+++ PHILOSOPHEN-ATTACKE! „TAUBE NUSS“ – SLOTTERDIJK ZERLEGT SCHOLZ UND STICHELT GEGEN MACRON! +++

Berlin/Paris – Wenn dieser Mann spricht, zittern selbst die Mächtigen! Philosoph Peter Sloterdijk teilt wieder gnadenlos aus und nimmt diesmal den ehemaligen Kanzler Olaf Scholz ins Visier. Mit scharfer Zunge und ohne jede Schonung verpasst er dem SPD-Politiker ein vernichtendes Etikett – und sorgt damit für politischen Zündstoff zwischen Berlin und Paris. Sloterdijk ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, doch dieser Angriff trifft mitten ins Herz der politischen Elite. Schon zuvor hatte er Größen wie Angela Merkel, Wladimir Putin und Donald Trump ins Visier genommen – jetzt folgt der nächste Schlag gegen die deutsche Regierungsspitze vergangener Jahre.

Im Fokus seiner Kritik steht auch das angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich. Besonders die Dynamik zwischen Emmanuel Macron und den deutschen Kanzlern beschreibt der Denker als ein regelrechtes Spannungsfeld. Während Macron als treibende Kraft wahrgenommen wird, wirft Sloterdijk seinen deutschen Gegenübern mangelnde Entschlossenheit vor. Vor allem Angela Merkel habe wichtige Impulse aus Paris nicht aufgenommen, so seine Analyse. Und bei Olaf Scholz geht der Philosoph noch weiter: Er zeichnet das Bild eines Kanzlers, der seinem französischen Partner nicht gewachsen gewesen sei. Beobachter erinnern sich ohnehin an zahlreiche Differenzen zwischen beiden Staaten – von sicherheitspolitischen Fragen bis hin zu Energie- und Ukraine-Themen. Selbst symbolische Gesten wie gemeinsame Treffen wirkten oft kühl und distanziert.

Sloterdijk bleibt damit seiner Linie treu: provokant, zugespitzt und immer mitten in der politischen Debatte. Der einflussreiche Intellektuelle, der seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Denkern Deutschlands zählt, mischt sich regelmäßig in aktuelle Themen ein – und sorgt dabei immer wieder für Aufsehen. Währenddessen kündigt Olaf Scholz seine eigenen Memoiren an und verspricht Einblicke, die alles andere als langweilig sein sollen. Ob er darin auf die spitzen Angriffe des Philosophen reagiert oder seine Sicht auf das komplizierte Verhältnis zu Macron schildert, bleibt offen. Klar ist nur: Diese Debatte ist noch lange nicht vorbei – und der nächste verbale Schlag könnte jederzeit folgen.

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