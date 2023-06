Pfizers Partner BioNTech steht in Deutschland vor LAWSUIT wegen “angeblichen Schadens”, der durch seine COVID-19-Impfstoffe verursacht wurde

Der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech, der sich mit Pfizer zusammengetan hat, um einen mRNA-Impfstoff gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) zu entwickeln, steht nun vor einer Klage wegen des angeblichen Schadens seiner Injektion.

Laut der Epoch Times verklagte eine Frau in Deutschland das in Mainz ansässige Unternehmen wegen Körperverletzung, die angeblich aus der Injektion des COVID-19-Impfstoffs resultierten. Der anonyme Kläger litt angeblich nach der Impfung an geschwollenen Extremitäten, Müdigkeit, Schlafstörungen und Schmerzen im Oberkörper. Sie fordert 150.000 € (162.120 $) an Schäden für Körperverletzung sowie Entschädigung für nicht spezifizierte Sachschäden.

Die erste Anhörung in dem Fall fand am 12. Juni vor einem Landgericht in der norddeutschen Stadt Hamburg statt. Reuters wies darauf hin, dass “es nicht klar ist, wer die Rechtskosten oder die Entschädigung zahlen würde, wenn der Kläger den Fall gewinnt”.

Tobias Ulbrich, Anwalt des Klägers, sagte dem Outlet, er wolle eine Bewertung der Behörden in Deutschland und der Europäischen Union anfechten, die zeigt, dass sein mRNA-Impfstoff ein positives Risiko-Nutzen-Profil gezeigt hat. (Verwandt: Anwälte sagen, dass Pfizer und BioNTech trotz vollständiger Impfstoffgenehmigung immer noch immun gegen Klagen sind.)

“Viele COVID-Impfopfer leiden unter verschiedenen Symptomen wie Schmerzen, Angstzuständen, Muskelschwäche, Müdigkeit und vielen anderen”, erklärte Ulrich auf der Website seiner Anwaltskanzlei Rogert & Ulbrich. “Für einige Menschen sind diese Symptome so schwerwiegend, dass sie nicht mehr arbeiten und behindert werden können”.

In der Zwischenzeit wies BioNTech den Fall ab und bestand darauf, dass es ohne Verdienst war. Es hieß: “Das positive Nutzen-Risiko-Profil [des Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs] bleibt positiv, und das Sicherheitsprofil ist gut charakterisiert”.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) bestand kürzlich in einem Medienbriefing darauf, dass COVID-19-Impfstoffe von Vorteil seien, und fügte hinzu, dass die Injektionen schätzungsweise fast 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt gerettet hätten. Es gab dennoch zu, dass der Pfizer-BioNTech mRNA-Impfstoff das Risiko einer Herzentzündung birgt, insbesondere bei jungen Männern. Unter Berufung auf Zahlen der EMA sagte Reuters, dass bis Mai 2023 1,7 Millionen Berichte über vermutete Nebenwirkungen nach der COVID-19-Impfung gemeldet wurden.

Familie von Pfizer COVID-19-Impfstoff Mordopfer verklagt Biden Admin

Die Klage der deutschen Frau spiegelt eine ähnliche Klage der Familie Watts gegen die Biden-Administration wider. Die Familie verklagte die USA. Verteidigungsministerium (DoD) für “vorsätzliches Fehlverhalten” durch ihre Förderung der COVID-19-Impfstoffe. Dieselben Impfstoffe töteten den 24-jährigen College-Studenten George Watts Jr. im Oktober 2021.

Laut der Klage der Familie, die am 31. Mai in den USA eingereicht wurde Das DoD, das Bezirksgericht für den District of Columbia, förderte fälschlicherweise die COVID-19-Impfung, indem es wiederholt behauptete, dass die verfügbaren Impfstoffe “sicher und wirksam” seien. In der Schadensersatzklage wurde auch darauf hingewiesen, dass das Verteidigungsministerium “Millionen von Amerikanern, darunter auch Herrn Watts, in seinem medizinischen Experiment – das größte in der modernen Geschichte – zu menschlichen Subjekten gemacht hat”.

Watts erhielt zwei Dosen des Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs als College, an dem er die vorgeschriebene Impfung für den Präsenzunterricht besuchte. Er erhielt beide Dosen im August und September 2021 und hatte nach den Injektionen Nebenwirkungen. Der College-Student brach am 27. Oktober 2021 plötzlich zusammen und wurde bei seiner Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt.

Pathologe Dr. Robert Stoppacher führte eine Autopsie an Watts’ Körper durch und stellte fest, dass der College-Student an einer “COVID-19-Impfstoff-bedingten Myokarditis” gestorben ist. Der in Kalifornien ansässige Arzt Dr. Sanjay Verma stimmte dem Ergebnis zu, nachdem er die Dokumente zu Watts’ Fall überprüft hatte.

Rechtsanwalt Ray Flores, ein Anwalt, der die Familie Watts vertritt, sagte der Epoch Times in einer E-Mail: “Das Verhalten von DoD und der Schaden, der in den vier Ecken der Klage behauptet wurde, spricht für sich. Ich habe keinen weiteren Kommentar, außer zu sagen: “Meine einzige Pflicht ist es, mich für meinen Mandanten einzusetzen”. Wenn das DoD ein Vergleichsangebot unterbreitet, werde ich sehen, ob es in Betracht gezogen wird.”

Das Verteidigungsministerium, das Justizministerium und Pfizer reagierten alle nicht auf Anfragen der Epoch Times um Stellungnahme.

