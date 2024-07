Pfizer testete den mRNA-Impfstoff an Säuglingen – und das Ergebnis ist schrecklich: Nur ein Prozent der Babies schaffte es bis zum Ende! (+ Videos)

Niki Vogt auf Telegram folgen

von Niki Vogt

Je mehr man nachsucht und bohrt, umso mehr grausame und unglaubliche Dinge rund um die Impfung kommen heraus. Man kann es kaum fassen, dass Pfizer seinen hochgefährlichen mRNA-Impfsoff an wehrlosen Säuglingen und Kleinkindern ausprobiert hat. Dass man davon lange nichts hörte, hat seinen Grund: Nur unter ein Prozent der Kleinchen hielten bis zum Ende der Studie durch! Nur ein Prozent!

Eine Gruppe von 344 Babies ab sechs Monaten und Kleinkindern bis zu vier Jahren wurde innerhalb des Zeitraums von elf Wochen dreimal mit dem Impfstoff Comirnaty von Pfizer geimpft. Nur 3 Babies davon erreichten das Ende der Studie. Die Frau, die das in den Staaten schon 2022 veröffentlicht hatte, heißt Karen Kingston. Sie ist eine medizinisch-juristische Beraterin und eine Biotechnische Analystin mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf diesem Feld. Sie ist eine International anerkannte Expertin für Schäden durch biologische Wirkungen, die von mRNA-Technologie verursacht werden. Also DIE Expertin auf diesem Gebiet. Mehr über Karen Kingston ist hier auf ihrer Substack-Seite zu erfahren .

„Das war Massenmord an Babies und Kleinkindern“

Unter dem Titel „Was ist mit ihren Babies passiert?“ schreibt sie am 6. Mai (Übersetzung durch mich):

„In der Baby- und Kleinkindstudie von Pfizer gab es eine Untergruppe von 344 Babys. Nur 3 Babys (weniger als 1 %) schafften es bis zum Ende der Studie. Die mRNA-Injektionen von Pfizer sind für Babys nicht sicher. Sie sind tödlich.“

Im Juli 2022 fing ich an, von meiner Analyse der Daten zu berichten, die ich aus den Phase-3-Studien von Pfizer mit Babys und Kleinkindern im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren gewonnen habe. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch mit Seele diese kriminellen Experimente an unschuldigen Babys und Kleinkindern überhaupt durchführen konnte.

Die von Pfizer bei der FDA eingereichten Daten dokumentieren, dass einige der Babys und Kleinkinder Fieber von über 40 Grad Celsius, Krampfanfälle (mit Augenrollen), Zuckungen und Anfälle von mehr als fünf Minuten Dauer sowie mehrere Anfälle pro Tag – manchmal ein Dutzend oder mehr – erlitten haben. Außerdem traten bei den Babys und Kleinkindern, denen mRNA-Nanopartikel injiziert wurden, durch ein EEG bestätigte Hirnschäden auf, Hypotonie (schlaffes, „lebloses“ Baby) und Liss-Enzephalie („genetisch bedingte“ Hirnfehlbildung, gekennzeichnet durch das Fehlen von Windungen/Falten).

Dies war Massenmord an Babys und Kleinkindern unter dem Deckmantel einer „klinischen Studie der FDA“. Pfizer handelte außerhalb seines Vertrags und außerhalb der Gesetze, die die US-Biopharmaindustrie regeln. Pfizer wird für die Verbrechen, die es begangen hat, durch kein US-Gesetz geschützt, egal, was vielen erzählt wurde.“

Sie sagt hier, das die Babies zum größten Teil gestorben oder irreparabel geschädigt sind.: „The babies, they died“ – die Babies, sie sind gestorben! Und trotz der Totalkatastrophe hieß es: „Die Impfung ist sicher für Babies und Kleinkinder“

Illegale Versuchsreihen an Waisenkindern?

Einem fühlenden und denkenden Menschen drängt sich sofort die Frage auf: „Welche Eltern geben ihr Baby oder Kleinkind als Versuchskaninchen in die Hände der Pharmaindustrie???“

Darauf gibt es anscheinend mehrere Antworten.

Eine davon ist, dass die Gruppe „Children’s Health Defense“ um Robert F. Kennedy Junior (die natürlich nur Desinformation betreibt) berichtete, dass polnische Informanten behauptet haben, Pfizer habe seit dem Juni 2021 Versuche an gesunden Babies im Alter von drei und sechs Monaten bis zu 11 Jahren durchgeführt habe. Eine Gruppe von Anwälten, Medizinern und Aktivisten traf am 2. Oktober in Warschau mit Mitgliedern des polnischen Parlaments und des Senats, um das Thema zu erörtern: Medizinische Tests an Kindern und Säuglingen – medizinische, rechtliche und ethische Fragen”. Diese sollen, laut einer britischen Internetseite , in „acht kleinen Privatkliniken und privaten Versuchs- und Forschungszentren“ durchgeführt worden sein.

Es soll auch Hinweise auf solche Versuche in Israel, Finnland und den USA gegeben haben. Es bestehe der Verdacht, dass diese Kinder in Waisenhäusern und Pflegeheimen untergebracht waren, wie es auch bei anderen Impfstoffversuchen in der Vergangenheit der Fall war. Für derartige Versuche sei eine gerichtliche Genehmigung erforderlich, die jedoch nicht vorgelegen habe.

