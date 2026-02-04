PLAYMOBIL-DRAMA IN FRANKEN! WIE EINE TRADITIONSMARKE IHRE HEIMAT VERLIERT

Schock in Zirndorf und Umgebung: Während Playmobil noch vollmundig vom „Spiel von morgen“ spricht, droht für hunderte Beschäftigte das bittere Aus. Das Werk in Dietenhofen im Landkreis Ansbach soll geschlossen werden, die Produktion läuft aus. Für viele Mitarbeiter bedeutet das nicht weniger als das Ende einer Ära, denn seit Jahrzehnten wurden dort die berühmten Figuren gefertigt. Die IGBCE schlägt Alarm und warnt davor, dass damit faktisch die Spielwarenproduktion von Playmobil in Deutschland beendet wird. In Franken herrschen Wut, Enttäuschung und Fassungslosigkeit, denn was als Zukunftsvision verkauft wird, fühlt sich für die Belegschaft wie ein Abschied ohne Perspektive an.

Das Unternehmen versucht zu beschwichtigen. Ein Sprecher betont, dass andere Bereiche wie Verwaltung, Marketing und Entwicklung in Deutschland bleiben sollen und auch die Marke Lechuza weiterhin in Dietenhofen produziert werde. Doch diese Worte klingen für viele Beschäftigte hohl. Die Gewerkschaft spricht von einer „Riesensauerei“ und wirft der Geschäftsleitung vor, monatelang gemauert zu haben. Die Verantwortung für jahrelanges Missmanagement werde nun auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen. Besonders bitter: Die Belegschaft erfuhr nur kurz vor einer Betriebsversammlung vom drohenden Aus. Vertrauen, so heißt es aus Arbeitnehmerkreisen, sei damit endgültig verspielt.

Dabei galt Playmobil lange als Inbegriff fränkischer Bodenständigkeit. Firmengründer Horst Brandstätter hatte das Unternehmen mit Erfindergeist und Heimatverbundenheit aufgebaut, vom Hula-Hoop-Reifen bis zu den weltberühmten Männchen. Heute brodelt es hinter den Kulissen der Zentrale, Mitarbeiter berichten seit Jahren von Angst und Demütigung, erst kürzlich wurden zahlreiche Stellen gestrichen. Während auf der Spielwarenmesse in Nürnberg von Innovation und Kulturwandel die Rede ist, erleben viele Beschäftigte das genaue Gegenteil. Für sie fühlt sich das Playmobil-Versprechen vom Spiel der Zukunft wie Hohn an – und der Verlust des Werks wie ein tiefer Riss durch eine ganze Region.

