutationen durchführen, um sie stärker zu machen“, erklärte Walker und fügte hinzu, dass „Sie keine Funktionsforschung mit Viren durchführen sollten“, weshalb Pfizer es stattdessen als „gerichtete Evolution“ bezeichnet.

Wenn das alles wie ein Schläger klingt, liegt das daran, dass es so ist. Und der Grund, warum es passieren darf, ist die „Drehtür“ – Walkers Worte – zwischen Regierung und Industrie.

„In der Pharmaindustrie werden alle Menschen, die unsere Medikamente überprüfen – schließlich werden die meisten von ihnen für Pharmaunternehmen arbeiten“, sagte Walker. „Und im Militär arbeiten Verteidigungsregierungsbeamte schließlich danach für Verteidigungsunternehmen.“

Sehen Sie sich unbedingt das vollständige Undercover-Interview mit Walker auf Brighteon.com an.

Weitere verwandte Nachrichten finden Sie auf ChemicalViolence.com.

Quellen für diesen Artikel sind:

ProjektVeritas.com

NaturalNews.com

Brighteon.com

newstarget.com