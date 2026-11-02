PISTORIUS-VIDEO IM FAKTENCHECK: FALSCHES ZITAT IM THUMBNAIL

Thumbnail: YouTube-Kanal „Politik & Co“ – Gesichter von Privatpersonen von der Redaktion verpixelt

Frankfurt – „SPD-Minister Pistorius verweigert Realität!“ – so brüllt es in Gelb vom Vorschaubild eines neuen YouTube-Videos, daneben angeblich ein Zitat: „Migrantische Gruppen nicht beteiligt“. Das Problem: Diesen Satz hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach allen verfügbaren Quellen nie gesagt. Der Kanal „Politik & Co“ nimmt in dem knapp elfminütigen Clip, hochgeladen am Montag, 2. November 2026, um 08:45 Uhr, die Krawallnacht von Frankfurt aufs Korn – erst Pistorius, dann eine bekannte Twitch-Streamerin, die die Randale live „gefeiert“ hatte. Wir haben die Behauptungen des Videos geprüft: Einiges stimmt, manches ist zugespitzt, und das Zitat auf dem Thumbnail ist falsch.

Zunächst zum Video selbst. Es trägt den Titel „SPD-Minister Pistorius blamiert sich mit Realitätsverweigerung | Twitch-Streamerin feiert Randale“, ist 10 Minuten und 44 Sekunden lang und lief bei unserem Abruf am Montagmorgen mit rund 1.000 Aufrufen. In der Videobeschreibung stellt der Betreiber selbst klar: „Bilder von Politikern & Personen in Thumbnails sind in der Regel KI-generiert.“ Und weiter: „Ich bin kein Journalist. Meine Äußerungen enthalten ein hohes Maß an Satire, Ironie und Polemik.“ Darunter: Links zu einer Kanalmitgliedschaft, zu einem „Anti-Merz“-Merchandise-Shop (als Affiliate-Link gekennzeichnet) und zu einem „Anti-Grünen-Shop“ (als Werbung gekennzeichnet).

Der Hintergrund: Am Samstag, 31. Oktober 2026, demonstrierten in Frankfurt nach Polizeiangaben bis zu 8.000 junge Menschen bei Protesten der Initiativen „Gen Z regelt“ und „Generation Aufbruch“ – für mehr Investitionen in Bildung und Gesundheit und gegen eine Wehrpflicht. Die Veranstalter sprachen von rund 9.000 Teilnehmern. Am Abend kippte die Lage: Laut Innenminister Roman Poseck (CDU) wurden mehr als 100 Polizeikräfte verletzt, einer schwer – er verlor nach einem Steinwurf ins Gesicht Zähne. 17 Geschäfte wurden beschädigt, fünf geplündert, darunter die Sneaker-Kette Snipes auf der Zeil. Die Polizei nahm 54 Personen im Alter von 13 bis 29 Jahren fest.

Das Video beginnt mit einem Ausschnitt aus der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Dort wurde Pistorius auf die Aussage von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) angesprochen, „gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu“ hätten die Demos „gekapert“. Pistorius antwortete wörtlich: „Wenn es so wäre, wäre es sicher richtig, es so zu benennen. Ich weiß nicht, ob es so ist.“ Und: „Was sind denn migrantische Gruppen? Sind das Menschen, die in dritter Generation in Deutschland leben und deutsche Staatsangehörige sind? Wo hören wir auf, das zu differenzieren? Ich glaube, das führt in die falsche Richtung.“ Laut dpa ergänzte er: „Ich mache mir diese Definition nicht zu eigen, weil ich die Fakten nicht nachvollziehen kann auf die Schnelle.“

Genau hier liegt der erste dicke Fehler – allerdings nicht beim Minister, sondern beim Video. Der Satz „Migrantische Gruppen nicht beteiligt“, den das Thumbnail in Anführungszeichen setzt, findet sich weder im gezeigten Ausschnitt noch in den Berichten von dpa, ZDF, FAZ oder „Süddeutscher Zeitung“. Pistorius hat eine Beteiligung migrantischer Gruppen nicht bestritten. Er hat gesagt, er wisse es nicht und könne die Fakten auf die Schnelle nicht nachvollziehen, und er hat den Begriff an sich infrage gestellt. Das kann man kritisieren – ein Dementi ist es nicht.

