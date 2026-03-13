PLEITEN-SCHOCK IN DEUTSCHLAND! WIRTSCHAFT IM ABSTURZ – FIRMA UM FIRMA GIBT ALLE 20 min. AUF!

Deutschlands Wirtschaft erlebt einen dramatischen Absturz – und die Zahlen lassen aufhorchen. Immer mehr Unternehmen geben auf, immer mehr Chefs müssen kapitulieren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der Firmenpleiten im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt gestiegen. Die Amtsgerichte registrierten tausende beantragte Unternehmensinsolvenzen – deutlich mehr als im Jahr zuvor. Damit setzt sich ein beunruhigender Trend fort, der viele Branchen erfasst und die Sorge vor einer anhaltenden Wirtschaftskrise weiter verstärkt.

Besonders alarmierend: Die Insolvenzwelle baut sich bereits seit Jahren auf. Schon in den beiden Jahren zuvor hatte es massive Zuwächse gegeben. Unternehmen kämpfen mit steigenden Kosten, schwacher Nachfrage, hohen Energiepreisen und einer unsicheren Wirtschaftslage. Viele Betriebe geraten dadurch in einen Strudel aus sinkenden Einnahmen und wachsendem finanziellen Druck. Branchenexperten sprechen von einem schweren Jahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland und warnen vor langfristigen Folgen für Arbeitsplätze, Investitionen und Innovationen.

Auch die Industrie- und Handelskammern schlagen Alarm. Chefanalyst Volker Treier von der Deutschen Industrie- und Handelskammer beschreibt die Lage als ausgesprochen kritisch. Nach seinen Worten musste im Durchschnitt ständig irgendwo im Land ein Unternehmen Insolvenz anmelden – ein Tempo, das zeigt, wie stark der wirtschaftliche Druck inzwischen geworden ist. Für viele Betriebe sei die Situation existenzbedrohend, während Politik und Wirtschaft nach Lösungen suchen, um den Standort Deutschland wieder zu stabilisieren und eine weitere Pleitenwelle zu verhindern.

