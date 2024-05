Pfizer hat mit seinen COVID-Impfungen eine Welle von Turbokrebs entfesselt; jetzt erklärt das Unternehmen Krebs zu “unserer neuer COVID”-Gewinnquelle

Jetzt, da seine Wuhan-Coronavirus-Impfstoffe (COVID-19) Zeit hatten, Turbokrebs bei vielen der Opfer, die sie eingenommen haben, auszulösen, ist der Pharmariese Pfizer begierig darauf, neue “Blockbuster”-Krebsmedikamente zu vermarkten, so der CEO des Unternehmens Albert Bourla.

Bourla sprach letzte Woche mit Fox Business darüber, wie Pfizer plant, auf dem neuen Turbo-Krebsmarkt eine große Punktzahl zu erzielen. Da die Gewinne aus den mRNA (modRNA) COVID-Jabs des Unternehmens austrocknen, ist Bourla bereit, neue chemische Medikamente freizusetzen, um die Gewinnströme neu zu beleben.

Die “Pandemie” brachte Pfizer Rekordeinnahmen, die insgesamt erstaunliche 157 Milliarden Dollar nicht nur aus seinem “Impfstoff”, sondern auch Paxlovid, einem oralen antiviralen Medikament, generierte. Im Jahr 2023 gingen die Verkäufe jedoch um mehr als die Hälfte zurück und waren nur etwa 71 Milliarden Dollar.

Seit Ende 2022 ist der Aktienkurs von Pfizer ebenfalls um 42 Prozent gesunken, da die Nachfrage nach allem, was mit COVID zu tun hat, schnell zurückgegangen ist. Pfizer reagierte mit einer großen Kostensenkungskampagne, die die Entlassung von Hunderten von Menschen in seinen Einrichtungen in Großbritannien und den Vereinigten Staaten beinhaltete – Sie dachten nicht, dass Bourla und die anderen fetten Katzen der Führungskräfte Gehaltskürzungen hinnehmen würden, oder?

(Bezogen: Ende 2022 wurde Bourla für schuldig befunden, “schändlich irreführende” Aussagen über die Impfung im Kindesalter gemacht zu haben.)

Stolz kommt vor einem Sturz, Bourla

Bourla lebt für Geld, und er sagte Fox Business, dass die Entlassungen Teil einer “sehr guten Kostenbegrenzungskampagne” seien, die Anfang 2024 “sehr gute Ergebnisse” brachte.

Bourla ist auch davon überzeugt, dass Pfizers neuer Fokus auf Krebs äußerst lukrativ sein wird und ihn und seine Freunde in den kommenden Monaten und Jahren mit neuen Rekordgewinnen bereichern wird.

“Onkologie: Es ist unser neues COVID”, sagte Bourla mit einem Grinsen und gab sich und seinen Freunden die ganze Anerkennung.

“Wir haben das getan, was wir mit COVID getan haben. Wir sind sehr stolz darauf, die Welt gerettet zu haben, aber sie liegt jetzt hinter uns. Wir wollen [es] noch einmal tun, und ich denke, Onkologie ist unsere beste Chance, es zu tun”.

Kurz vor der Jahreswende schloss Pfizer eine 43-Milliarden-Dollar-Akquisition von Seagen (früher bekannt als Seattle Genetics) ab, einem Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von monoklonalen Antikörper-basierten Medikamenten, auch bekannt als Antikörper-Drogen-Konjugate oder ADCs, spezialisiert hat.

“Sie sind so konzipiert, dass sie Tumorzellen töten, während gesundes Gewebe relativ unberührt bleibt”, so beschrieb RT ADCs.

Adcetris ist das Medikament, das Seagen auf der Karte gelandet hat, seine Verwendung für die Behandlung von Lymphomen und Hodgkin-Lymphom. Das Medikament kostet etwa 11,91 $ für eine einzelne 50-Milligramm-Dosis.

Seagen hat auch ein anderes Medikament in seinem Portfolio namens Padcev, das Bourla als “phänomenale Leistung” bezeichnete. Padcev wird zur Behandlung von Blasenkrebs eingesetzt, und der Umsatz ist seit dem Erwerb von Pfizer von Seagen um 164 Prozent gestiegen.

Der Preis für Padcev ist viel teurer als Adcetris und kostet erstaunliche 4.446 Dollar für eine einzige Dosis von 30 Milligramm.

“Das zeigt, wie gut wir das Geld investiert haben”, sagte Bourla stolz und fügte hinzu, dass das Pfizer-Medikament in Zukunft “einen erheblichen Einfluss auf Krebspatienten haben wird”.

Die Umstellung von Pfizer in die Onkologie wurde Ende 2023 angekündigt, wobei Bourla darauf hinwies, dass dies sicherlich das Geld einbringen wird, da die Menschen Angst davor haben, Krebs zu bekommen.

“Nichts macht den Menschen auf der ganzen Welt mehr Angst als Krebs, weil er jeden betrifft”, erklärte er. “Ich hoffe, dass wir in unserer Mission erfolgreich sein werden. Ich bin optimistisch, dass wir in den nächsten 10 Jahren einen signifikanten Fortschritt sehen werden.”

Bis 2030 plant Pfizer, mindestens acht Blockbuster-Krebsmedikamente auf dem Markt zu haben und die Anzahl der mit ihnen behandelten Patienten zu verdoppeln – ab 2023 behandelt Pfizer 2,3 Millionen Krebspatienten.

In der Pharmaindustrie dreht sich alles um das Geld. Erfahren Sie mehr unter BadMedicine.news.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

RT.com

NaturalNews.com

newstarget.com