Unterschlagen wird im Video auch nicht, was Pistorius direkt danach sagt – der Clip zeigt es sogar: „Klar ist, es gab hier Extremisten, und ich nenne sie nicht Randalierer, weil das viel zu niedlich klingt. Es sind Straftäter, es sind Kriminelle, die Polizisten angreifen und verletzen, schwere Sachbeschädigungen begehen.“ Laut dpa fügte er hinzu, wer auch immer dafür verantwortlich sei, müsse am Ende bestraft werden. Von Verharmlosung der Gewalt kann also keine Rede sein – die „Realitätsverweigerung“ im Titel ist die Meinung des Kanalbetreibers.

Der YouTuber kontert mit einer eigenen Definition. Er spricht von „desintegrierten Migranten“, die „primär“ ihrem Herkunftsland und dessen Religion verpflichtet seien und „aufgrund ihrer kulturellen Prägung“ eher zu Gewalt neigten. Belege für diese pauschale Zuschreibung liefert er nicht. Was die Behörden tatsächlich sagen, ist differenzierter: Poseck sprach von einer Tätergruppe, die „überwiegend migrantisch geprägt“ gewesen sei. Die Festgenommenen hätten aber „überwiegend die deutsche Staatsangehörigkeit“. Polizeipräsident Stefan Müller sprach laut „tagesschau“ von vor allem jungen, polizeibekannten Männern mit Migrationshintergrund – ein politisches Motiv sei bei ihnen nicht erkennbar.

Dann stellt das Video eine Frage, die durchaus ihre Berechtigung hat: Waren nicht auch Linksextremisten beteiligt? Der Kanal spricht von „Antifa“ und „Linksautonomen“, von denen die Bengalos und Angriffe auf die Polizei „erheblich“ ausgegangen seien. Teilweise stützen die Behörden das: Laut Einsatzleiter Erik Hessenmüller war der gewalttätige Schwerpunkt zunächst „vor allem von Personen aus dem linken und teilweise linksextremistischen Spektrum“ geprägt, später kamen zunehmend junge, gewaltbereite Menschen mit überwiegend migrantischem Hintergrund hinzu, teils mit Bezügen zum Pro-Palästina-Spektrum. Poseck sprach laut „tagesschau“ von rund 100 mutmaßlich linksextremistisch motivierten Gewalttätern. Das Etikett „Antifa“ stammt aber vom YouTuber, nicht von der Polizei.

Danach zeigt das Video einen Interview-Ausschnitt mit Poseck – nach den Zitaten zu urteilen aus den ARD-„Tagesthemen“, die Quelle wird im Video nicht eingeblendet. Der CDU-Politiker sagt dort, es seien „migrantische Gruppen“ gewesen, „das wissen wir auch anhand der Festnahmen“ – und er stellt die geplanten Schülerproteste am 20. November infrage: „Zunächst muss man sehen, ob diese Veranstaltungen am 20. November überhaupt so stattfinden können.“ Das deckt sich mit der Berichterstattung der „Süddeutschen Zeitung“. Der Kanal folgert daraus: „Der CDU-Innenminister von Hessen sagt hier ein bisschen was anderes als der Pistorius.“ Das stimmt – wobei Poseck als Landesinnenminister die Polizeierkenntnisse direkt kennt, während Pistorius ausdrücklich sagte, er könne sie nicht nachvollziehen.

