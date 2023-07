Pfungstadt: Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete Mehrere Personen verletzt

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Sonntagabend (30.07.) gegen 21:45 Uhr in der Christian-Meid-Straße. Zwei Personengruppen gerieten aus bislang ungeklärten Gründen in Streit, der sich im weiteren Verlauf zu einer handfesten Auseinandersetzung unter Einsatz von Hieb- und Stichwaffen entwickelte. Durch den Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen konnten die streitenden Parteien getrennt und die Gemüter beruhigt werden. Insgesamt erlitten sechs Personen Verletzungen leichterer Art im Kopf- oder Schulterbereich. Sie wurden durch die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte vor Ort versorgt. Drei von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Zwei der Verletzten, 28 und 29 Jahre alte Männer, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.