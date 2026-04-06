Wahnsinn bei der Truppe! Während unsere Soldaten im Ernstfall auf modernste Technik angewiesen sind, herrscht im Panzer-Funk gnadenlose Funkstille. Die Bundeswehr versenkt Unmengen an Steuergeld in einem digitalen Desaster, das weltweit seinesgleichen sucht. Experten schlagen Alarm, denn statt glasklarer Signale gibt es für die Milliarden-Investitionen bisher nur Rauschen und Frust. Das Prestige-Projekt der Zeitenwende droht zum teuersten Missverständnis der deutschen Militärgeschichte zu werden, während die Sicherheit unserer Truppen im digitalen Nirgendwo verschwindet.

Die Liste der Pleiten ist länger als jede Antenne! Erst passten die neuen Hightech-Geräte überhaupt nicht in die Halterungen der alten Fahrzeuge, dann fraß die Installation unzählige Arbeitsstunden pro Panzer. Als die Technik endlich verbaut war, folgte der nächste Schock: Die Software ist so kompliziert, dass selbst erfahrene Funker verzweifeln. In geheimen Tests versagte das System komplett, Truppenübungen mussten abgebrochen werden, weil die Einheiten untereinander keine Verbindung bekamen. Das bittere Ergebnis dieser Planlosigkeit ist ein technischer Scherbenhaufen, der den Steuerzahler ein Vermögen kostet, ohne dass ein einziger Soldat sicher funken kann.

Besonders peinlich: Weil die moderne Technik streikt, muss die Bundeswehr jetzt sogar uralte Analog-Geräte nachbauen lassen, damit überhaupt noch jemand jemanden erreicht. Das Ministerium steht vor einem Trümmerhaufen aus Beraterverträgen und Integrationsproblemen, während die NATO-Partner nur fassungslos den Kopf schütteln. Anstatt die versprochene Schlagkraft zu liefern, bleibt die Truppe technologisch im letzten Jahrhundert hängen. Wenn der Minister nicht sofort das Ruder herumreißt, fließen noch mehr Gelder ungebremst in ein System, das am Ende vielleicht niemals richtig funktionieren wird.

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