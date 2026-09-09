POLIT-BEBEN IM BUNDESTAG! WEIDEL RECHNET MIT MERZ UND DER AMPEL-NACHFOLGE AB: „SCHWARZ-ROT IST VORBEI!“ – AfD-CHEFIN SIEHT UNION VOR DEM ABSTURZ!

Berlin – Paukenschlag am Mittwochmorgen im Deutschen Bundestag! Kaum hat die mit Spannung erwartete Generaldebatte über die Politik der Bundesregierung begonnen, geht AfD-Chefin Alice Weidel frontal auf Bundeskanzler Friedrich Merz und dessen schwarz-rote Koalition los. „Schwarz-Rot ist vorbei“, schleudert die Oppositionsführerin dem Kanzler gleich zu Beginn ihrer Rede entgegen und erklärt, genau das sei die Botschaft der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewesen. Drei Tage zuvor hatte die AfD dort einen historischen Triumph eingefahren: Mit 43,8 Prozent wurde sie mit riesigem Abstand stärkste Kraft, während die CDU auf nur noch 17,2 Prozent abstürzte. Die AfD konnte ihr Ergebnis gegenüber der vorherigen Landtagswahl damit mehr als verdoppeln. Und Weidel macht im Bundestag unmissverständlich klar, dass sie diesen Erfolg nicht als einmaliges ostdeutsches Wahlbeben betrachtet, sondern als Vorzeichen für einen politischen Machtkampf im gesamten Bundesgebiet. Bereits vor der Generaldebatte hatte sie für die kommende Bundestagswahl mindestens 40 Prozent als Ziel ihrer Partei ausgegeben und behauptet, CDU und CSU würden keine Bundestagswahl mehr gewinnen. Im Plenarsaal legt sie nach und richtet sich direkt an die Unionsabgeordneten: Sie sollten sich ihren jeweiligen Sitznachbarn genau anschauen – nach der nächsten Wahl werde, so ihre provokante Prognose, einer von beiden nicht mehr im Parlament sitzen. Für Kanzler Merz könnte der Zeitpunkt kaum unangenehmer sein. Seine CDU hat gerade eine der schwersten Niederlagen ihrer Geschichte in Sachsen-Anhalt erlebt, während die Bundesregierung gleichzeitig über Milliarden, Schulden, Sozialausgaben, Industriearbeitsplätze und tiefgreifende Reformen streitet. Merz hatte nach dem Wahldebakel eine Mitverantwortung eingeräumt, einen Rücktritt aber ausgeschlossen. Gleichzeitig verlangt die SPD nach dem Wahlergebnis Änderungen am bisherigen Reformkurs, während die CDU darauf pocht, bereits vereinbarte Gesetze tatsächlich umzusetzen. Aus einer eigentlich klassischen Haushaltsdebatte wird damit ein politischer Showdown über die Zukunft der Regierung.