Die Impfung tötete Babies im Mutterleib

Aber auch Schwangere, die sich impfen ließen in dem Glauben, sich und das Kind in ihrem Bauch zu schützen, mussten erleben, dass ihr ungeborenes Kind in ihnen nach der Impfung einfach starb. Im Januar 2022 ging eine australische Mutter an die Öffentlichkeit und erzählte ihre Geschichte. Ihr ungeborenes Töchterchen Isabella starb fünf Tage nach der der Pfizer-mRNA-Spritze. Das berichtet die Mutter Stephanie Whitmore i n einem Video, das unter diesem Link zu sehen war, aber nicht mehr aufgerufen werden kann. Stephanie war vollkommen davon überzeugt, das richtige zu tun.

Das Baby in ihrem Bauch war völlig gesund und kurz vor der Geburt. Dann bemerkte Stephanie, dass sich die kleine Isabella nicht mehr bewegte und ging in die Klinik, um zu überprüfen, ob etwas nicht in Ordnung sein könnte. Und es zeigte sich, dass das kleine Herz noch schlug, aber Isabella einen Blutgerinnsel im Gehirn hatte. Dann bekam die kleine noch eine Blutung im Gehirn und dann blieb ihr Herz stehen. „Die Totgeburt meiner Tochter war eines der traumatischsten Erlebnisse in meinem Leben, und ich würde das niemandem wünschen“, schrieb Stephanie Whitmore.

Blutungsstörungen bei Säuglingen geimpfter Mütter sowie bei Säuglingen, die COVID-Impfungen erhalten haben, werden in Tausenden von VAERS-Berichten beschrieben , darunter 2.177 Berichte über Todesfälle nach COVID-Impfungen. In einem der VAERS-Berichte wird ein fünf Monate altes, gestilltes Baby beschrieben, das an einer seltenen Autoimmunblutungsstörung, der thrombotischen thrombozytopenischen Purpura (TTP), starb, nachdem es am Tag nach der COVID-Impfung seiner Mutter einen Ausschlag entwickelt hatte.

Ungeborene entwickeln bereit Krebs im Mutterleib

Ungeborene sollen Berichten zufolge bereits im Mutterleib Krebs entwickelt haben:

Juni 2021 – Sadie Sheppard erhielt ihre COVID-Impfung im zweiten Trimester, und ihr Baby entwickelte einen Hirntumor und starb mit 2 Tagen.

“Anya entwickelte rasch einen bösartigen Hirntumor im Mutterleib (vermutlich in der 30./32. Woche), der sich so schnell entwickelte und meine Organe auf so gefährliche Weise verschob, dass mein Kaiserschnitt von über 30 Ärzten, Chirurgen und Technikern durchgeführt wurde.”

“Ich habe meine COVID-Impfung im 2. Trimester erhalten, und mein Baby hat Hirnkrebs entwickelt. Ich bin mir nicht sicher, ob es Verbindungen gibt, und meine Betreuer haben behauptet, dass es keine Verbindungen gibt. Aber mein Verstand kann nicht anders, als sich zu fragen.”

Ihr Baby Anya lebte 2 Tage und starb am 16. Juni 2021.

Und immer noch hieß es von Pfizer: Die Impfung ist sicher für Babies und Kleinkinder.

Aggressive Werbung für die Impfung in der Schwangerschaft – trotz der Tragödien

Auf dieses Ergebnis hin empfahl das Gremium der FDA (Food and Drug Agency) im Juni 2023 die neue mRNA-Impfung für gesunde Säuglinge. Nach Angaben von Pfizer werde die Impfung Säuglinge und Kleinkinder bis zu zwei Jahren vor den (respiratorischen) Lungen-Problemen einer Covid-Infektion schützen.

Die bekannte US-amerikanische Autorin und Aktivistin Naomi Wolf, natürlich im Mainstream als Verschwörungstheoretikerin gebrandmarkt, hat sich ebenfalls um dieses Thema gekümmert. Sie berichtet noch im August 2023, dass es daher immer noch Ärzte gibt, die Schwangeren dazu raten, sich und ihr Kind mit der mRNA-Injektion gegen Covid zu schützen. Naomi Wolf befragte Hebammen, die ihr erzählten, was sie nun ständig bei den Schwangeren und den Geburten sehen müssen: Fötale Missbildungen, chromosomale Fehlbildungen, Frühgeburten, Babys, die nicht atmen können. Die Zahl der Todesfälle bei Müttern und Kindern nach dieser MRNA-Injektion, die wirklich die Plazenta angreift, sei um 40 % gestiegen.

Das Video unten zeigt eingangs, wie aggressiv für diese Impfung in der Schwangerschaft geworben wurde. Dann aber kommt Naomi Wolf zu Wort und sagt:

Übersetzung:

„Dr. Thorpe wiederholte in meinem Interview mit ihm, was unabhängige Hebammen, die ich zuvor interviewt hatte, gesagt hatten: fötale Missbildungen, chromosomale Fehlbildungen, Frühgeburten, Babys, die nicht atmen können. Er habe noch nie so schreckliche Ergebnisse für Mütter und Babys gesehen. Und wie ich schon sagte, ist die Zahl der Todesfälle bei Müttern und Kindern nach dieser MRNA-Injektion, die wirklich die Plazenta angreift, um 40 % gestiegen. Wir haben es hier also mit absoluten Verbrechern zu tun, die die Behandlung und Pflege der schwächsten Bevölkerungsgruppe, nämlich der schwangeren Frauen, übernommen haben. Und wenn man schwanger ist, vertraut man seinem Geburtshelfer. Man vertraut seinem Gynäkologen. Man tut, was sie einem sagen. Man hat Angst, nicht das zu tun, was sie einem sagen. Sie sind durch und durch dazu angehalten, schwangere Frauen zu belügen und zu einfach weiter zu lügen, und zwar auf eine Art und Weise, von der wir aus den Pfizer-Dokumenten wissen, dass sie Babys tötet.“