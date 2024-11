Polizei-Skandal in Hessen: Polizeibeamter wegen des Verdachts der Beihilfe zum bandenmäßigen Drogenhandel festgenommen!

Wiesbaden / Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) In einem Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Darmstadt unter anderem wegen des Verdachts der Beihilfe zum bandenmäßigen Drogenhandel haben Kräfte des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) am vergangenen Donnerstag, 7.11., die Wohnräume und das Büro eines Kriminalbeamten des Polizeipräsidiums Südosthessen durchsucht. Der Polizeibeamte befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Der 43-Jährige wird verdächtigt, Cannabis-Lieferungen gedeckt zu haben, indem er ihm persönlich bekannten mutmaßlichen Drogenhändlern Informationen zu polizeilichem Vorgehen gegeben haben soll. Zudem soll er die Personen über einen längeren Zeitraum unterrichtet haben, wann konkrete Polizeikontrollen durchgeführt werden. Hierdurch sollen Cannabis-Lieferungen im unteren einstelligen Tonnenbereich ermöglicht worden seien. Darüber hinaus wird dem Beamten vorgeworfen, Gewinne aus An- und Verkäufen von Fahrzeugen sowie Gewinne aus dem Verkauf von Fahrzeugteilen nicht ordnungsgemäß versteuert zu haben. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch am Donnerstag in das Polizeigewahrsam gebracht. Er wurde am Freitag, 8. 11., dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Umfang des Tatbeitrages, des Geheimnisverrates und der Steuerhinterziehung werden durch das HLKA geführt. Seitens des Polizeipräsidiums Südosthessen wurden darüber hinaus disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen den Beamten eingeleitet. Gegen die mutmaßlichen Drogenhändler wurden bereits eigenständige Ermittlungsverfahren eingeleitet und strafprozessuale Maßnahmen vollstreckt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. Die Pressehoheit obliegt der zuständigen Staatsanwaltschaft Darmstadt.