Polizei Alfeld- Auffinden von Hundeködern in Alfeld

Alfeld (rak) Am 11.05.23 wurden durch einen Anwohner entlang eines asphaltierten Feldwegs der Stadt Alfeld, welcher von vielen Hundebesitzern zum Gassi gehen genutzt wird, Hundeköder aufgefunden. Bei den aufgefundenen Ködern handelte es sich um Hackfleisch, in welchem sich Giftköder befanden. Insgesamt wurden sieben solcher Köder entlang dieses Weges im OT Eimsen festgestellt und durch die Polizei sichergestellt. Eine intensive Absuche dieses Bereichs mit Hilfe der Stadt Alfeld führte nicht zum Auffinden weiterer Giftköder. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen ergab sich ein Anfangsverdacht gegen eine 44-jährige männliche Person. Durch das Amtsgericht Hildesheim wurde ein Durchsuchungsbeschluss bei dem Tatverdächtigen erlassen und durch die Polizei umgesetzt. Der Tatverdächtige ließ sich zunächst nicht zu den Vorwürfen ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.