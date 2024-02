Pforzheim – Polizeieinsatz nach Angriff mit Messer auf zwei Schüler (18,19)!

Am Dienstagmittag ist es an einer Schule in der Westlichen-Karl-Friedrich-Straße zu einem mutmaßlichen Angriff zweier Personen gegen zwei Schüler gekommen. Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich die beiden Geschädigten gegen 14.30 Uhr zusammen mit weiteren Personen auf einer Bank in der Schule auf, als ein 18-jähriger Tatverdächtiger, gemeinsam mit einem 19-Jährigen, die Schule betreten und im weiteren Verlauf mit dem Messer auf die beiden Geschädigten eingestochen haben soll. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten in der Folge zunächst in unbekannte Richtung flüchten. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen zwischenzeitlich vorläufig festgenommen werden.

Die beiden schwer verletzten Schüler wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zum Hintergrund der Tat, dauern aktuell weiter an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 / 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Polizeipräsidium Pforzheim