Eine Zahl im Video ist schlicht zu niedrig. Der YouTuber sagt, ein Drittel beziehungsweise „30 Prozent der Menschen in Hessen“ hätten einen Migrationshintergrund. Laut Statistischem Bundesamt hatten 2025 in Hessen 2,457 Millionen von 6,236 Millionen Menschen in Privathaushalten einen Migrationshintergrund im weiteren Sinn – also rund 39 Prozent. Das Hessische Statistische Landesamt zählt nach einer engeren Definition 33,8 Prozent mit „Einwanderungsgeschichte“. In Frankfurt hat sogar fast die Hälfte der Bevölkerung eine Einwanderungsgeschichte. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) wies laut ZDF darauf hin, dass auch etliche der Einsatzkräfte, die die Stadt schützen, eine Migrationsgeschichte haben.

Dazwischen spielt der Kanal ein satirisches Video ab, in dem Jugendliche angebliche Forderungen der Protestbewegung verulken – von einer „Dönerpreisbremse“ über „Matcha“ als Grundrecht bis zum „Führerschein ab Geburt“. Woher dieser Clip stammt, wird im Video nicht erklärt. Mit den tatsächlichen Forderungen von „Gen Z regelt“ hat er nichts zu tun – es ist erkennbar Comedy.

Zweiter großer Teil: die Twitch-Streamerin „Fibi“, eine der bekanntesten deutschen Streamerinnen. Ihre Aussagen hat das Portal „Comicschau“ dokumentiert, und sie decken sich mit dem, was im Video zu hören ist. Im Livestream sagte sie: „Sagt was ihr wollt: Ich feiere das, ich bin dafür – ich finde es gut, junge Menschen halten zusammen und machen ein bisschen Randale.“ Auf den Einwand, es interessiere „die da oben“ nicht, antwortete sie: „Ja, weil ja noch zu wenig ist. Da muss noch mehr Randale gemacht werden. Nächstes Mal seht ihr mich auch da noch, aber ich habe leider alles verschlafen.“

Nach heftiger Kritik ruderte die Streamerin zurück. In einem Video auf X erklärte sie laut „Comicschau“: „Ich bin offensichtlich gegen Vandalismus, Diebstahl, jegliche andere Straftaten. Ich bin doch kein Ungeheuer.“ Sie habe den lauter gewordenen Protest gemeint, nicht die Gewalt. Es sei „absolut nicht in Ordnung“, wenn Privatpersonen oder kleine Familiengeschäfte zu Schaden kämen. Im Stream, so zeigt es das Video, sagte sie außerdem, sie habe einen Witz gemacht und zu dem Zeitpunkt nur die Szenen aus dem Snipes-Laden gesehen. Der YouTuber nennt das eine „billige Rechtfertigung“, betont aber auch, er wolle ihr „nichts Böses andichten“ und nicht, dass sie weiter „Hate“ abbekomme.

Ob die Aussagen strafbar sein könnten, wie der Kanal andeutet, ist offen. Das Gutheißen bestimmter schwerer Straftaten kann nach Paragraf 140 des Strafgesetzbuchs strafbar sein, wenn es geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Ob das hier zutrifft, müssten Staatsanwaltschaften prüfen – von Ermittlungen ist bislang nichts bekannt. Auch die Behauptung, ihre Zielgruppe bestehe „hauptsächlich“ aus Kindern, belegt das Video nicht, und ob Twitch Konsequenzen zieht, ist reine Spekulation des YouTubers.

Was im Video fehlt: Dass die Demonstration über weite Strecken friedlich war, dass sich „Gen Z regelt“ ausdrücklich von „jeglicher Form der Gewalt“ distanziert hat, dass die Bundesschülerkonferenz die Proteste „zum größten Teil friedlich“ nannte – und dass die meisten Festgenommenen Deutsche sind. Ebenso wenig erwähnt der Kanal, dass Pistorius die Täter ausdrücklich als „Kriminelle“ bezeichnet hat. Das Bild vom Minister, der die Augen verschließt, entsteht vor allem durch Auslassung – und durch ein Zitat auf dem Thumbnail, das es so nicht gibt.