Dann nimmt Weidel den Bundeshaushalt ins Visier. Den Entwurf der schwarz-roten Regierung bezeichnet sie als politische „Kapitulationserklärung“ und wirft der Koalition vor, trotz hoher Staatseinnahmen nicht ordentlich mit dem Geld der Bürger zu wirtschaften. Die AfD-Chefin zeichnet das Bild eines Landes mit zerrütteten Staatsfinanzen, schwächelnder Infrastruktur und schrumpfender industrieller Basis. Ein großer Teil des Steuergeldes fließe ihrer Darstellung zufolge inzwischen in Sozialausgaben und Zinsen, wodurch immer weniger politischer Gestaltungsspielraum verbleibe. Ihre Attacke gipfelt in dem Vorwurf, die Bundesregierung hinterlasse „verbrannte Erde“. Gleichzeitig nennt Weidel eine besonders drastische Zahl: Deutschland verliere nach ihrer Darstellung jeden Monat 12.000 Arbeitsplätze in der Industrie. Aus den Reihen der AfD gibt es dafür kräftigen Applaus. Auch beim Thema Migration fährt die Oppositionsführerin schwere Geschütze auf. Sie wirft der Bundesregierung vor, weiterhin zu viele Menschen aufzunehmen und zu wenige Menschen ohne Bleiberecht abzuschieben. Eine Zwischenfrage aus den Reihen der CDU lehnt sie während ihrer Rede ab. Danach richtet Weidel ihren Blick auf Wirtschaft, Energie und Infrastruktur. Sie spricht von Deindustrialisierung und einem dysfunktionalen Staat. Als aus der SPD-Fraktion Gelächter zu hören ist, unterbricht sie ihre Rede und fragt demonstrativ, ob die Sozialdemokraten die Lage tatsächlich lustig fänden. Die AfD beansprucht Weidel dabei ausdrücklich als neue politische Kraft für Arbeitnehmer. Für den kommenden Winter warnt sie sogar vor einer möglichen Gaskrise und spricht von einer drohenden Versorgungskrise, für die sie die Bundesregierung verantwortlich macht. Diese düstere Diagnose ist die politische Kernbotschaft ihrer Rede: Nach Ansicht der AfD sei Deutschland wirtschaftlich, energiepolitisch, migrationspolitisch und finanziell auf einem falschen Kurs. Es handelt sich dabei um Weidels politische Bewertung und Prognose – nicht um eine neutrale Feststellung. Gerade deshalb ist der Schlagabtausch so explosiv: Auf der Regierungsbank sitzt Friedrich Merz, während seine schärfste politische Gegnerin versucht, die Niederlage der CDU in Sachsen-Anhalt zum Symbol für das Scheitern seiner gesamten Kanzlerschaft zu machen.

Dabei geht es offiziell an diesem Mittwoch eigentlich um den Bundeshaushalt für 2027 und insbesondere um den Etat des Bundeskanzleramts. Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD hatte den Haushaltsentwurf bereits am Dienstag in den Bundestag eingebracht; beraten wird außerdem über die Finanzplanung bis 2030. Der geplante Etat des Kanzleramts umfasst rund 5,16 Milliarden Euro und ist damit im Vergleich zu manchen Ministerien relativ klein, doch die Debatte über diesen Einzelplan gilt traditionell als große Generalabrechnung mit der gesamten Regierungspolitik. Vier Stunden sind für die Generaldebatte angesetzt. Und diesmal hängt über jedem Wort das Wahlbeben von Sachsen-Anhalt. Die AfD verfügt dort nach ihrem Wahlsieg über 39 der 83 Sitze und hat die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Die CDU dagegen hat fast 20 Prozentpunkte verloren. Bundespolitisch erhöht das den Druck auf Merz gewaltig. Gleichzeitig kämpfen Union und SPD darüber, welche Schlussfolgerungen aus dem Wahlergebnis gezogen werden müssen. Während Teile der Sozialdemokraten Änderungen insbesondere bei geplanten Sozial- und Rentenreformen fordern, will die Union am Reformkurs festhalten. Genau in diese offene Flanke stößt Weidel. Ihr Satz „Schwarz-Rot ist vorbei“ ist deshalb weit mehr als nur eine Attacke während einer Haushaltsrede – er ist eine politische Kampfansage an die gesamte Regierungskoalition. Nun richtet sich der Blick auf Friedrich Merz: Der Kanzler muss nach Weidels Frontalangriff erklären, wie er die angeschlagene Union wieder aufrichten, die Spannungen innerhalb der Koalition überwinden und zugleich seine angekündigten Reformen durchsetzen will. Aus der Haushaltswoche ist damit endgültig ein Machtkampf geworden – und nach dem AfD-Triumph von Sachsen-Anhalt steht für Schwarz-Rot plötzlich eine Frage über allem: War das Wahldebakel nur ein regionaler Warnschuss oder tatsächlich der Beginn eines bundespolitischen Erdrutsches?

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