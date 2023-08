Polizeibeamtin mit Glasflasche angegriffen

Beamte der Polizeiwache Meschede waren am Sonntag gegen 15:40 Uhr im Bereich des Busbahnhofes auf der Le-Puy-Straße im Einsatz. Hintergrund war ein möglicher Geldbörsendiebstahl. Noch vor Ort ergaben sich Hinweise, dass auch Drogen mitgeführt werden könnten. Eine 30jährige Frau aus Schmallenberg sollte in diesem Zusammenhang kontrolliert werden. Diese zeigte sich uneinsichtig und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen ergriff sie eine Glasflasche und wollte damit auf eine kontrollierende Beamtin einschlagen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und konnte die Angreiferin überwältigen. Die Beschuldigte wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war im Einsatz. Die 26jährige Polizeibeamtin blieb unverletzt. Es konnten diverse Drogen und weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Das Fachkommissariat in Meschede ermittelt aktuell wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.