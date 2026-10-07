POLITIK- UND POLIZEI-SKANDAL IM HERRNGARTEN! SPIELPLATZ MUSS DER DROGENSZENE WEICHEN – KINDER ZIEHEN UM, WÄHREND DAS PROBLEM BLEIBT!

Was für ein politisches Signal aus Darmstadt! Mitten im Herrngarten, einem der wichtigsten Parks der Stadt, sorgt die offene Drogenszene seit Langem für Ärger, Verunsicherung und heftige Diskussionen. Nun hat der Magistrat entschieden: Der südliche Spielplatz soll verlegt werden. Nicht die Drogenszene verschwindet aus dem Umfeld – stattdessen sollen Kinder und Familien künftig an einem anderen Standort spielen. Die Stadt begründet den Schritt damit, ausreichend Abstand zur Drogenszene rund um die Drogenhilfeeinrichtung Scentral schaffen und Kindern eine möglichst ungestörte Nutzung ermöglichen zu wollen. Genau diese Entscheidung dürfte bei vielen Bürgern jedoch die entscheidende Frage auslösen: Ist es tatsächlich die richtige Konsequenz, einen Spielplatz zu versetzen, wenn im Umfeld Drogen konsumiert werden? Berichte über Spritzen, verbrannte Folien und Rückstände von Crack und Heroin im Bereich des bisherigen Spielplatzes zeigen, wie ernst die Lage inzwischen geworden ist. Der neue Standort soll deutlich weiter östlich im Herrngarten entstehen und eine attraktivere Spiel- und Aufenthaltsfläche bieten. Doch Kritiker könnten darin weniger eine Lösung des eigentlichen Problems als vielmehr eine räumliche Verlagerung des Konflikts sehen.

Besonders brisant wird die Entscheidung durch die aktuellen Polizeimeldungen. Erst unmittelbar vor Bekanntwerden des Beschlusses waren im Rahmen des Programms „Sichere Innenstadt“ zahlreiche Beamte im Herrngarten unterwegs. Sogar Polizeipferde kamen zum Einsatz. Bei Kontrollen wurden bei mehreren Personen Betäubungsmittel gefunden, bei einem Mann bestand nach Angaben der Polizei zusätzlich der Verdacht des Drogenhandels. Weitere Ermittlungen wurden wegen möglicher Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht eingeleitet, außerdem wurde bei einer Frau eine ungewöhnlich hohe Bargeldsumme sichergestellt, deren Herkunft sie nach Einschätzung der Beamten nicht plausibel erklären konnte. Die Stadt selbst räumt bereits seit längerer Zeit ein, dass insbesondere der zunehmende Crackkonsum die offene Drogenszene verändert hat. Der extrem kurze Rausch führe zu hohem Konsum- und Beschaffungsdruck und könne problematisches Sozialverhalten verstärken. Stadt, Polizei, Ordnungsbehörden und Drogenhilfe versuchen deshalb seit geraumer Zeit mit Kontrollen, Hilfsangeboten, Aufenthaltsbereichen und weiteren Maßnahmen gegenzusteuern. Trotzdem bleibt bei vielen Menschen der Eindruck zurück: Während Behörden immer neue Konzepte präsentieren, müssen nun ausgerechnet die jüngsten Parkbesucher ihren angestammten Bereich verlassen.

Damit steht Darmstadt vor einer politischen Grundsatzfrage: Bekämpft man die Ursachen und Begleiterscheinungen einer offenen Drogenszene konsequent – oder verändert man die Umgebung so lange, bis Konflikte weniger sichtbar werden? Natürlich brauchen suchtkranke Menschen medizinische und soziale Hilfe, und niemandem ist geholfen, wenn Abhängigkeit ausschließlich mit Verdrängung beantwortet wird. Ebenso selbstverständlich muss aber gelten, dass Spielplätze, Schulwege und öffentliche Parks für Kinder und Familien sicher nutzbar sein müssen. Genau hier entsteht der politische Sprengstoff. Wenn ein Spielplatz wegen einer problematischen Drogenszene versetzt werden muss, ist das bereits ein deutliches Zeichen dafür, wie weit der Konflikt fortgeschritten ist. Die Verlegung kann kurzfristig den Abstand zwischen Kindern und der Szene vergrößern – sie garantiert jedoch nicht, dass offener Drogenkonsum, Handel, weggeworfene Konsumutensilien oder andere Begleitprobleme aus dem Herrngarten verschwinden. Deshalb dürfte die Debatte nach dem Umzug keineswegs beendet sein. Im Gegenteil: Jetzt müssen Stadt und Polizei beweisen, dass die Verlegung nicht zum Symbol einer Politik wird, bei der am Ende die Familien ausweichen müssen, während das eigentliche Problem lediglich einige hundert Meter entfernt weiterbesteht.

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