PFUI, TEUFEL! Sex-Täter im Polizeidienst kassiert fette Staats-Kohle!

DIESER SKANDAL MACHT EINFACH NUR WÜTEND!

Ein gestandener Ordnungshüter, der eigentlich für Recht und Gesetz sorgen sollte, wird zum schlimmsten Albtraum eines jungen Mädchens. Mitten in der Nacht lockt der Streifenpolizist die völlig harmlose Jugendliche auf einen dunklen Parkplatz vor einem Supermarkt. Das Opfer vertraut der Uniform, ahnt nicht, dass der Mann im Dienstwagen böse Absichten hegt. Dort angekommen, nutzt der Beamte seine Machtposition schamlos aus und vergeht sich auf abscheuliche Weise an der Minderjährigen. Während das Mädchen für sein Leben gezeichnet ist, zeigt das System nun sein hässlichstes Gesicht: Der Täter kommt finanziell ungeschoren davon!

DER DREISTE PENSIONS-TRICK!

Es ist ein Schlag ins Gesicht für jedes Opfer von Gewalt. Obwohl die Ermittlungen gegen den Sittenstrolch bereits auf Hochtouren liefen und das Urteil kurz bevorstand, wurde der kriminelle Polizist mit Mitte fünfzig klammheimlich in den Ruhestand verabschiedet. Das bittere Ergebnis dieser Behörden-Posse: Da der Mann zum Zeitpunkt seiner Verurteilung offiziell bereits Pensionär war, behält er seine vollen Bezüge. Monat für Monat fließt nun das Steuergeld der Bürger auf das Konto des Mannes, der das Vertrauen der Öffentlichkeit so dreckig missbraucht hat. Ein goldener Handschlag für ein Verbrechen, das fassungslos macht!

GERECHTIGKEIT SIEHT ANDERS AUS!

Während die junge Frau versucht, die Scherben ihres Lebens zusammenzusetzen, genießt der verurteilte Ex-Beamte nun sein Leben ohne Geldsorgen. Die Empörung in der Bevölkerung ist riesig, denn es scheint, als hätte die Bürokratie hier dem Täter den Rücken gestärkt. Dass ein Beamter, der eine Siebzehnjährige unter dem Vorwand einer Diensthandlung in die Falle lockt, nun von eben jenem Staat lebenslang alimentiert wird, ist ein unerträglicher Zustand. Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass das Dienstrecht dringen reformiert gehört, damit solche Sittenstrolche nicht noch für ihre Taten mit einer Luxus-Rente belohnt werden!

