Pfizer steht vor einem Rechtsstreit über die Falschdarstellung der Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs und der Zensurbemühungen

Texas AG Ken Paxton legt Berufung gegen eine abgewiesene Klage ein, in der Pfizer beschuldigt wird, die Öffentlichkeit über die Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs in die Irre zu führen und sich zu verschwören, um Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Kansas schließt sich Texas mit einer ähnlichen Klage an, in der behauptet wird, Pfizer habe Sicherheitsrisiken verschwiegen und 75 Milliarden Dollar verdient, während er den Impfstoff falsch dargestellt hat.

In den Klagen wird behauptet, Pfizer habe die Wirksamkeitsrate von 95 % des Impfstoffs falsch dargestellt und Daten zu unerwünschten Ereignissen unterdrückt, einschließlich Risiken wie Myokarditis und gescheiterten Schwangerschaften.

Pfizer bestreitet Vorwürfe und erklärt, dass seine Impfstoffansprüche „genau und wissenschaftlich fundiert“ seien.

Die Fälle könnten Präzedenzfälle für die Rechenschaftspflicht und Transparenz von Unternehmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit schaffen.

Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, verdoppelt seinen Kampf, um Pfizer für irreführende Praktiken im Zusammenhang mit seinem COVID-19-Impfstoff zur Rechenschaft zu ziehen. In einem hochkarätigen Rechtsstreit hat Paxton Berufung eingelegt, nachdem ein Bundesbezirksrichter seine Klage gegen den Pharmariesen im Dezember 2024 abgewiesen hatte. In der Klage wird behauptet, Pfizer habe die Öffentlichkeit über die Wirksamkeit des Impfstoffs in die Irre geführt, Kritik unterdrückt und sich mit Social-Media-Plattformen verschworen hat, um Meinungsversverschiedenheiten zum Schweigen zu bringen. Kansas hat sich dem Kampf auch mit einer ähnlichen Klage angeschlossen und Pfizer beschuldigt, kritische Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten zu verbergen.

Der Fall unterstreicht die zunehmende Kontrolle der Rolle von Pfizer während der Pandemie, insbesondere seine Behauptungen über die Fähigkeit des Impfstoffs, die Übertragung zu verhindern, und seine Bemühungen, den öffentlichen Diskurs zu unterdrücken. Während sich die Rechtsstreitigkeiten entfalten, stehen Fragen der Transparenz, der Rechenschaftspflicht der Unternehmen und des Gleichgewichts zwischen öffentlicher Gesundheit und der Meinungsfreiheit weiterhin im Vordergrund.

Pfizers angebliche Falschdarstellung der Impfstoffwirksamkeit

Im Mittelpunkt von Paxtons Klage steht die Behauptung, Pfizer habe die Wirksamkeit seines COVID-19-Impfstoffs falsch dargestellt, insbesondere seine viel zitierte Wirksamkeitsrate von 95 %. Der Klage zufolge basierte diese Zahl auf der „relativen Risikoreduktion“ aus der ersten zweimonatigen klinischen Studie von Pfizer, eine Metrik, die die FDA als irreführend kritisiert hat. In der Klage wird argumentiert, dass Pfizer wusste, dass der Schutz des Impfstoffs im Laufe der Zeit nachgelassen hat und die Übertragung nicht verhindern konnte, ihn aber weiterhin als dauerhafte Lösung vermarktet.

„Pfizer hat wiederholt und wissentlich die Wirksamkeit und Sicherheit ihres COVID-19-Impfstoffs falsch dargestellt und die Amerikaner unter Druck gesetzt, den Schuss zu nehmen, ohne die Risiken vollständig zu kennen“, sagte Paxton in einer Erklärung. „Als die Verbraucher die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs in Frage stellten, versuchte Pfizer, sie zum Schweigen zu bringen – indem sie den Gewinn über die Wahrheit stellte.“

Die Klage zeigt auch, wie Pfizer sich angeblich mit Social-Media-Plattformen verschworen hat, um Kritik am Impfstoff als „Fehlinformation“ zu bezeichnen und abweichende Stimmen effektiv zu zensieren. Dies, argumentiert Paxton, war Teil einer umfassenderen Anstrengung, die finanziellen Interessen des Unternehmens zu schützen, anstatt die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Kansas schließt sich dem Kampf gegen Pfizer an

Texas ist in seinem Rechtsstreit nicht allein. Der Generalstaatsanwalt von Kansas, Kris Kobach, hat eine ähnliche Klage eingereicht und Pfizer beschuldigt, gegen die Verbraucherschutzgesetze des Staates verstoßen zu haben. Die 69-seitige Beschwerde behauptet, dass Pfizer kritische Sicherheitsinformationen, einschließlich der Risiken von Myokarditis, Perikarditis und gescheiterten Schwangerschaften, verborgen hat und gleichzeitig über zwei Jahre einen Rekordumsatz von 75 Milliarden Dollar erzielt hat.

„Pfizer muss zur Rechenschaft gezogen werden, weil es die Vorteile seines COVID-19-Impfstoffs falsch dargestellt hat und gleichzeitig die Wahrheit über die Sicherheitsrisiken, die schwindenden Wirksamkeit und die Unfähigkeit, die Übertragung zu verhindern, verschleiert und unterdrückt“, heißt es in der Klage in Kansas.

Beide Klagen werfen Bedenken hinsichtlich der Transparenz von Pfizer auf, insbesondere über den Umgang mit Daten zu unerwünschten Ereignissen. Kansas behauptet, Pfizer habe eine separate Datenbank mit unerwünschten Ereignissen unterhalten, die nicht öffentlich offengelegt wurde, was Fragen darüber aufwirft, was das Unternehmen wann wusste.

Pfizer hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, dass seine Darstellungen über den Impfstoff „genau und wissenschaftlich fundiert“ seien.

Trotz der Abweisung von Paxtons erster Klage bleibt der Generalstaatsanwalt von Texas unbeschreiden. „Ich werde nicht aufhören, bis Pfizer dafür zur Rechenschaft gezogen wird, dass es seinen COVID-19-Impfstoff trügerisch auf Verbraucher gedrängt hat“, versprach er.

Während die Rechtsstreitigkeiten weitergehen, könnten die Fälle wichtige Präzedenzfälle für die Rechenschaftspflicht von Unternehmen und die Transparenz der öffentlichen Gesundheit schaffen. Für Millionen von Amerikanern, die dem Impfstoff von Pfizer vertrauten, könnten die Ergebnisse dieser Klagen lang erwartete Antworten bieten – und möglicherweise Gerechtigkeit.