Unser Fazit: Die Ausschnitte aus „Berlin direkt“ und den „Tagesthemen“ sind echt, die Zitate der Streamerin sind korrekt wiedergegeben, die Frage nach linksextremen Beteiligten ist durch Polizeiangaben gedeckt. Falsch sind dagegen das Thumbnail-Zitat und die Zahl von „30 Prozent“ Migrationshintergrund in Hessen. Die pauschalen Aussagen über die „kulturelle Prägung“ von Migranten sind Meinung ohne Beleg. Wer das Video schaut, sollte die Beschreibung ernst nehmen, die der Betreiber selbst geschrieben hat: viel Polemik, wenig Journalismus.

KOMMENTAR / MEINUNG: Es ist schon eine besondere Kunst, einem Minister Realitätsverweigerung vorzuwerfen und ihm im selben Atemzug ein Zitat ins Vorschaubild zu schreiben, das er nie gesagt hat. Da möchte man fast applaudieren: Wer die Realität so souverän gestaltet, braucht sie natürlich nicht mehr anzuerkennen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Streamerin wiederum hat eindrucksvoll bewiesen, dass man vor laufender Kamera und mit tausenden Zuschauern ganz entspannt von mehr Randale träumen kann, um am nächsten Tag festzustellen, dass Plündern eigentlich doof ist. Ausgeschlafen zu sein, hätte in diesem Fall offenbar nicht nur die Demo-Teilnahme, sondern auch das Nachdenken erleichtert.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und so bekommt am Ende jeder, was er will: Der Kanal seine Klicks samt Merch-Link, die Streamerin ihre Aufmerksamkeit, die Politik ihre Debatte über Begriffe. Nur die Ladenbesitzer an der Zeil und die verletzten Polizisten stehen etwas ratlos daneben, denn für sie war die Nacht weder Satire noch Content.

Was meinen Sie: Hat Pistorius die Lage verharmlost – oder macht es sich das Video zu einfach? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

YouTube, „Politik & Co“ (Ausgangsvideo): https://www.youtube.com/watch?v=Gxk8hJ9JWIY

ZDFheute, Pistorius in „Berlin direkt“: https://www.zdfheute.de/politik/boris-pistorius-interview-wehrpflicht-gen-z-krawalle-100.html

FAZ/dpa: https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/migrantische-chaoten-pistorius-hinterfragt-dobrindt-aussage-201642062.html

Süddeutsche Zeitung, Poseck in den „Tagesthemen“: https://www.sueddeutsche.de/politik/gen-z-jugendproteste-hessen-frankfurt-roman-poseck-verbot-dobrindt-pistorius-li.3572698

tagesschau.de: https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/jugendproteste-ausschreitungen-100.html

FAZ-Liveticker: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/liveticker-gen-z-proteste-poseck-mehr-als-100-verletzte-polizisten-in-frankfurt-faz-201635936.html

Frankfurter Rundschau: https://www.fr.de/frankfurt/frankfurter-berg-ort904317/100-verletzte-54-festnahmen-randale-nach-frankfurter-gen-demo-94568878.html

Joyn newstime (Ticker): https://newstime.joyn.de/themen/politik/genz-proteste-migrantische-chaoten-pistorius-widerspricht-dobrindt-209703

Comicschau, Streamerin Fibi: https://www.comicschau.de/news/fibi-proteste-deutschland-kritik-717605/

Statistisches Bundesamt, Migrationshintergrund nach Ländern: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-laender.html

Hessisches Statistisches Landesamt: https://statistik.hessen.de/presse/fast-jede-dritte-person-in-hessen-mit-einwanderungsgeschichte

FAZ, Einwanderungsgeschichte in Hessen: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/migration-jeder-dritte-hesse-ist-eingewandert-200942661.html

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