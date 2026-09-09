Pisa-Schock: AfD fordert verbindliches Leistungsniveau und gezielte Nachhilfeangebote!

Laut der neuesten Pisa-Studie ist das Leistungsniveau deutscher Schüler im Alter von 15 Jahren in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften jeweils auf einem historischen Tiefstand. Bei Lesen und Mathematik fehlten demnach jedem dritten, bei Naturwissenschaften jedem vierten Schüler die grundlegenden Mindeststandards. Dazu sagt Heiko Scholz, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag:

„So erschütternd diese Ergebnisse sind, überraschend kommen Sie nicht. Sie sind die Folge einer Bildungspolitik der etablierten Parteien, die den Leistungsgedanken weitgehend verbannt hat. Anstatt ein verbindliches Lernniveau vorzugeben, das von allen Schülern erreicht werden muss, verfolgt man weiterhin die Trugbilder einer verfehlten Kompetenzorientierung.

Das hessische Bildungswesen muss sich endlich wieder an den Spitzenreitern in den nationalen und internationalen Bildungsvergleichen orientieren, anstatt sich in Mittelmaß und verfehlten Mindeststandards zu verlieren.

Eine AfD-geführte Landesregierung würde sofort hessenweite, flächendeckende Lernstanderhebungen in Deutsch, Englisch, Mathematik und den Naturwissenschaften in allen Jahrgangstufen durchführen und anschließend passgenaue, verpflichtende Nachhol- und Nachhilfeangebote unterbreiten.“

AfD-Fraktion im Hessischen Landtag