+++ PLÖTZLICHER KURSWECHSEL IM SKANDAL-FALL THOMAS KREBS TEIL: 2! KLINIK BKH LOHR AM MAIN RUDERT ZURÜCK – DOCH ES IST NUR EIN TÄUSCHUNGSMANÖVER? +++

+++ KEIN RISIKO? KLINIK-STATISTIK SORGT FÜR AUFSEHEN – HUNDERTE AUSGÄNGE OHNE ZWISCHENFALL! +++

Was hier ans Licht kommt, lässt aufhorchen! Die Klinik selbst zeichnet ein Bild, das kaum brisanter sein könnte. Seit Sommer vergangenen Jahres befand sich der Patient bereits in einer weitreichenden Lockerungsstufe – und das offenbar ohne erkennbare Probleme. In internen Darstellungen wird deutlich: Über einen langen Zeitraum hinweg konnte sich der Betroffene frei bewegen, ohne dass es zu Auffälligkeiten kam. Ein Befund, der Fragen aufwirft – und gleichzeitig Zweifel an bisherigen Entscheidungen nährt.

Besonders brisant: Laut den eigenen Angaben der Einrichtung absolvierte der Patient eine große Zahl unbeaufsichtigter Ausgänge – und das völlig störungsfrei! Wörtlich heißt es aus der Klinik: „Während dieser Ausgänge kam es zu keinen bekannten Problemen oder Zwischenfällen.“ Eine Aussage, die wie ein Paukenschlag wirkt. Denn sie stellt die bisherige Bewertung des Falls massiv infrage. Wenn über einen so langen Zeitraum hinweg keinerlei Zwischenfälle dokumentiert wurden – warum dann überhaupt Einschränkungen?

Doch damit nicht genug! Auch bei den begleiteten Stadtausgängen ergibt sich ein klares Bild: Zahlreiche dieser Termine verliefen ebenfalls ohne Probleme, nur ein kleiner Teil davon überhaupt unter strengeren Bedingungen. Für Kritiker ist das ein deutliches Signal: Die Realität vor Ort passt offenbar nicht zu den Entscheidungen, die getroffen wurden. Die große Frage bleibt: Wird hier ein funktionierender Verlauf ignoriert – oder steckt mehr dahinter, als bislang öffentlich bekannt ist?

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